Nemačka prošlost na sudu 60 godina suđenja za Aušvic

Nemci su posle Drugog svetskog rata potisnuli nacističku prošlost, umesto da se pozabave sopstvenom odgovornošću. Zato nije bilo samo po sebi razumljivo to što je 20. decembra 1963. počelo suđenje za Aušvic.

„Ljudi su isterivani iz vagona, to je radio SS. Mi smo stajali u redu i bilo nam je zabranjeno pod pretnjom smrti da razgovaramo s nekim od novih zarobljenika.“ Tako je Rudolf Vrba opisao dolazak u koncentracioni logor Aušvic.

Bio je to 117. dan suđenja u Frankfurtu. Vrba je s 18 godina dovezen u Aušvic. Nakon dve godine provedene u logoru uspeo je da pobegne. Izveštaj koji je on sastavio 1944. bio je jedan od prvih koji je zapadne saveznike informisao o sistemu ubijanja i gasnim komorama u logoru smrti.

Proces protiv mentaliteta „podvlačenja crte“

Vrba je na suđenje stigao iz Londona. Na sudu u Frankfurtu opisivao je doživljaje na rampi u Aušvicu, pojedine transporte s više hiljada ljudi, selekciju, sudbinu mnogih koji su odmah ubijeni. „Ostatak ljudi onda je tovaren u pripremljene kamione i odvožen na drugu stranu, a to znači u Birkenau, direktno u gasne komore.“ Vrba je iznenađujuće mirno pričao o svakodnevici u logoru smrti Aušvicu.

To što je 1963. uopšte došlo do suđenja u Frankfurtu na Majni gotovo je čudo u posleratnoj Nemačkoj. Jer, na suđenju za ratne zločine u Nirnbergu odmah nakon rata osuđen je samo mali broj ubica. A istaknuti nacisti pravili su karijeru u Saveznoj Republici Nemačkoj. Zloglasni primeri su šef kabineta kancelara Konrada Adenauera, Hans Globke, ili šef tajne službe za inostranstvo BND-a, Rajnhard Gelen.

I na suđenju u Frankfurtu bio je vidljiv jak otpor protiv suočavanja s prošlošću. Posetioci su mogli da vide kako neki policajci pozdravljaju vojnički pripadnike SS kada su ulazili u sudnicu.

Fric Bauer se bori za razjašnjenje stvari

Iza suđenja za Aušvic u Frankfurtu stajao je glavni hesenski državni tužilac Fric Bauer. Kao Jevrej i socijaldemokrata i sam je morao da beži iz nacističke Nemačke. Nakon rata je bio pokretač suočavanja s prošlošću pravnim sredstvima. On je bio usamljeni pojedinac u pravosuđu koje nije imalo interesa za kažnjavanje nacističkih zločina.

Baueru su pomogle i neke slučajnosti. Recimo, dokumenta koje je pred kraj rata prilikom požara u zgradi policijskog i SS-ovog suda u Vroclavu vetar odneo na ulicu. Ta dokumenta pokupio je Emil Vulkan koji je preživeo Holokaust. Bili su to precizni spiskovi streljanja koje je SS sastavljao u Aušvicu – za suđenje su to bili važni dokazi.

Ulaz u nekadašnji logor smrti Aušvic Foto: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Istorijski gigantski proces

Suđenje za Aušvic, koje je zvanično nazvano „Krivični postupak protiv Mulke i drugih“, bilo je gigantsko suđenje. Nasuprot četiri državna tužioca i tri zastupnika kotužitelja, stajala su 22 optuženika i njihovih 19 advokata.

Komandant Aušvica Rudolf Hes bio je 1947. u Poljskoj osuđen na smrt. Optuženi Romert Mulka bio je njegov ađutant. Nakon 183 ročišta, 1965. je na Porotnom sudu u Frankfurtu izrečena presuda. Šest puta doživotni zatvor, a za ostale optuženike kazne zatvora između 3 i 14 godina.

Ali, cilj Frica Bauera nije bio samo kažnjavanje pojedinačnih zločinaca. On je hte da Aušvic konačno postane tema u društvu. Da se Nemci konačno suoče s onim što je Mauricijus Berner opisao na 78. ročištu, a što mu je SS-ov apotekar Viktor Kapezijus rekao prilikom dolaska u Aušvic. „Dr Kapezijus je rekao: ’Ne plačite, oni idu samo na kupanje. Za sat vremena ćete se ponovo videti.’ Tada sam svojoj ženi i deci još dovikivao na mađarskom. Nikad ih više nisam video.“ Bernerova supruga i tri ćerke ubijene su u gasnoj komori u Aušvicu odmah nakon dolaska.

Istorijski tonski zapisi

Suđenje za Aušvic bilo je važan korak u rasvetljavanju nemačkih zločina i zato što su iskazi 318 od 360 svedoka snimljeni na tonsku traku. U početku je to bilo namenjeno samo sudu, a ne javnosti. Ali, generalni sekretar Međunarodnog odbora za Aušvic u Beču, Herman Langbajn, izvršio je pritisak na tadašnjeg hesenskog ministra pravosuđa. I on se pobrinuo da snimci budu sačuvani. Danas su one deo svetske dokumentarne baštine UNESKO i mogu se čuti na portalu Instituta „Fric Bauer“.

Presuda Saveznog suda štitila je hiljade SS-ubica

Pravno, suđenje za Aušvic nije imalo velike posledice. Jeste osuđeno 16 zločinaca, a nakon toga je bilo još nekoliko sudskih postupaka, ali velika većina SS-ovih ubica – u Aušvicu je radilo više od 8.000 SS-čuvara – nikada nije izvedena pred sud.

Do logora je vodila železnička pruga Foto: Alex Pantcykov/dpa/Sputnik/picture-alliance

Razlog za to je i presuda Saveznog suda. On je tada zahtevao da se za osudu svakom pojedincu mora dokazati neko konkretno učestvovanje u zločinu. Tek 2016. je Savezni sud promenio tu praksu i priznao da su koncentracioni logori bili deo „industrijske mašine za ubijanje“. Već i niži zadaci u logoru – npr. knjigovođe SS-a ili sekretarke SS-a – mogle su da budu pomaganje u izvršenju ubistva u sistemu „organizovanog aparata za ubijanje“, zaključio je tada Savezni sud.

Nakon te presude bilo je nekoliko sudskih postupaka protiv bivših radnika u Aušvicu optuženih za učestvovanje u masovnom ubistvu. Ali, zbog starosti, većina njih neće dočekati pravosudno suočavanje s Holokaustom.

Svedočenje se može čuti

Da će pravno i društveno suočavanje s nacističkim zločinima dugo da traje, slutio je tadašnji hesenski glavni državni tužilac Fric Bauer već 1964. Na to je ukazivalo držanje optuženika.

„Kad smo pripremali suđenje očekivali smo da će pre ili kasnije neko od optuženih da kaže: ’To što se tada dogodilo je strašno, žao mi je, neće se više dogoditi – dajem ljudsku reč.’ Mislim da bi Nemačka odahnula, kao i čitav svet i potomci onih koji su ubijeni u Aušvicu, kada bi se konačno čula jedna ljudska reč. Ali, ona se nije čula. I neće se čuti.“

Bauer je bio u pravu. Do kraja suđenja SS-ovi zločinci su se svojim iskazima međusobno štitili. Razjašnjenje činjenica nudili su samo iskazi preživelih svedoka. Tim je važnije za istorijsku svest u Nemačkoj što se glasovi svedoka sa suđenja za Aušvic u Frankfurtu mogu čuti i danas.

aj (ard)

