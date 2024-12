Zdravlje Sjedinjene Američke Države

Medžik Džonson: lice borbe protiv HIV-a

1. 12. 2024. 1. decembar 2024.

Bio je košarkaški superstar kada je 1991. utvrđeno da je zaražen HIV-om. To je rekao javno i to je bila prekretnica. Do danas se Ervin Medžik Džonson angažuje na strani zaraženih i bolesnih od side.