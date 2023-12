Nakon izbora – nova programska politika na javnim medijima

Informativni kanal TVP-Info osam godina je bio glavno oružje u informativnom ratu koji je nacionalna konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) Jaroslava Kačinjskog vodila protiv demokratske opozicije i neistomišljenika u Poljskoj. Glavni zadatak TV-stanice bio je da kleveta bivšeg opozicionog lidera i novog poljskog premijera Donalda Tuska – nekad kao nemačkog, a nekad kao ruskog agenta – sve da bi mu umanjila šanse za uspeh na parlamentarnim izborima. Ništa se nije promenilo ni nakon što je nova vlada levog centra pre nedelju dana položila zakletvu – agitacija protiv Tuska i njegove koalicije još više je porasla.

Ali, onda su u sredu 20. decembra gledaoci lojalni PiS-u, kojima je TVP-Info često bio jedini izvor informacija, doživeli su gadno iznenađenje. Nešto posle 11 časova, usred emisije o navodnim mahinacijama nove vlasti, program je prekinut. Umesto toga, emitovana je istorijska serija „Kruna kraljeva“, preuzeta s Prvog programa. Iznenada je nestao i internet-sajt stanice.

Nova poljska vlada premijera Donalda Tuska (napred desno) na polaganju zakletve 13. decembra 2023. Foto: Pawel Supernak/PAP7dpa/picture alliance

Neposredno pre toga, novi ministar kulture Bartlomej Sjenkjevič saopštio je da je dan ranije smenio direktore i raspustio nadzorne odbore Televizije Poljska (TVP), Poljskog radija i novinske agencije PAP (Polska Agencja Prasowa) i zamenio ih novim organima upravljanja. Ta tri medija su akcionarska društva u potpunom vlasništvu države, a ministar kulture je, dakle, delovao kao izvršni organ vlasnika. Novi direktor TVP je Tomaš Sigut, iskusni novinar koji je na toj televiziji radio do 2015. godine.

Parlament poziva na reformu medija

Još u utorak 19. decembra vladajuća koalicija levog centra usvojila je u parlamentu rezoluciju kojom poziva vladu da u javnim medijima uspostavi „pravni red, objektivnost i poštenje“. Razlog za donošenje takve rezolucije je to što su ti mediji u proteklih osam godina obavljali propagandne zadatke za vlasti, a društvu su pružali „potpuno lažnu sliku stvarnosti“ i nakon promene vlasti.

Političari PiS-a zauzeli su zgradu TVP u Varšavi 20. decembra 2023. Foto: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Nacionalni konzervativci Kačinjskog nisu spremni da se bez borbe odreknu „svojih“ medija. Odluku ministra kulture smatraju nezakonitom i govore o „puču“ i „napadu na medije“. Pritom ne ostaju samo na rečima.

Političari PiS-a zauzeli sedište TVP

Poslanici PiS-a su od utorka uveče u zgradi TVP u Varšavi. Među njima je i lider stranke Kačinjski, kao i bivši premijer Mateuš Moravjecki. U početku su koristili termin „okupacija“, a kasnije su počeli da govore da je reč o „parlamentarnoj kontroli“. „Protestujemo s ciljem da branimo demokratiju, jer nema demokratije bez pluralizma medija i bez jakih medijskih kritika vlade“, objasnio je svoje motive Kačinjski.

Jaroslav Kačinjski (u sredini) učestvovao je u zauzimanju zgrade TVP 20. decembra 2023. u Varšavi Foto: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Protest je nastavljen i u četvrtak uveče. Policija je nekoliko puta pozivana u zgradu. Nekoliko portala je prenelo da je izbila tuča prilikom provere ličnih dokumenata. PiS je u međuvremenu dobio podršku i od predsednika Andžeja Dude. U intervjuu za Radio Zet, Duda je odluku ministra kulture ocenio kao „grubo kršenje ustava“. To je „protivzakonita akcija, to je anarhija“, rekao je on u četvrtak 21. decembra.

Uzor Orban

Posle uspeha na predsedničkim i parlamentarnim izborima 2015, desničarski populistički tabor oko Kačinjskog kontrolu nad medijima i pravosuđem postavio je kao svoje glavne političke ciljeve. Kao uzor im je poslužila medijska politika Viktora Orbana u Mađarskoj. Osnivanje novog organa 2016. godine, Nacionalnog saveta za medije (RMN), omogućilo je PiS-u da izvrši kadrovsku čistku u javnim medijima i uskladi ih sa svojom partijskom linijom. Više od 200 novinara je otpušteno ili su sami dali otkaze.

„Slobodni mediji“: protest protiv prisvajanja javnih medija od strane PiS-a u Varšavi 10. februara 2021. Foto: Aleksander Kalka/ZUMA Wire/picture alliance

Na čelo TVP postavljen je Jacek Kurski – idejni tvorac kampanje protiv Donalda Tuska iz 2005. godine. Tada je iz izbornog štaba PiS-a u medije lansirana glasina da se Tuskov deda svojevremeno prijavio kao dobrovoljac u nemački Vermaht. Pod nadzorom Kurskog, programska linija centralne informativne emisije TVP „Wiadomosci“ (Vesti), poljskog ekvivalenta Drugom dnevniku RTS-a, bila je jednostavna: osuditi opoziciju, hvaliti vladu i ćutati o skandalima.

„Naša propaganda je bila gora nego 1970-ih. Ova nacija je ponižena“, rekao je nedavno samokritično Marčin Volski, jedan od zaposlenih na TVP-Info.

„Repolonizacija“

Kao nagradu, Kurski je prošle godine poslat u Vašington kao predstavnik Poljske pri Svetskoj banci, s godišnjom platom od milion zlota, što je oko 230.000 evra – bez oporezivanja. U utorak ga je s tog mesta razrešio novi ministar finansija Poljske.

U okviru PiS-ove „repolonizacije“ medija, državna naftna kompanija „Orlen“ je od medijske grupe „Pasau“ pre tri godine kupila više od sto regionalnih novina i onlajn-portala i pretvorila ih u propagandno oruđe. Nezavisne redakcije našle su se na meti krivičnih tužbi i više nisu dobijale oglašivače. Na rang-listi slobode štampe „Reportera bez granica“ Poljska je sa 18. mesta 2015. ove godine pala na 57. mesto.

Protest protiv prisvajanja medija od strane bivše vladajuće stranke PiS u decembru 2021. u Krakovu Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Privatni mediji, a posebno televizija TVN, ostali su trn u oku nacionalnim konzervativcima. Pokušaj izbacivanja američkog vlasnika propao je zbog predsednika Andžeja Dude. U strahu da će se pogoršati odnosi s glavnim saveznikom Poljske, Sjedinjenim Državama, šef države je na tu meru stavio veto.

Nema više propagande

„PiS zna da nema šanse da zadrži svoj uticaj na TVP. Samo je pitanje vremena kada će morati da prihvati poraz. Cilj ovog političkog teatra je da mobiliše jezgro biračkog tela“, ocenio je Mihal Suldržinski u umereno konzervativnom listu „Rzeczpospolita“.

Uprkos protestima poslanika PiS-a u sedištu TVP, nova redakcija centralnih vesti emitovala je svoju prvu emisiju ovog četvrtka. Dan ranije, u sredu 20. decembra, ona nije emitovana. Umesto toga, voditelj emisije Marek Čiz poručio je gledaocima: „Nećemo da emitujemo propagandu, nudićemo samo iskrene, profesionalne i poštene informacije“, rekao je taj novinar, koji je TVP-Info napustio 2016. „Umesto propagandne čorbe, biće isporučena čista voda.“

