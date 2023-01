Nemačka će isporučiti Leoparde – pitanje je samo kada

Nemačka je pod sve većim pritiskom da isporuči više oružja Ukrajini. U tome okleva, dok Velika Britanija prednjači i želi da bude prva članica NATO koja će Ukrajini poslati moderne borbene tenkove.

Kritike na račun Berlina su sve jače. Mehur istomišljenika na Tviteru ponovo je vratio u modu pljuvanje Nemačke. Opet preti da se otvori jaz između Nemačke i istočnijih članica EU.

Sve podseća na situaciju od pre godinu dana, kada je Estonija htela da Ukrajini pošalje stare haubice D-30, koje su nekada pripadale Istočnoj Nemačkoj. Berlin se prvo protivio, pa je pristao tek pošto je Rusija umarširala u Ukrajinu.

Ovoga puta se koplja lome oko verovatno najpoznatijeg i najtraženijeg proizvoda nemačke vojne industrije – teškog tenka Leopard 2. Kijev mesecima traži od Berlina ove tenkove.

Do sada je odgovor glasio „ne“, mada sve manje i manje ubedljivo. Vicekancelar Robert Habek (Zeleni) nedavno je rekao da Berlin ne bi trebalo da se protivi isporukama Leoparda ukoliko žele da ga ustupe druge zemlje poput Poljske. No ovima za to treba izričito odobrenje Berlina, s obzirom da tenkovi potiču odatle.

Na početku ruske invazije, Berlin je s pravom kritikovan zbog neodlučnog stava. Ta neodlučnost, ali i prethodna izgradnja gasovoda Severni tok 2 bile su najveće nemačke greške pre invazije.

Vlada kancelara Olafa Šolca je od tada na impresivan način ispravila svoje greške. Nemačka je u rekordnom roku okončala zavisnost od ruskih energenata i povećala isporuke oružja Ukrajini.

Pre nekoliko sedmica Berlin je najavio da će Ukrajini isporučiti oklopna pešadijska vozila tipa Kuna i jedan raketni sistem Patriot. To nisu male stvari i zahvalnost Kijeva bi mogla biti veća.

Leopard 2 je prilika da se razbiju poslednje sumnje u nemačku pouzdanost, ali i da se konačno isprave ranije greške i zatvori ovo poglavlje.

Odobrenje Berlina za isporuku Leoparda 2 mora doći – i doći će. Pritisak raste i to je sada samo pitanje vremena. Dalje odgađanje koštalo bi Nemačku imidža.

Nakon najave Velike Britanije da će krenuti sa isporukama, isporuka Leoparda više ne bi bila jednostran potez, koji je kancelar odbijao iz obzira prema građanima i njihovoj skepsi.

U članku za magazin Foreign Affairs u decembru, Šolc je napisao da je Nemačka spremna da

„preuzme odgovornost kao jedan od glavnih garanata sigurnosti u Evropi“. Između ostalog, obećao je da će Nemačka obučiti i opremiti ukrajinske snage.

Odobravanje isporuke Leoparda 2 bio bi korak u pravom smeru: što brže, to bolje. Sledeća prilika za to bio bi sastanak ministara odbrane o pomoći Ukrajini, koji se krajem sedmice održava u američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj.

Novi nemački ministar odbrane Boris Pistorijus ima jedinstvenu priliku da dođe na skup sa istorijskom najavom i da zeleno svetlo za isporuku borbenih tenkova.

Ukrajina i njeni partneri nemaju mnogo vremena. Predstoji još brutalnija i krvavija faza rata. Nemačka više ne može da priušti oklevanje.

