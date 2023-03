Napad u Banja Luci: „Jedan me udario flašom, drugi šakom“

Nakon što je policija zabranila najavljeno okupljanje aktivista i članova organizacionog odbora „Bh. povorke ponosa" u Banja Luci, pa i ono na kojem je u zatvorenoj prostoriji trebalo da bude održana projekcija filma, 15 aktivista napadnuto je od strane duplo većeg broja huligana. Transparency International BiH ustupio im je prostorije, a nakon što su stigli, policija ih je odmah posetila.

„Rekli su nam da nismo sigurni ovde i da moramo odmah da napustimo grad. Da nas oni ne mogu zaštititi“, priča jedna od aktivistkinja, opisujući scene koje su usledile.

„Pet minuta nakon njihovog odlaska, ugledali smo grupu od 30-ak ljudi sa maskama koji su išli prema nama i počeli smo da bežimo. Uspela sam da pobegnem, ali neki nisu bili te sreće."

Sve u nekoliko minuta

Te sreće nije bilo dvoje novinara koji su se našli na licu mesta kako bi ispratili celi slučaj do kraja, s obzirom na raniju najavu zabrana i targetiranje u javnosti koje se u kontinuitetu ispoljava poslednjih nekoliko dana. Vanja Stokić iz portala E-trafika i Ajdin Kamber, dopisnik DW-a, kažu da se sve desilo munjevitom brzinom, uvereni da je sve urađeno, kako kažu, u saradnji sa policijom.

Banja Luka - policija Foto: Dragan Maksimović/DW

„Nakon upozorenja policije, oni nisu više bili tu i sve mi je odmah bilo sumnjivo. Mislio sam da napravim krug da vidim da li ima nekih aktivnosti u okolini i nisam ni završio misao do kraja, video sam grupu od tridesetak maskiranih ljudi koji su delovali veoma organizovano i na jedan su povik krenuli", kaže Kamber koji je nakon toga primio i prvi udarac.

„Prišao je jedan, udario me flašom u glavu, napravio sam par koraka, nakon čega me drugi udario šakom u glavu. Uspeo sam se izvući nekako. Sve to trajalo je nekoliko minuta, nakon čega su se razbežali“, kaže Kamber koji je nakon toga prevezen u Klinički centar sa Vanjom Stokić, gde im je ukazana medicinska pomoć.

„Kada su krenuli prema nama, ja sam se ubacila u grupu ljudi, komšija koji su stajali, misleći da će me zaštititi. Međutim, oni su počeli da govore ti si njihova i da ih zovu i pokazuju, evo, ona je njihova", priča Stokić koja kaže da kaže nakon ovog napada nema ni najmanje vere u policiju.

„Onda me je jedan od napadača uhvatio i bacio nazad u ovo dvorište iz kojeg su nas isterali. Nakon toga smo otišli u ulicu pored, gde je bilo parkirano policijsko auto. Rekli smo im da tuku ljude, oni ništa nisu uradili“, priča Stokić, nakon čega su, kaže, telefonom pozvali policiju.

Višečasovno saslušanje

Svih 15 aktivista i novinari prebačeni su u policijsku stanicu u Banja Luci, gde je trajalo višečasovno ispitivanje u svojstvu oštećenih. Iz policije je odmah nakon incidenta saopšteno da je prijavljeno narušavanje javnog reda i mira ispred prostorija nevladine organizacije, na način da je više nepoznatih osoba fizički i verbalno napalo grupu građana koja se samoinicijativno okupila ispred navedenih prostorija.

„Jednoj osobi je ukazana lekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banja Luci zbog telesnih povreda, dok su ostali okupljeni građani uz pratnju policijskih službenika pristupili u prostorije Policijske uprave Banjaluka radi lične bezbednosti i saslušanja u svojstvu oštećenih lica“, navode iz policije, uz dodatak da preduzimaju sve mere i radnje u cilju rasvetljavanja krivičnog dela nasilničko ponašanje i otkrivanje izvršilaca.

Zgrada policije u Banja Luci Foto: Dragan Maksimović/DW

Događaj koji je trebalo da bude održan u organizaciji ovog neformalog kolektiva koji okuplja aktiviste iz cele Bosne i Hercegovine, nekoliko časova ranije zabranila je banjalučka policija. Tome je prethodila i izjava prvog čoveka grada, gradonačelnika Draška Stanivukovića, koji je stava da ne treba narušavati tradicionalne vrednosti.

Policija (ne)može da osigura bezbednost

„Težimo patrijarhalnim, tradicionalnim, porodičnim odnosima i znamo šta je naša vera i identitet našeg naroda. U redu, to neko radi tamo u Sarajevu i neka radi. Ovde niti je ko pitao za bilo koji gradski prostor, trg ili tako nešto. Ne bismo dopustili tako nešto“, rekao je Stanivuković.

„Ja sam protiv toga i bilo kakve manifestacije. Očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje u otvorenim i zatvorenim prostorima“, rekao je predsednik RS Milorad Dodik nekoliko dana ranije povodom najave da će biti organizovano gledanje filma „Pride“. „Očekujem da će organi RS u skladu sa svojim nadležnostima onemogućiti održavanje takve manifestacije", konstatovao je tada Dodik.

Siniša Vukelić iz Udruženja Bh. novinari osudio je napad na novinare i aktiviste konstatujući da je policija zaista uspela da uradi ono što se u javnosti danima provlači kao glavna premisa. „Nadam se da ovo nije obrazac, od privođenja novinara preko kriminalizacije klevete i zakona o nevladinim organizacijama, pa do okupljanja građana u privatnom objektu koji može da eskalira u nešto još gore“, kaže Vukelić, pitajući se šta možemo očekivati od policije koja prizna da nije u stanju da osigura bezbednost 15 lica.

Međunarodna osuda

„Osuđujemo nasilni napad na aktiviste koji su se mirno okupljali u Banja Luci. Vlasti moraju identifikovati i procesuirati one koji su počinili ovaj gnusni čin", saopšteno je iz Ambasade SAD u BiH koji su kao samo jedni u nizu međunarodnih predstavnika koji su osudili incident.

„Šokantni napadi na aktiviste civilnog društva u Banja Luci naglašavaju stvarni uticaj govora ispunjenog mržnjom. Takvo nasilje je neprihvatljivo. Lokalne vlasti moraju ispuniti svoje obaveze, hitno istražiti i popratiti brzim delovanjem kako bi počinioce izveli pred lice pravde“, rekao je britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli.

Delegacija EU u BiH takođe je najoštrije osudila nasilje huligana. „Najoštrije osuđujemo nasilje u Banjaluci. Reči imaju posledice. Kada su aktivisti civilnog društva i novinari redovno mete verbalnih napada političara iz RS, to stvara klimu u kojoj mogu uslediti fizički napadi“, navedeno je u saopštenju Delegacije EU u BiH.

