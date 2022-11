Nemačka: od 1. januara ogromno poskupljenje struje, ali i olakšice

Nemci ionako imaju najskuplju struju u EU. A ovih dana su milioni domaćinstava dobili obaveštenje o poskupljenju struje od Nove godine. Neka povećanja su drastična. Na primer, Rheinenergie iz Kelna će od januara struju naplaćivati oko 55 centi po kilovat satu! To je povećanje od skoro 130 odsto.

Pored Kelna, poskupljenje je pozamašno i u Minhenu: kilovatsat će od Nove godine koštati 61,9 centi. Ranije je to bilo 25 centi.

„Nova godina počinje ogromnim talasom poskupljenja električne energije", rekao je Torsten Štork, energetski stručnjak na portalu za poređenje cena Verivoks. Provajderi struje postepeno prebacuju povišene tržišne cene na svoje kupce.

Rheinenergie iz Kelna se takođe poziva na visoke troškove nabavke: „U odnosu na prethodnu godinu, cene na berzama struje su porasle za više od 300 odsto, na vrhuncu više od deset puta. Uz to raste i mrežarina".

Pogođeno 7,3 miliona domaćinstava

Portal za poređenje cena Check24 piše da je u Nemačkoj povećanjem cene struje od Nove godine pogođeno „oko 7,3 miliona domaćinstava".

Povećanja iznose u proseku 60,5 odsto. Zbog drugačije baze podataka, Verivoks dolazi sa prosečnim plusom od 54 procenta.

„Nažalost, tarife za nove korisnike su još veće, tako da promena provajdera u većini slučajeva ne donosi nikakve uštede. To će se verovatno promeniti tek u narednih nekoliko meseci. Korisnici stoga trenutno nemaju izbora."

Povećanja cena na početku nove godine su veoma različita širom Nemačke. Na primer, u Gradskoj Elektroprivredi u Potsdamu (Brandenburg) cena se povećava za oko 21 odsto na 46,5 centi po kvs. U MVV Energie u Manhajmu (Baden-Virtemberg) od januara struja košta nešto manje od 45 centi - umesto dosadašnjih 27 centi. Istočnonemački dobavljač energije EnviaM (Kemnic, Saksonija) ubuduće će naplaćivati 48,1 cent - 20,1 centi više nego ranije.

Značajna povećanja na prelazu godine nisu prva u bliskoj prošlosti: prema proračunima Check24, domaćinstvo sa godišnjom potrošnjom od 5000 kilovatsati je u novembru 2020. u proseku plaćalo 29,4 centa, a godinu dana kasnije - 31,6 centi. A trenutno (novembar 2022.) prosek je 42,7 centi.

Elektrane i dalekovodi, Berghajm

Zašto je struja tako skupa u Nemačkoj?

Cena struje od trenutno porsečno 32,7 centi po kilovatsatu sastoji se od tri komponente:

- 51 odsto čine porezi, nameti i doplati

- 24 odsto ide za korišćenje električne mreže

- 25 odsto ide dobavljaču električne energije za proizvodnju električne energije i prodaju.

Porezi i doplate čine nešto više od polovine cene struje po kilovatsatu - to je jedan od razloga zašto je cena struje u Nemačkoj toliko visoka u odnosu na druge zemlje EU.

Ekstremno povećanje cena gasa, kao posledica ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, smatra se jednim od glavnih razloga poskupljenja struje.

Pritom - sada preskupa proizvodnja struje u gasnim elektranama određuje cenu i za za sve druge načine proizvodnje struje. Radi se o takozvanom Merit order principu na kojem insistira Evropska unija: odlučujuća za cenu struje je najskuplja elektrana koja je nepohodna za pokrivanje potražnje u zemlji.

Ograničnje cena struje i gasa

Savezna vlada je u petak 25.11. donela najavljeni nacrt zakona, odnosno niz mera kojima ograničava cene gasa i struje i time otvorila put za odluke parlamenta. Ministar ekonomije Robert Habek (Zeleni) očekuje da bi Bundestag i Bundesrat mogli da donesu relevantne zakone do sredine decembra.

Robert Habek i Olaf Šolc

Po nacrtu zakona, od 1. januara 2023, to bi bilo ovako regulisano:

Struja - domaćinstva i mala preduzeća bi osnovna kvotu struje od 80 odsto potrošnje iz 2021. dobijala po fiksnoj po bruto ceni od 40 centi po kilovat satu, a ostatak po tržišnoj ceni. Industrijske firme će dobiti garantovanu neto cenu od 13 centi po kilovat satu za osnovnu kvotu od 70 odsto potrošnje 2021. godine.

Gas - domaćinstva i mala i srednja preduzeća će dobiti zagarantovanu bruto cenu gasa od 12 centi po kilovat satu za 80 odsto potrošnje iz 2021. Za korisnike daljinskog grejanja cena bi trebalo da bude 9,5 odsto za kontigent od 80 odsto potrošnje od prošle godine. Ugovorna cena trebalo bi da se odnosi na preostalih 20 odsto potrošnje.

Uvodi se 90 odso poreza na dodatni profit

Ova ograničennja cena struje i gasa važiće do aprila 2024. Građani i firme biti retroaktivno rasterećeni za januar i februar, odnosno, obračun će se izvršiti u martu - i za prethodna dva meseca.

Olakšica, odnosno ograničenje cene struje biće delimično finansirano oporezovanjem takozvanog dodatnog profita koji firme ostvaruju na tržištu električne energije. To se odnosi na sve proizvođače struje, dakle i nuklearne elektrane, one na ugalj i proizvođače zelene struje od vetra i sunca, koji su nedavno imali koristi od visokih cena na berzi. To oduzimanje dodatnog profita u visini od 90 odsto će se vršiti od 1. decembra, a ta praksa bi trebalo da se završi najkasnije do 30. aprila 2024. godine.

Brojilo

Koliko treba da platim?

Mnogi se pitaju koliko će posle svih ovih mera poskupljenja i olakšica, na kraju morati da plate za struju, gas i grejanje. To je zaista veoma teško izračunati.

U račun ulazi konkretno povećanja cene gasa od oktobra i konkretno povećanje cene struje od 1 januara. I onda treba izračunti koliko je 80 odsto od potrošnje 2021. (za svaki mesec ili u proseku?) i to onda preračunati po upravo ograničenoj ceni, a ostatak od 20 odsto po tržišnoj. Ovaj deo će verovatno još da poskupljuje u narednoj godini, bar ako je verovati stručnjacima i berzi energije. Zatim, treba oduzeti poklon - račun za gas i centralno grejanje za decembar - čija će se visina znati tačno tek kada se izvrši obračun za 2022. Pored toga PDV je smanjen sa 19 na 7 odsto na svu potrošnju gasa i na centralno grejanje.

I sama vlada je navela da se radi "veoma komplikovanoj zakonodavnoj proceduri" u okviru koje je predviđena i odredba kojom se otežava isključivanje struje i grejnje neplatišama.

