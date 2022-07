Neki novi prijatelji: Saudijski prestolonaslednik u Atini

Mohamed bin Salman je ovog utorka (26.7.) u Atini. To je, nakon više od četiri godine, prva diplomatska poseta saudijskog prestolonasljednika nekoj zemlji Evrope. Iza njega je faza diplomatske izolacije. Zapadni šefovi vlada nisu želeli da budu viđeni s navodnim naručiocem ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija, a onda je ni više ni manje nego američki predsednik Džozef Bajden probio led svojom kratkom posetom Saudijskoj Arabiji. Prethodno je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, povodom Salmanove posete Ankari, stavio ad akta pravno razjašnjavanje Kašogijevog ubistva iz 2018. godine.

Sve to pokazuje da Saudijska Arabija kao gospodar neizmernih zaliha sirove nafte i vodeća sila u arapskom svetu ima veliku važnost, uprkos teškim kršenjima ljudskih prava.

Turski predsednik Erdogan sastao se sa Bin Salmanom u Džedi u aprilu 2022.

Jačanje vojne saradnje

Nije slučajno što prvo putovanje saudijskog prestolonaslednika u neku članicu Evropske unije, a nakon višegodišnje prisilne diplomatske pauze, vodi baš u Atenu. Grčki premijer Kirjakos Micotakis, zajedno s kiparskim predsednikom Nikosom Anastasijadisom igra „posebnu ulogu“ u okončavanju političko-diplomatske izolacije saudijskog princa, ocenjuje u svojoj analizi portal „Al Monitor“.

MBS, kako skraćeno zovu Mohameda bin Salmana, u Atinu stiže s velikom pratnjom. Pritom upada u oči to da se u zvaničnim saopštenjima obeju strana na prvom mestu spominje jačanje vojne saradnje. Grčki mediji javljaju da će Atina i Rijad potpisati i odgovarajući sporazum.

Obe strane suočavaju se sa konkretnim pretnjama: Saudijsku Arabiju zabrinjava rastući uticaj njenog najvećeg neprijatelja Irana, a grčkoj politici su glavna tema Turska i njeni revizionistički ciljevi. Glavni motiv koji se krije iza produbljivanja odnosa Grčke i Saudijske Arabije jeste uzajamno priznavanje tih pretnji, povezano sa spremnošću da se to potkrepi i rečima i delom.

Grčki borbeni avioni iznad Akropolja u Atini na proslavi povodom 200 godina nezavisnosti održanoj 25. marta 2021.

Saudijska usluga i grčka protivusluga

U proleće 2021, nedugo nakon što je prevladana zadnja teška kriza između Grčke i Turske, u manevrima grčkog vojnog vazduhoplovstva u Egejskom moru učestvovali su i borbeni avioni Saudijske Arabije. Prethodno su Ujedinjeni Arapski Emirati, verni Rijadov saveznik, na vrhuncu spora između Ankare i Atine oko morskih granica na ostrvu Kritu razmestili svoje naoružanje. I Emirati su, uprkos protestima Turske, učestvovali u grčkoj vojnoj vežbi.

Istovremeno su Grci, kao protivuslugu za vojno-političku saradnju, Saudijcima pozajmili moderni protivraketni odbrambeni sistem tipa Patriot, zajedno sa osobljem. Hutu pobunjenici su svako malo raketirali ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a sistem koji je Grčka stavila na raspolaganje smatra se efikasnim instrumentom za odbranu.

Grčki premijer Kirjakos Micotakis polaže velike nade u posetu saudijskog prestolonaslednika

Tema je i ekonomska saradnja

Osim o vojnim pitanjima, tokom bilateralnih susreta u Atini biće reči i o proširenju ekonomske i tehnološke saradnje. „The sky is the limit“ – mogućnosti su bezgranične, oduševljeno je prokomentarisao saudijski ministar za investicije Kalid bin Abdulazis Al Falih krajem maja na marginama jedne ekonomske konferencije u Atini. On je istakao povoljnu geostratešku poziciju Grčke, na razmeđu Evrope i Srednjeg istoka.

-pročitajte još: Saudijska Arabija udvostručila uvoz nafte iz Rusije

Takve izjave raduju grčkog premijera Micotakisa. On ne propušta nijednu priliku da svoju zemlju ponudi kao strateško čvorište za buduće energetsko snabdevanje Evrope. No, Rijad i Atina neće razgovarati samo o energetici. Kako se saznaje, dve zemlje žele da dogovore i polaganje kablova na dnu Sredozemnog mora koji bi trebalo da optimiraju prenos podataka između Evrope i arapskog sveta.

Autor ove analize je dr Ronald Majnarus, direktor Mediteranskog programa atinskog trusta mozgova ELIAMEP

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.