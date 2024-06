Napad na političara: Poslanik CDU Kizeveter lakše povređen

Poslanik CDU u Bundestagu Roderih Kiesevetter (60) napadnut je u subotu ujutro na štandu za izbornu kampanju u Aalenu, istočno od Štutgarta, u Baden-Virtembergu.

Kako je rekao portparol policije, Kizevetera je „muškarac gurnuo i udario". Kizeveter je lakše povređen, i nije bilo potrebno lečenje.

Počinilac koji je poznat policiji po imenu, ima 55 godina i uspeo je da pobegne, rekao je portparol policije koji nije mogao da pruži bilo kakve informacije o pozadini napada. Istragu je preuzela kriminalistička policija.

„Švebišhe Post” je prvi izvestio o ovom incidentu. Prema informacijama tog lista, napadač je kandidat za lokalno veće Alena iz stranke bliske pokretu takozvanih Kverdenkera.

Kizevetter, koji je stručnjak za pitanja odbrane CDU, u subotu uveče se javio na platformi X i zahvalio se na podršci javnosti. „Ostajem na krusu, posebno za podršku Ukrajini", napisao je poslanik Bundestaga. „Vaše ohrabrenje daje snagu da nastavimo da se zajedno zalažemo za demokratiju i slobodu!"

Kizeveter je prethodno za „Švebišhe Post” rekao da je prvo verbalno napadnut. Onda ga je muškarac gurnuo. „Nisam znao ko je ta osoba. Kada sam mu rekao da prestane, pocepao je krov sa predizbornog štanda". Zatim je Kizveter hteo da slika muškarca i krenuo je za njim. „Kada je to video, udario me je i gurnuo me u žardinjeru i naneo mi ogrebotine". Ubrzo je došla policija. Kizeveter je ponudio da neće podneti prijavu ako se dotični izvini. Kaže da hoće da sačeka i vidi da li će policija uspeti da natera čoveka da se izvini.

Političari pokazuju solidarnost

Nadstranački savez pozvao je na bdenje u nedelju popodne. Inicijatori žele da formiraju ljudski lanac u centru grada pod motom „Stoj zajedno protiv nasilja i mržnje".

Ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (SPD) poželela je Kizevetru brz oporavak. „Nasilje nikada nije prihvatljivo u našoj demokratijii mora se brzo i strogo kazniti", napisala je na platformi X.

Rikarda Lang, jedna od liderki stranke Zelenih, koja predstavlja susednu izbornu jedinicu Švebiš Gmund, na istoj platformi je napisala: „Kada je neko od nas napadnut, mi kao demokrate stojimo svi zajedno!"

Učestali napadi na poliitičare u Nemačkoj

UNemačkoj su u poslednje vreme učestali napadi na političare. U Drezdenu je početkom maja oboren i teško povređen evroposlanik SPD-a Matijas Eke. Navodni počinioci su prethodno napali 28-godišnjaka koji je lepio predizborne plakate za stranku Zeleni.

Franciska Gifaj, ekonomska senatorku grada-pokrajine Berlina, lakše je povrđena u napadu torbom. U Drezdenu je nekoliko lokalnih političara i predizborni pomagača Zelenih agresivno maltretirano. U Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, član pokrajinskog parlamenta AfD je napadnut i povređen.

dr(dpa)