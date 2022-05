Najnoviji primer za beogradsku „politiku ljuljaške“

„Iz srpske perspektiva sledeća zima može da dođe: zemlja će i u budućnosti dobijati ruski gas i to ’po veoma povoljnoj ceni’“, piše Zidojče cajtung o dogovoru koji je o snabdevanju gasom postigao predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. „To je najnoviji primer za ’politiku ljuljaške’ Srbije koja se sastoji od toga da se između Vašingtona, Brisela, Moskve i Pekinga po mogućnosti zadrže sve opcije otvorene“, piše nemački list.

„Aktuelni predsednik Vučić više puta se pokazao kao majstor te discipline, ali on je nije izmislio, već njegov prethodnik. Boris Tadić, koji je bio predsednik do 2012, upražnjavao je to što je zvao ’spoljna politika četiri stuba’. On se time delom nadovezao na nasleđe bivšeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita, suosnivača Pokreta nesvrstanih, koji je svojevremeno u Hladnom ratu hteo da zauzme neutralan stav između Istoka i Zapada. Činjenica da srpska vlast svoju vezu sa Moskvom zadržava i čak jača, nije dakle iznenađenje – novo je jedino što to čini pod povećanim spoljnim pritiskom“, piše list iz Minhena.

U tekstu se potom analiziraju poznata spoljnopolitička razmimoilaženja Beograda sa Briselom u odnosu na sankcije prema Moskvi i pritom ukazuje na „podelu zadataka“ u srpskoj vlasti – Vučić retorički ostavlja vrata prema EU odškrinuta, dok Vulin ima ulogu proruskog tvrdolinijaša:

„Time neće biti jednostavnija polazna pozicija nemačkog kancelara Olafa Šolca, koji će u junu posetiti više balkanskih zemalja koje su kandidati za članstvo u EU. Kada dođe u Beograd, verovatno će svoju posetu tamo iza sebe već imati ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, a srpsko-ruski sporazum o gasu već će biti potpisan“, piše Zidojče cajtung.

Vućić 4. maja u Berlinu sa kancelarom Olafom Šolcom

Kako će Srbija dobijati gas ako EU zatvori te linije snabdevanja?

I Drugi program nemačke televizije ZDF na svom sajtu plasira vest od energetskom dogovoru Beograda i Moskve. Uglavnom se, kao i u drugim izveštajima, navode isti detalji, ali se postavlja i jedno logično pitanje: „Nije jasno kako će Srbija dobijati ruski gas ako se EU odluči za to da zatvori ruske linije snabdevanja koje prolaze preko zemalja članica. Rusija je već isključila Finsku, Poljsku i Bugarsku iz snabdevanja gasom“.

U tekstu se dalje navodi: „Uprkos izveštajima o zverstvima u Ukrajini, Vučić i drugi predstavnici Srbije se žale na zapadni pritisak da se pridruže sankcijama protiv Rusije. Kaže se da ta balkanska zemlja mora da odoli tom pritisku, makar odustala od cilja pridruživanja EU. Pod Vučićevom desetogodišnjom vladavinom u autokratskom maniru i bezobzirnom prokremaljskom propagandom, ta zemlja se sve više približavala Rusiji. Ankete sugerišu da je većina Srba pre za savez sa Moskvom nego za pristupanje EU“, prenosi nemački javni servis ZDF.

A NTV, privatni informacioni kanal sa sedištem u Kelnu, na svom sajtu konstatuje: „Vučić je od svih balkanskih državnika najskloniji Putinu. Ali sada se nalazi u procepu između Rusije i Zapada.“

