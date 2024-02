Neki novi Olaf Šolc: od kočničara do predvodnika u Evropi

Kada je Olaf Šolc početkom nedelje šetao halama fabrike oružja firme „Rajnmetal“, nije propustio nijedan tenk. To su slike u medijima koje su mu sada važne: Šolc i rat. Ovih dana kao da naočigled svih nastaje novi, promenjeni nemački kancelar. Svet je postao grublji i menja se velikom brzinom, pa zato i mi moramo da se menjamo, poručio je Šolc Nemcima u novogodišnjoj noći. A sada očigledno sledi poruku iz sopstvenog novogodišnjeg govora.

Ratoborni kancelar

Šolc je promenio vrstu govora. Dugo je važio za kočničara i nekoga ko okleva, pa je po njemu i iskovana reč „šolciranje“, kojom se opisuje kad neko nešto naglas najavljuje, ali realizacije nema. Sada se, međutim, preobrazio u praktičara.

Nova parola glasi: „Svi za jednog, jedan za sve“, rekao je kancelar kada je ovog ponedeljka 12. februara ugostio poljskog premijera Donalda Tuska. Mislio je pritom na međusobne odbrambene garancije članica NATO. Nemačka će se aktivno angažovati u odbrani svakog centimetra teritorije NATO, Šolcova je poruka Poljacima.

„Svi za jednog, jedan za sve“: Donald Tusk i Olaf Šolc Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Reč je, dakle, o kancelaru koji, kada je u pitanju isporuka više oružja za Ukrajinu, sada ne usporava, nego zahteva – od svih, pa i od Evrope. „Sve evropske zemlje moraju da učine više za Ukrajinu“, rekao je. Dosadašnja pomoć jednostavno nije bila dovoljna, poručio je kancelar u Briselu.

Do pre godinu dana pozivao je na oprez

Do pre samo godinu dana on je na istom tom mestu pre svega isticao potrebu da se bude uzdržan, a sada kaže da se Ukrajini isporučuje „suviše malo i suviše sporo“.

To on, međutim, ne govori samo svojim evropskim kolegama. U nedavnu posetu Vašington on nije otputovao kao kao nekakav molilac koji okleva i koji se ne drži svojih obaveza prema NATO, već kao kancelar koji Ukrajini daje više od svih drugih Evropljana. Njegova poruka glasi: koliko god to surovo zvučalo, mi „ne živimo u doba mira“.

Pohvale proizvođača oružja

Kancelar kojem su ranije strani bili i nemačka vojska Bundesver i oružje, postao je kancelar koji vidno srećan učestvuje na svečanosti polaganja kamena-temeljca za novu fabriku municije kompanije „Rajnmetal“ u Unterlisu. Rado se slikao ispred tenkova i uzimao tenkovske granate u ruke.

Kancelar zainteresovan za granate (desno od Šolca su Mete Frederiksen, premijerka Danske i Boris Pistorijus, ministar odbrane Nemačke) Foto: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Pre samo nekoliko godina, pohvala izvršnog direktora najveće nemačke firme za proizvodnju oružja bila bi prilično neugodna za jednog socijaldemokratu. Ali, vremena su se u Nemačkoj promenila. „Zaslužuje poštovanje to što ste imali hrabrosti da aktivirate sto milijardi“, rekao je izvršni direktor „Rajnmetala“ Armin Paperger, o posebnom fondu za Bundesver.

Kancelar je bio zadovoljan pohvalom. A izgledao je još zadovoljnije kada je Paperger izjavio da je Nemačka sada drugi najveći pomagač Ukrajine. „Naša zemlja je preuzela vodeću ulogu u Evropi koju mnogi od nas traže već duže vreme“, rekao je.

Neki novi kancelar

Svojevremeno je Šolcu trebalo jedanaest meseci da dozvoli isporuku tenkova Leopard Ukrajini. Tada je u Bundestagu navodio svaku pojedinačnu nemačku samohodnu haubicu kao obrazloženje da je već mnogo isporučeno. Sada zvuči drugačije. Mnogo se čini, ali to nije razlog za samohvalu, već razlog za zabrinutost, Šolcova je poruka. Jer, drugi čine suviše malo.

A nedavna najava je veoma konkretna: „Nemačka će trošiti dva odsto svog ukupnog BDP na odbranu i naoružanje prema kriterijima NATO. I tako će to biti za sva vremena“, najavio je šef nemačke vlade.

„Za sva vremena“ – više od toga i ne može da se obeća. Čini se da prekretnica koju je najavio u govoru u parlamentu pre dve godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, sada postaje njegova konkretna politika.

Kancelar razgleda pogon Rajnmetala Foto: Fabian Bimmer/Getty Images

Šolc kao predvodnik Evrope?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nedavno je na nemačkoj televiziji izjavio da je Šolc od nemačkog kancelara izrastao u evropskog lidera. „I zato su njegovi koraci sada koraci predvodnika“, rekao je Zelenski i dodao da bi voleo da mu takav Šolc jednom bude prijatelj.

Možda ta Šolcova promena ima veze i sa Donaldom Trampom, odnosno s tim šta bi mogao da znači njegov ponovni predsednički mandat. Kancelar nikada javno ne izgovara Trampovo ime, ali svi znaju na koga misli kad kaže: „Niko ne sme da se igra ili da trguje sa bezbednošću Evrope.“

Preobražaj kancelara od kolebljivca do inicijatora raduje i nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa, koji je sedeo u prvom redu na svečanosti polaganja kamena-temeljca za novu fabriku Rajnmetala. Tada je Šolc rekao u čemu se grešilo u prošlosti: „Godinama se oružje nabavljalo kao da se radi o kupovini automobila. Ali, tenkovi ne stoje gotovi na policama.“ Njih treba naručivati, jednog po jednog.

U novoj fabrici Rajnmetala planira se proizvodnja 200.000 artiljerijskih granata godišnje. „To zvuči impresivno“, rekao je kancelar. Ali, Ukrajina na frontu ispaljuje nekoliko hiljada projektila – svakog dana, naglasio je.

gš/za (ard)