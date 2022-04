Nemačka: što pre obezbediti LNG terminale

Nakon obustave isporuke ruskog gasa Poljskoj i Bugarskoj, oglasilo se i nemačko Ministarstvo privrede koje potrošače uverava da je „trenutno osigurano snabdevanje“ i da je dotok gasa „stabilan“. Najvažnija veza između Rusije u Nemačke je gasovod Severni tok 1, koji zaobilazi i Poljsku i Belorusiju.

Ali u dopisu ministarstva poslanicima Bundestaga se govori o „akutnoj opasnosti da situacija dalje eskalira i da ruski isporučioci gasa neispune ili neispune u potpunosti svoje obaveze prema postojećem ugovoru“.

Nemačka neće i ne može odmah da odustane od gasa iz Rusije. Štaviše, prema postojećim ugovorima ona se obavezala za dogovoreni gas da plati čak i ako ga ne uzme i to sve do 2030. Ali on joj je potreban: prošle godine je udeo ruskog gasa u Nemačkoj bio 55 odsto, u međuvremenu se drastično smanjio na oko 35 odsto, ali taj gas je preko potreban nemačkoj privredi.

Hitna izgradnja LNG terminala

I kancelar Olaf Šolc je upozorio da bi bez gasa čitave privredne grane bile ugrožene, a potpuna obustava bi sigurno značila recesiju. Stanje je ozbiljno, ali Nemačka nastoji da se pripremi na najgore: ministar privrede Robert Habek kaže da se skladišta gasa pune i da su sada otprilike puna kao što su bila na proleće 2017. – dakle bitno punija nego u trenutku početka rata u Ukrajini.

To smanjenje zavisnosti od ruskog gasa je pre svega postignuto uvozom tečnog prirodnog gasa (LNG). Cilj nemačkog ministra prvrede je da se udeo gasa iz Rusije već do leta 2024. smanji na 10 odsto, a ministar je već obišao niz zemalja – Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Norvešku kako bi dogovorio potrebnu isporuku.

Ali problem su terminali za tečni prirodni gas (LNG). Da bi oni u što kraćem roku bili spremni, Nemačka se odlučila za takozvane „plutajuće terminale“ na kojima se tečni gas odmah i vraća u prvobitno stanje. Nemačka je već obezbedila tri takva broda.

U planu tri terminala

Izvesno je da će u roku od jedne godine postojati dva terminala za prihvat tečnog prirodnog gasa, u Vilhelmshafenu i u Brunsbitelu. Iza prvog stoji kompanija za proizvodnju električne energije Uniper iz Diseldorfa, iza projekta u Brunsbitelu na ušću Labe je energetski gigant RWE iz Esena i holandska kompanija Gasunie uz podršku nemačke državne Banke za obnovu i razvoj KfW.

Moguće lokacije LNG terminala u Nemačkoj

Postoji i plan za treći LNG terminal u Štadeu kod Hamburga iza kojeg stoji belgijski Fluxys, hemijski koncern Dow, švajcarski investitor Partners Group, luka Hamburg i kompanija za pomorsku logistiku Buss Group, ali taj plan još nema podršku nemačke države.

Već sledećeg četvrtka ministar privrede Habek posetiće Vilhelmshafen, gde počinje gradnja terminala, tačnije preuređenje već postojećeg, dva kilometara dugog terminala u blizini luke Jade-Vezer-Port. Ona bi trebalo da primi tu specijalnu platformu za preradu tečnog prirofnog gasa, kao i brodove koji će ga dopremati. Najkasnije početkom 2023. bi nemački potrošači trebalo da dobiju gas i iz te luke.

Vremenom će izgledati drugačije

Nemački ministar privrede kao političar stranke Zelenih ne može tek tako da prihvati upotrebu tog fosilnog goriva, tim pre što će i za proizvodnju električne energije sasvim sigurno ostati spremne i termoelektrane na ugalj, duže nego što je bilo planirano, iako su štetnije za klimu nego termoelektrane na gas. Habek će u Vilhelmshafenu sa nadležnim ministrom potpisati i sporazum kojim bi ta luka trebalo da postane „čvorište čiste energije za Nemačku“, drugim rečima za prihvat i preradu „zelenog“ gasa kao što je vodonik.

Kompujterska animacija LNG terminala u Brunsbitelu

Ali za sve to će trebati vremena, a odnosi u Evropi postaju sve napetiji. Zato nemačka vlada priprema i izmenu Zakona za osiguranje snabdevanja energijom. Ukoliko bude neophodno predviđena je i nacionalizacija kompanija „od sistemske važnosti“ za snabdevanje. Već u maju bi taj zakon trebalo da stigne u parlament.

A što se tiče skladišta, zakon predviđa obavezu da ona početkom novembra budu popunjena 90 odsto. Na detaljima se još radi, baš kao i na planovima za slučaj da baš sve krene po zlu i da nekim potrošačima gasa mora da se obustavi isporuka. Kako se saznaje, domaćinstva, kao i bolnice ili škole su na poslednjem mestu, ali Berlin želi na druge načine da smanji svoju energetsku zavisnost. To ide od širenja kapaciteta obnovljivih izvora energije pa do većeg korištenja geotermalne energije u zgradama.

Ali i za to će trebati vremena, tako da jedino ostaju pozivi da se štedi – ako su oni uopšte i potrebni, s obzirom na poskupljenja energenata u poslednje vreme.

