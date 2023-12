Nemačka: operacija „državni udar“

U jutarnjim satima tog 7. decembra 2022. maskirani pripadnici specijalnih jedinica Nemačke policije upali su u jednu vilu u frankfurtskom kvartu Vestend. Nešto kasnije kuću su napustili u društvu jednog starijeg muškarca (naslovna fotografija), sede kose, u sakou u tvida. Na rukama su mu bile lisice. Bio je to Hajnrih 13, princ Rojs, 72-godišnji preduzetnik i, prema mišljenju Saveznog državnog tužilaštva, jedan od osnivača terorističke grupe. On je, kako se tvrdi, sa svojim istomišljenicima radio na stvaranju jedne drugačije Nemačke. Princ Rojs je otada iza rešetaka. Baš kao i 26 drugih osoba osumnjičenih za učestvovanje u aktivnostima te grupe.

-pročitajte još: Koliko su opasni „Građani Rajha“?

Protiv njih 27 uskoro bi trebalo da budu podignute optužnice. Terete se za osnivanje terorističke grupe, članstvo u toj grupi i podržavanje njenih aktivnosti. Nemački istražitelji su postupak vodili i zbog sumnje u udruživanje s ciljem veleizdaje Savezne Republike Nemačke. U tom komplikovanom i opsežnom postupku na spisku osumnjičenih nalazi se ukupno 69 imena.

Članovi grupe su, kako se sumnja, planirali nasilno preuzimanje vlasti u Nemačkoj Foto: picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde

Procesuiranjem će se baviti nekoliko sudova u čitavoj zemlji – u Frankfurtu na Majni, u Minhenu i Štutgartu, a verovatno i u brojnim drugim gradovima. Optužnicu protiv ključnih članova grupe podiže Savezno državno tužilaštvo, a za postupke protiv osoba za koje se sumnja da su podržavale rad grupe biće nadležna tužilaštva u pojedinim saveznim pokrajinama. Što se tiče obima postupka, to je jedinstven slučaj u Nemačkoj. Istražni spisi za sada imaju više od 425.000 stranica.

Zavere i mitovi

Zajedničko istraživanje nemačkih medijskih kuća WDR, NDR i lista „Zidjoče cajtung“ omogućava uvid u svet u kojem su istražitelji, kako se tvrdi, otkrili brojne konkretne korake u procesu pripreme. Ali i u ludilo koje se očigledno hranilo brojnim teorijama zavere i u uverenja koja su gajili ti tzv. „Građani Rajha“ (Reichsbürger).

Već i sam proces regrutovanja odgovarajućih kandidata koji su tako uspeli da uđu u uzak krug oko princa obeležen je natprirodnim elementima: Rojs je recimo imao jednog vidovnjaka i jednu astrološkinju, koja je onda u grupu ubacila i neke druge osobe koje je u godinama pre toga astrološki savetovala – poput bivše poslanice Alternative za Nemačku (AfD) u Bundestagu Birgit Malzak-Vinkeman ili jednog vrhunskog kuhara. Neki drugi kandidati su navodno „pali“ na astrološkom testu.

Prvi kandidat koji je položio takav test bio je navodno muškarac po imenu Marko van H. On je u grupi koja se optužuje za planiranje terorističkih akcija imao ključnu ulogu, tvrde istražioci. Taj čovek, koji potiče iz Forchajma, 27. maja 2022. došao u mesto Bad Lobenštajn u Tiringiji, gde se u lovačkom dvorcu Vajdmanshajl predstavio prinčevom „kabinetu u senci“.

A taj kabinet, to je u stvari bilo „veće“ koje je, nakon prevrata, trebalo da preuzme vlast u Nemačkoj. Na čelu je, kao državni poglavar, trebalo da bude inaugurisan princ Rojs. Kako tvrde istražioci, Marko van H. je tom „veću“ ispričao da je za takozvanu „Alijansu“ (Allianz) oslobodio decu iz podzemnih tunela.

Globalna „tajna vojska“

A ta „Alijansa“ je, kako su bili uvereni neki iz prevratničke grupe, navodno bila neka vrsta tajne vojske koja je delovala širom sveta, vojske u kojoj su navodno bili aktivni i zemaljski i vanzemaljski borci, i koji su se, opet navodno, pripremali za globalno preuzimanje vlasti. Kako tvrde nemački istražioci, „Alijansu“ karakterišu antidemokratski i izuzetno antidržavni stavovi.

Bivša berlinska sutkinja i poslanica AfD-a Birgit Malzak-Vinkeman, ali i druge osumnjičene osobe, demantuju da su se udružili u grupu kako bi ostvarili terorističke ciljeve za šta ih optužuje Državno tužilaštvo. Odbacuju i optužbe da su i sami bili spremni na nasilne radnje kako bi svrgli nemačku vladu. Taj deo je, kako tvrdi bivša poslanica AfD-a, trebalo da preuzme „Alijansa“. Grupa, kaže, nije nameravala da sama izvede puč uz upotrebu nasilja.

Takvu verziju priče predstavlja i branilac princa Rojsa, koji se, nakon upita WDR-a, NDR-a i „Zidojče cajtunga“ po prvi put oglasio o optužbama. Stalno se, kaže, govorilo kako da će se „delovati nakon akcije ’Alijanse’. A s obzirom na to da ’Alijansa’ nije ni postojala, ionako se ništa ne bi ni dogodilo.“

Nemački istražitelji su očigledno drugačijeg mišljenja. Ozbiljno su shvatili napore te grupe i tvrde da su njeni članovi delom radili i na formiranju paravojnih komandnih struktura. Policajci su tokom racija sprovedenih kod bivših i jednog aktivnog pripadnika Bundesvera pronašli i razne pauerpoint-prezentacije, skice i dokumenta o formiranju tzv. „četa za zaštitu otadžbine“, odnosno planove za nabavku radio-uređaja, oružja, municije i vozila.

Koliko su ozbiljni bili planovi o jurišu na zgradu Rajhstaga? Foto: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Ono što je posebno upalo u oči istražiocima su, kako se tvrdi, napori koje su osumnjičene osobe preduzimale kako bi regrutovale nemačke vojnike i policajce. I, kako pišu nemački mediji, te osobe su samo u pojedinačnim slučajevima svojim pretpostavljenima ili nemačkim bezbednosnim službama javljale da su bile kontaktirane od strane pripadnika grupe.

Kontakti s ekstremnim desničarima

Osumnjičene osobe nisu samo planirale formiranje organizacije koja bi pokrivala čitavu Nemačku, oni su u svojim redovima imali i veoma iskusne i dobro obučene ljude – jedan od njih je recimo bivši specijalac Peter V. On se još 2016. našao na meti nemačkih istražitelja koji su pažljivo počeli da ga nadziru nakon što je, kako se tada tvrdilo, radio na obuci članovi desno-ekstremne grupe „Evropska akcija“, koja se u svojim dokumentima zalagala za „revolucionarni otpor“, i to baš preko manjih ćelija u kojima su se okupljali simpatizeri. No, istražni postupak protiv njega kasnije je prekinut.

Peter V. je, kako pišu nemački mediji, bio jedna od ključnih figura u formiranju „vojnog krila“ pokreta. On se navodno pohvalio jednom istomišljeniku kako s 30 ljudi želi da napadne Bundestag. Kasnije je tvrdio da je nalog za juriš na nemački parlament dobio od princa Rojsa. Nakon što su novinari WDR-a, NDR-a i „Zidojče cajtunga“ suočili prinčevog advokata s tim izjavama, on je odgovorio da, ako je istina da je princ „na bilo koji način bio uključen u planove o jurišu na Bundestag“, onda postoji povod „da se on (princ, prim.red.) podvrgne ispitivanju njegovog duševnog stanja“. Advokat Petera V. nije odgovorio na pitanja novinara.

Plan o mogućem jurišu na Bundestag itekako je indikativan, i to pre svega zbog uloge Birgit Malzak-Vinkeman. Tadašnja poslanica AfD-a je kao članica Bundestaga sa svojom propusnicom mogla bez ikakve kontrole da ulazi u Rajhstag u Berlinu, mogla je sa sobom u zgradu da uvede i goste. Istražitelji su na telefonima nekolicine posetilaca otkrili fotografije i video-snimke načinjene 1. i 18. avgusta 2021. Na njima se vide razne table s informacijama u Bundestagu, stepeništa, podzemni hodnici, parkirališta i podzemna garaža. Malzak-Vinkeman je kasnije tvrdila da se radilo o sasvim običnim turističkim obilascima Bundestaga. Za sada nije jasno u kojoj meri (i koliko ozbiljno ili konkretno) je prevratnička grupa zaista planirala napad na Bundestag. Neki osumnjičeni su tvrdili da je taj zadatak trebalo takođe da preuzme „Alijansa“.

Savezno državno tužilaštvo zaduženo je za procesuiranje vodećih ličnosti navodne zavere Foto: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Ogroman posao za pravosuđe

Procesuiranje mreže „Građana Rajha“ pred nemačkim sudovima moglo bi da počne verovatno sredinom iduće godine. Posmatrači očekuju da bi postupci mogli da potraju i nekoliko godina.

Državno tužilaštvo velike nade polaže u dokazni materijal koji bi, kako se tvrdi, mogao jasno da pokaže da se radilo o itekako strukturiranoj mreži s jasnim hijerarhijama i precizno definisanim funkcijama. Kao dokaz postojanja tih struktura smatraju se posebno takozvane „Diskrecione izjave“ koje su potpisale brojne osumnjičene osobe. Tokom različitih racija na području Nemačke istražitelji su naime pronašli više od 130 takvih dokumenata kojima se potpisnici obavezuju da će sve informacije o radu grupe tretirati na poverljiv način.

ff/mk/kr/sp/sm (wdr, ndr)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.