Merc kandidat konzervativaca za kancelara

Fridrih Merc i Markus Zeder stupili su ovog utorka pred novinare u Berlinu i objavili veliku vest koja se već naslućivala – Merc će biti kandidat konzervativaca za kancelara na izborima naredne godine. I to sa dobrim šansama da zasedne u Kancleramt, jer se konzervativna Unija u anketama kotira kao ubedljivo najjača partija.

Merc je lider Hrišćansko-demokratske unije (CDU), a Zeder bavarski premijer i lider tamošnje Hrišćansko-socijalne unije (CSU). Te dve stranke su u „večitoj“ koaliciji i zajedno biraju kandidata za kancelara.

Podrška za Merca

Još u ponedeljak se iz nezvanične trke za nominaciju povukao Hendrik Vist, premijer najmnogoljudnije pokrajine Severne Rajne-Vestfalije, podržavši Merca.

Izgleda da je Zeder shvatio odakle vetar duva pa je po drugi put prihvatio da ostane u Minhenu.

Pred prošle izbore (2021), Unija je odlučila da kandidat za kancelara bude neubedljivi tadašnji šef CDU Armin Lašet koji je poražen od Olafa Šolca, današnjeg kancelara.

To je bilo gorko iskustvo za Zedera jer je bavarski političar bio (i ostao) veoma popularan i ankete su govorile da bi tada dobio trku. No, tada je borba bila otvorena i duga, a sada je Zeder pristao da kandidat bude Merc oko godinu dana pred izbore.

Zeder je poslednji put komentarisao pitanje kandidata za kancelara početkom septembra: „Ne bih se libio da preuzmem odgovornost za našu zemlju“, rekao je on.

Kada se Merc suočio sa ovom izjavom na konferenciji za novinare nekoliko sati kasnije, rekao je da Zederova izjava nije ništa novo, što je izazvalo podsmeh predstavnika medija.

To je konkurencija. Merc i Zeder su dva politička alfa-mužjaka. I jedan i drugi su svoje stranke učinili konzervativnijima i doveli ih na svoju liniju.

Bavarci u drugom redu

Ovo nadmetanje je deo neobične strukture Unije. CDU i CSU su zapravo nezavisne stranke, ali zajedno čine poslaničku grupu u Bundestagu. CSU postoji samo u Bavarskoj, CDU u svih ostalih 15 saveznih pokrajina.

Do sada su se uvek dogovarali oko zajedničkog kandidata za kancelara. Uglavnom je dolazio iz redova veće CDU. Bavarska CSU je dala kandidata 1980. godine – bio je to legendarni Franc-Jozef Štraus. I potom 2002. godine u liku Edmunda Štojber.

Obojica su poraženi od kandidata Socijaldemokrata.

Frankfurtski politikolog Tomas Bibriher vidi izbor kandidata kao „osnovnu odluku od velike važnosti“. To se ne odnosi samo na same partije Unije, već i na ceo partijski sistem, kaže on za DW.

U anketama, Zeder je obično popularniji od Merca, koji ima slab rejting i u sopstvenom partijskom taboru.

U najnovijoj anketi javnog servisa Dojčlandtrend, Zedera 41 odsto svih ispitanih vidi kao potencijalno dobrog kancelara. Merc je dobio samo 23 odsto.

No, kako kaže Bibriher, u CDU još nisu zaboravili jogunasto Zederovo ponašanje 2021. godine kad su mu propale ambicije da postane kancelar. „Odluka ionako nije u Zederovim rukama“, podseća politikolog.

Dobre šanse za Kancleramt

Konzervativna Unija se u anketama već duže kotira na 32-34 odsto – skoro dvostruko više od drugoplasirane Alternative za Nemačku. Socijaldemokrate Olafa Šolca su jedva na 15 odsto podrške.

Šolcova vlada, u kojoj su, osim Socijaldemokrata, još Zeleni i Liberali, broji se u najmanje popularne u posleratnoj istoriji Nemačke.

Merc i Merkel (2022): Rivalstvo staro decenijama Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Nemačkoj se iduće godine smeši smena vlasti, i lako bi Merc mogao da postane kancelar. Taj tvrdo konzervativni multimilioner bi veroovatno zauzeo tvrđi kurs u pitanjima migracije i drugim temama.

Merc, kojeg je svojevremeno Angela Merkel potisnula iz vrha stranke pa se jedno vreme nije ni bavio politikom, moraće prvo da zvanično, krajem septembra, proslavi 70. rođendan bivše kancelarke.

Nema sumnje da će za nju naći reči hvale, iako stalno govori da je potpuno promenio njenu politiku.

