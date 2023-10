Ministri EU u Kijevu: podrška Ukrajini

Ovakvi sastanci ministara se inače redovno održavaju u nekoj od članica EU i utoliko je i poverenik za spoljne poslove Žozep Borel naglasio kako je to „skoro" tako jer je EU odlučna da i na ovaj način iskaže solidarnost s Ukrajinom koja već dugo traje, i koja će potrajati na njenom putu u članstvo Unije.

Naravno da je glavna tema i ovog sastanka bila podrška Ukrajini: „Govorili smo o garancijama za sigurnost koje možemo ponuditi Ukrajini i kako da dugoročno podržimo Ukrajinu kako bi izdržala rusku agresiju i destabilizaciju", izjavio je Borel.

Nakon sastanka se ukrajinskoj javnosti obratio i predsednik Volodimir Zelenski, uveren kako „svi znamo kako je još samo pitanje vremena dok Ukrajina postane članica EU".

Kijev je i ovom prilikom obećao da će ispuniti baš sve uslove kako bi u najkraćem roku počeli i formalni pregovori o pristupu u Uniju, a Zelenski smatra kako je i ovaj susret ministara „zapravo već održan u EU".

Ko nije došao

No nije prošlo nezapaženo kako iz nekih članica u Kijev nisu došli ministri, nego samo predstavnici tamošnjih ministarstava – iz Poljske i iz Letonije „zbog bolesti", a iz Mađarske nije bilo objašnjenja.

Ukrajinski ministar Dmitri Kuleba je i ovom prilikom upozorio kako je Putinova najveća nada upravo „da Zapad i svet postane umoran od podrške Ukrajini u ovom ratu" i kako tu Rusija ulaže velike resurse kako bi postigla taj razdor.

Nakon tvrdnje izbornog pobednika u Slovačkoj Roberta Fica da njegova zemlja ima „važnijih" izdataka nego pomoć Ukrajini, i Borrel je upozorio kako bi čitavu EU koštalo mnogo, mnogo više kad bi se agresija u Ukrajini završila uspehom.

Poljsku treba shvatiti ozbilljno

Ali, isto tako nije jasno koju politiku vodi Poljska. Švedski dnevnik Dagens Nyheter komentariše ovo stvaranje spona Mađarske, Poljske i Slovačke koje bi „blokirali saradnju u EU i u najgorem slučaju ograničili mogućnost podrške naporima u odbrani Ukrajini." Kada je reč o Poljskoj, švedski list upozorava kako je „takav razvoj još pre godinu dana bio jedva zamisliv" jer je upravo Varšava bila najveći saveznik Kijeva u pomoći protiv agresije.

No odnosi su počeli da se hlade zbog žitarica iz Ukrajine, a „trenutno se Varšava i Kijev nalaze u otvorenom verbalnom sukobu. Možda je to taktika uoči izbora u Poljskoj, a možda je to pokazatelj i značajne strateške promene u vanjskoj politici Poljske. U svakom slučaju, to treba uzeti veoma ozbiljno", piše komentator Dagens Nyheter.

