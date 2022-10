Nemačka: od sad važe nova korona pravila

U Nemačkoj pravila vezana za pandemiju korone određuju delom savezna vlada, a delom pokrajine. Tako na primer u celoj zemlji postoji obaveza nošenja FFP2 maske u brzim-belim vozovima i autobusima na duže staze, staračkim domovima, klinikama i lekarskim ordinacijama.

Novom uredbom koja je na snazi od subote 1. oktobra 2022. i koja važi do 7. aprila 2023, savezne pokrajine mogu same da uvedu još strože mere, poput obaveznog nošenja maski u prodavnicama i restoranima.

Javni prevoz i vazdušni saobraćaj

U brzim, belim vozovima je obavezno nošenje maske FFP2, (do sada je bila dovoljna obična medicinska maska). To isto se donosi i na autobuse koji ne spadaju u lokalni saobraćaj. Za decu od 6 do 14 godina, kao i za osoblje u vozovima i autobusima - i dalje je dovoljna obična hirurška maska.

Beli, brzi voz

Za sada izgleda da će ostati već postojeća obaveza nošenja (obične medicinske) maske u javnom prevozu i lokalnim i regionalnim vozovima.

Maske više nisu potrebne za letove koji poleću i/ili sleću u Nemačku.

Osim toga, prilikom ulaska u Nemačku ne mora da se pokaže nikakav poseban dokaz. To važi do 31.01.2023. – ili dok se eventualno ne pojavi neka nova, opasnija varijanta virusa.

Starački domovi i klinike

FFP2 maske su obavezne širom zemlje u klinikama, staračkim domovima i lekarskim ordinacijama. U staračkim domovima i klinikama, obavezno je pri ulasko pokazati i negativan test. Za zaposlene važi: testovi najmanje tri puta nedeljno.

Starački domovi takođe moraju da imenuju službenike koji će se na primer brinuti o vakcinaciji, higijeni i terapijama za pacijente sa lekom Paklovid.

Kompetencije pokrajina

Ako se situacija sa zarazom pogorša, savezne pokrajine mogu da donesu dodatne mere.

To uključuje, na primer, maksimalan broj posetilaca za manifestacije u zatvorenim prostorijama ili obavezu nošenja maski na na otvorenom, ako tamo nisu moguća distanca od 1,50 metara. Mogu se propisati i higijenski koncepti za preduzeća i druge objekte.

Za sada je ovo moguće

Mogu takođe da uvedu obavezu nošenja maske u javnim zatvorenim prostorima. To važi za kulturu, sport i gastronomiju. Ovde postoji jedan izuzetak: Ko pokaže negativan test - ne mora da nosi masku u kafićima i restoranima, diskotekama ili na nekim manifestacijama.

pokrajine mogu proširiti ovo izuzeće na ljude koji mogu pokazati da su upravo vakcinisani ili oporavljeni.

Testovi se mogu propisati u školama i vrtićima. Obavezno nošenje maske moguće je propisati i u školama – ali samo od petog razreda.

Vakcinacija

Od 1. oktobra potrebna je dopunska vakcinacija - odnosno treća injekcija - da bi se neko smatrao „potpuno vakcinisanim". Dve vakcine su dovoljne ako je neko preležao koronu (i to može da dokaže).

Međutim: Status vakcinacije više ne igra ulogu u merama zaštite od korone - odnosno više ne odlučuje o mogućnostima pristupa, na primer restoranima ili manifstacijama u zatvorenom prostoru, kao prošle zime.

Vakcina protiv kovida 19

U pripremi je sledeća velika kampanja vakcinacije. Dostupno je nekoliko poboljšanih vakcina koje su prilagođene aktuelnim varijantama virusa omikron BA.1 i BA.4/BA.5.

Tri vakcinacije pružaju dobru zaštitu od teškog oblika Kovida. Ali: Sa vakcinama koje su trenutno dostupne, ne možete se zaštititi od lakših oblika infekcije:

„To je uporedivo sa onim kroz šta svi prolazimo svake zime. To su bezopasne zarazne bolesti", rekao je za nemački javni servis stručnjak i Kristijan Bogdan. Čak i da se vakcinišete svakih šest meseci, ne možete da sprečite ove manje infekcije, ali to posebno važi za mlade ljude sa zdravim imunološkim sistemom.

Prema rečima Bogdana, starije osobe ili osobe sa oslabljenim imunitetom i dalje imaju veći rizik da se ozbiljno razbole. Iz tog razloga, preporučuje se dodatana vakcina prilagođena Omikronu.

Lečenje Kovida

Treba forisirati lečenje lekovima za obolele od korone. Stručni savet Savezne vlade objasnio je da postoji rizik od teških oblika Kovida i smrti, posebno kod osoba sa faktorima rizika ili nedovoljnom vakcinalnom zaštitom, koji se ciljanom i ranom primenom antivirusne terapije može značajno smanjiti.

Pakslovid

Na primer, odnedavno izabrani lekari mogu da daju za lek Pakslovid direktno, bez potrebe da pacijenti idu u apoteku.

Pravo na bolovanje zbog dece

Ako roditelji moraju da ostanu kod kuće jer je dete bolesno, oni sa obaveznim zdravstvenim osiguranjama će do kraja 2023. imati pravo na dodatno bolovanje - 30 radnih dana po roditelju i po detetu. Samohrani roditelji dobijaju 60 radnih dana.

Registrovanje podataka

Svojevrsni „pandemijski radar" ima za cilj da učini dostupnim više podataka o opasnoj situaciji na lokalnoom nivou, kako objašnjavaju u ministarstvu zdravstva - na primer sa ažurnim, preciznijim informacijama o broju pacijentata i slobodnih kreveta u klinikama. Tako je predviđeno i registrovanje rezultata istržavanja otpadnih voda.

