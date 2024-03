Nemačka igra memorije sa bosanskim potpisom

„Razlika između Memopolisa i drugih igara memorije je u tome što su sve kartice različite, a cilj je da se pronađu dve različite građevine iz istog grada“, kaže za DW arhitekta Damir Bašić o društvenoj igri koju je nedavno kreirao u Nemačkoj.

U crnoj kartonskoj kutiji, koja sasvim lako stane u dlan, nalazi se 36 kartica koje prikazuju znamenitosti iz šest nemačkih gradova: Berlina, Hamburga, Kelna, Minhena, Štutgarta i Frankfurta.

Engleski vrt i Nova gradska većnica iz Minhena su jedna od mogućih kombinacija koje se, ako se otkriju u jednom potezu, mogu skloniti sa stola, kao na primer i Brandenburška kapija i Tempodrom u Berlinu.

Da bi kreirao ovu društvenu igru i plasirao je na nemačko tržište, Damir Bašić iz Sarajeva je u Nemačkoj osnovao firmu i brend Sheez Games, za čiji simpatični logo je zaslužan grafički dizajner Goran Lizdek.

Na dizajnu kartica je radio dizajner i ilustrator Sandin Međedović, dok je u sam proces proizvodnje i kreiranja Memopolisa aktivno bila uključena i Damirova supruga Emina Osmanović, sa kojom od 2018. godine živi u Erenfeldu, naselju u Kelnu.

Ovde se ne osećamo kao stranci

Tamo se ovaj bračni par već oseća kao kod kuće, mada će Sarajevo, kažu, „uvek ostati Sarajevo“.

„Meni je Keln isti kao i Sarajevo. Taj vajb, ta atmosfera. Ljudi su vrlo otvoreni. Ja se ovde nikad nisam osećao kao stranac, iako to realno jesam“, govori Damir.

„Super je! Još samo da nema nemačkog“, dodaje Emina uz smeh. Ona je bila zaslužna za većinu organizatorskih poslova kada je u pitanju kreiranje i proizvodnja igre.

Ispred kelnske katedrale sa kartom na kojoj je katedrala Foto: Aida Salihbegovic/DW

„Ideja da pravimo igre je nastala još pre 8-9 godina i 'Memopolis' je konkretno bila Damirova ideja. To ima veze sa njegovim interesovanjima i arhitekturom. Ja sam sve to podržavala, istraživala građevine i šta bi bilo zanimljivo, a kasnije u procesu proizvodnje i kako to izvesti finansijski“, govori Emina za DW.

U EU je lakše

„Memopolis“ je igra štampana i proizvedena u Češkoj, objašnjenje i uputstvo su na nemačkom i engleskom jeziku, a autori Bosanci. Više Evrope u jednom teško da može biti.

Na pitanje zašto igra nije proizvedena u Bosni i Hercegovini, Damir Bašić odgovara:

„Pre devet godina sam se raspitivao, i u Bosni nije bilo moguće proizvesti ovakvu igru. Tada. Možda sada jeste moguće, to ne znam. Jednostavno tehničke mogućnosti nije bilo. Nijedna fabrika nije tako nešto radila. Ovde je u svakom slučaju puno jednostavnije jer možeš da proizvodiš u čitavoj EU.“

„Igra je proizvod Evropske unije, nažalost nije BiH“, sa osmehom zaključuje Damir koji je ponosan što je stvorio nešto što će povezivati ljude.

„Odličan je osećaj kada znate da će nešto što ste vi napravili obeležiti lepe momente ljudi jednih sa drugima. Oni će malo pobeći od ekrana, družiti se, gledati se u oči i komunicirati drugačije“, govori on za DW.

Planovi za budućnost

Dosadašnje reakcije na igru su vrlo pozitivne, tvrde Emina i Damir i nadaju se da će uskoro igru u Nemačkoj biti moguće kupiti ne samo na internetu, nego i u knjižarama i suvenirnicama. U Sarajevu će „Memopolis“ moći da se kupi već od kraja marta.

Prema navodima Statiste, 2023. godine je u Nemačkoj društvene igre „povremeno“ igralo oko 33 miliona osoba.

„Za naš brend Sheez Games planiramo u svakom slučaju da radimo i druge igre, kao i druge verzije 'Memopolisa' – druge zemlje. Koje će to biti zemlje, to ćete videti“, zaključuje Damir.