Mrtva trka protiv omikrona

Ovih dana posle Božića, omiljeni tržni centar „Aleksa“ u Berlinu ponovo vrvi od ljudi – tu su porodice, grupice prijatelja i oni koji samo razgledaju izloge. Jedan od razloga za tu gužvu je to što se u prodavnice vraćaju ili se zamenjuju božićni pokloni koji ne odgovaraju. A drugi je – vakcinacija.

Ovog prepodneva ispred centra za vakcinaciju na prvom spratu otegao se red dugačak 50 metara. Mnogi vreme prekraćuju tako što popunjavaju formular za vakcinisanje. Ipak, traje poprilično dok se ne stigne na red.

-pročitajte još: Nemačka: nove mere stupaju na snagu

Nemačka vlada zadovoljno trlja ruke. Ispunila je cilj koji je sama sebi zadala – da obezbedi 30 miliona doza vakcina od novembra do kraja godine. Ipak, bez obzira na to, procenat onih koji su dva puta vakcinisani veoma sporo raste. U poslednje dve nedelje porastao je za samo dva i po odsto i sada je oko 71 procenat. Mnoge doze su u stvari upotrebljene za treću dopunsku, tzv. buster-vakcinu. Vakcinisalo se i preko Božića, a 75 do 80 odsto ljudi primilo je treću dozu. Ubrizgano je ukupno 175.000 takvih doza.

Moglo je i brže

Vakcinacija je za mnoge, posebno u provinciji, i dalje veliki izazov. Takva je situacija npr. u Kalauu na jugu Brandenburga. U tom gradiću sa 7.700 stanovnika procenat vakcinisanih prilično je nizak, a delta soj veoma raširene. Tamo jednom nedeljno dolazi jedan autobus za vakcinaciju. To onda znači: stajanje i čekanje na hladnoći. Mnogi stariji se plaše da će baš tako da pokupe virus.

A termin kod lekara opšte prakse moguće je dobiti tek početkom februara. Neka druga opcija u tom mestu – ne postoji!

Red za vakcinaciju u Štutgartu

Godina dana vakcinacije protiv korone

U ponedeljak 27. decembra bilo je tačno godinu dana od početka vakcinacije u Nemačkoj. Otada je ubrizgano oko 147 miliona doza vakcina. Stogodišnja „baka Edit“ iz Saksonije Anhlat bila je prva koja je dobila vakcinu protiv kovida 19. Ona je tada za medije izjavila da je dobro podnela vakcinu i da nikada nije požalila što ju je primila.

Nemačka pokušava da vakciniše što više ljudi takoreći u fotofinišu – pre nego što, kako mnogi eksperti očekuju, počne talas omikron soja virusa. Ministar zdravlja Karl Lauterbah kaže da bi to, koliko god je moguće, trebalo da spreči ozbiljna oboljenja.

Međutim, broj novozaraženih već neko vreme je u padu. Aktuelna nedeljna incidencija novih slučajeva zaraze iznosi 215 na 100.000 stanovnika – pre mesec dana bila je 484.

-pročitajte još: Bolnice u minusu jer imaju „premalo“ pacijenata

Omikron napreduje

Institut Robert Koh nedavno je objavio i broj poznatih slučajeva zaraze sojem omikron: do 28. decembra zabeležena su 10.443 slučaja. To je 3.000 više nego prethodnog dana, što je skok od 45 procenata. Mnogi eksperti pretpostavljaju da bi broj u naredna dva do tri dana mogao da se udvostruči. Udeo zaraženih omikronom još uvek je „samo“ oko 1,5 odsto, najveći broj njih je u pokrajini na zapadu Nemačke, u Severnoj Rajni Vestfaliji.

Broj slučajeva zaraženih omikronom je za sada mali, ali je u porastu

Iz tehničkih razloga nije jednostavno dati dnevno aktuelni pregled širenja soja omikron. Nakon pozitivnog PCR-testa, odmah se radi i tzv. PCR-test za specifične varijante. To traje najduže jedan dan, objašnjava predsednik Strukovnog udruženja nemačkih laboratorijskih lekara Andreas Bobrovski. Ali ponekad se radi i složenije sekvenciranje, koje traje tri do četiri dana.

-pročitajte još: Omikron blokirao Dansku

Bez velikih žurki za Novu godinu

Od juče 28. decembra, dakle tri dana pred Novu godinu, u čitavoj Nemačkoj važe stroža ograničenja kontakta. Ukratko: u grupi ne sme da bude više od deset osoba. Kod nevakcinisanih je mnogo strože: dozvoljene su samo dve osobe. Diskoteke i klubovi su zatvoreni. U pojedinim mestima uvedeno je ograničenje radnog vremena za restorane.

Za sam doček Nove godine, kada se u Nemačkoj na ulicama tradicionalno ispaljuju nebrojene količine raketa i petardi, uvedena je zabrana prodaje pirotehničkih sredstava. U mnogim mestima otkazani su i organizovani vatrometi. S obzirom na to da zbog upotrebe pirotehnike dolazi do mnogih povreda, na taj način se pokušava da se spreči preopterećenje jedinica hitne pomoći.

I ove godine bez petardi i raketa

Kada će se uvesti obavezna vakcinacija?

Što se tiče politike, nastaviće se ovako: 7. januara će se kancelar Olaf Šolc ponovo sastati sa pokrajinskim premijerima. U prvoj nedelji zasedanja Bundestaga raspravljaće se o opštoj obaveznoj vakcinaciji. A tu su još neka otvorena pitanja: nakon koliko vremena će se zahtevati dopunska vakcinacija i kako upravljati podacima, odnosno kako saznati ko je do sada vakcinisan i koliko često. Centralni registar ne postoji. Da li će se uvesti ili će policija nasumičnim kontrolama proveravati da li je neko vakcinisan?

Božićni praznici u mnogim pokrajinama završavaju s Novom godinom. Škole uskoro ponovo počinju s radom. Ne postoji vanredni plan za zatvaranje škola. Trenutno se ne pominje ni onlajn-nastava. Ipak, to bi moglo da se promeni jer škole su morale da se zatvore i kada se raširila delta varijanta.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu