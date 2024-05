MSP odbio hitni zahtev protiv nemačke pomoći Izraelu

U nemačkoj delegaciji se osetilo olakšanja nakon objave odluke Međunarodnog suda pravde (MSP). Taj najviši sud Ujedinjenih nacija odbio je hitni zahtev Nikaragve protiv Nemačke. Sudije u Hagu ocenile su da „na osnovu činjeničnih podataka i pravnih argumenata“ nema osnova za nametanje hitnih mera koje je Nikaragva tražila protiv Nemačke. Ova odluka suda, između ostalog, znači da Nemačka ne mora da obustavi izvoz oružja u Izrael.

„Radujemo se što su naši argumenti mogli da uvere sud“, rekla je šefica nemačke delegacije Tanja fon Uslar-Glajhen nakon objavljivanja presude.

Nikaragva je u martu podnela tužbu tvrdeći da isporukama oružja Izraelu i zadržavanjem sredstava za pomoć Palestinskom uredu UNRWA, Nemačka krši Konvenciju o genocidu i druge norme međunarodnog humanitarnog prava. To, navodno, predstavlja „pomoć u izvršenju genocida“.

Nikaragva je takođe podnela hitan zahtev da MSP sprovede pet hitnih mera pre kraja mogućeg dugotrajnog postupka, uključujući i zaustavljanje isporuke oružja Izraelu i ponovno pokretanje pomoći UNRWA.

Šefica nemačke delegacije Tanja fon Uslar-Glajhen Foto: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Nemačka će ponovo da finansira pomoć Palestincima

Nemačka je u januaru obustavila svoje uplate UNRWA. Razlog su bile, između ostalog, izraelske optužbe da su službenici te organizacije bili uključeni u masakr militantno-islamističke palestinske organizacije Hamas 7. oktobra 2023. Osim toga, izraelske vlasti tvrde da se Hamas, koji je označen kao teroristička organizacija od strane Izraela, Nemačke, Evropske unije, SAD i nekih arapskih država, infiltrirao u strukture te humanitarne organizacije.

Nemačka vlada je najavila da će nastaviti saradnju s UNRWA nakon što su u izveštaju UN odbačene izraelske optužbe i formulisani predlozi za poboljšanje funkcionisanja te organizacije za pomoć Palestincima.

Nemačka se uz SAD smatra jednim od najbližih saveznika Izraela i obećala je podršku toj zemlji nakon terorističkog napada Hamasa. Tada su teroristi ubili više od 1.100 ljudi i oteli više od 250 kao taoce. Prema podacima palestinske zdravstvene službe kojom upravlja Hamas, u izraelskim vojnim akcijama u Pojasu Gaze koje su potom usledile poginulo je više od 34.000 ljudi. Te podatke nije moguće nezavisno proveriti. Izrael opravdava svoje vojne akcije pravom na samoodbranu.

MSP: Nema potrebe za hitnim merama protiv Nemačke

Nemačka je na saslušanjima pred Međunarodnim sudom pravde tvrdila da strogo kontrolisane procedure obezbeđuju da se prilikom isporuka oružja Izraelu poštuju sve međunarodne obaveze.

Osim toga, od svih nemačkih isporuka Izraelu nakon 7. oktobra, samo dva odsto je bilo oružje, dok je 98 procenata bio drugi vojni materijal. Uz to je ukupna vrednost vojne opreme koja je od terorističkog napada Hamasa odobrena za izvoz u Izrael smanjena s ranijih 200 miliona evra, na milion evra u martu ove godine.

Odluka MSP da ne nametne hitne mere protiv Nemačke bila je očekivana, ocenio je za DW stručnjak za međunarodno prave Štefan Talmon sa Univerziteta u Bonu.

Nikaragvanski predstavnik Karlos Hoze Aguelo Gomez naglasio je da će njegova zemlja pažljivo da prati ponašanje Nemačke Foto: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Ipak, Nikaragva ne misli da odustane od svoje namere. Nakon objavljivanja presude, nikaragvanski predstavnik Karlos Hoze Aguelo Gomez naglasio je da će njegova zemlja pažljivo da prati ponašanje Nemačke i da će, ako je potrebno, ponovno obratiti sudu. Osim toga, postupak je tek počeo. U kasnijoj fazi, Nikaragva će navodno da iznese sve činjenice koje ima.

Postupak MSP protiv Nemačke još nije gotov

Neizvesno je, međutim, da li će uopšte da dođe do glavnog postupka. To nije isključeno, jer MSP nije udovoljio zahtevu Nemačke da potpuno odbaci tužbu Nikaragve. To bi bilo moguće samo da je sud ustanovio da za to pitanje nije nadležan, što tu nije slučaj, glasi obrazloženje.

Pravnik Talmon očekuje da će Nemačka u sledećem koraku postupka uložiti prigovore na nadležnost i dopuštenost tužbe. On ne očekuje da će doći do suđenja o suštini. Takav glavni postupak mogao bi da potraje godinama.

Šta odluka MSP znači za Nemačku?

Nemačka vlada pozdravila je odluku Međunarodnog suda pravde. Na platformi IksX (ranije Tviter) Ministarstvo spoljnih poslova je objavilo: „Niko nije iznad prava. To načelo je vodilja našeg delovanja.“

Prema mišljenju profesora prava Talmona, odluka MSP čak potvrđuje dosadašnje postupke nemačke vlade. „Nemačka sada može da kaže da sud nije video razloge za privremene mere protiv bilo kakvih povreda međunarodnog prava.“ Nastavak isporuka oružja je, recimo, i dalje moguć, ukoliko se vodi računa o poštovanju međunarodnih normi, ističe Talmon.

Međunarodni sud pravde je u svojoj trenutnoj odluci još jednom podsetio sve države na njihove međunarodne obaveze prilikom isporuke oružja stranama u oružanim sukobima, a uz to je izrazio i „duboku zabrinutost zbog katastrofalnih uslova života“ Palestinaca u Pojasu Gaze.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na nemačkom.