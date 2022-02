Manje vojske, više saradnje s ljudima u Maliju

Često se pretilo povlačenjem, ali je ono stalno odlagano. A onda su u četvrtak Francuska i njeni evropski partneri najavili da će povući svoje vojnike iz Malija. Borbu protiv terora u Sahelu žele da nastave iz jedne druge zemlje. Iako je ta najava i u Nemačkoj izazvala burne reakcije, jer su tamo i vojnici Bundesvera, u Maliju su mnogi ravnodušni zbog odluke o povlačenju. Tačnije, mnogi pozdravljaju prvenstveno francusko povlačenje.

Razloga za to je više. Jedan od njih je sistem koji se zove „Fransafrika“. Pod tim pojmom podrazumeva se sistem kojim francuska država, uz pomoć korumpiranih elita u dotičnim zemljama, već decenijama obezbeđuje pristup resursima u Africi. Mnogim ljudima u frankofonoj Africi je toga dosta. S pravom!

-pročitajte još: Da li Zapad doživljava poraz i u Maliju?

Rusija profitira od francuskog povlačenja

To antifrancusko raspoloženje u međuvremenu sve više koristi Rusija za svoje sopstvene ciljeve – koji naravno nisu ništa bolji od ciljeva mnogih drugih. Pored pristupa resursima kao što su zlato, uranijum i drago kamenje, Moskvi je pre svega važna geostrateška dominacija. Zato ruski trolovi preplavljuju takozvane društvene mreže antifrancuskom propagandom, lažnim vestima i pričama o navodnom uspehu ruskih vojnih operacija.

Dirke Kep, urednica redakcije DW za Afriku na francuskom

Malijski vojni režim – obučen u Evropi, ali i u Rusiji – jaše na tom antifrancuskom talasu i koristi ga za svoje potrebe, za očuvanje sopstvene moći. Već mesecima malijska vojna vlada vodi (mali) obračun sa Francuskom i istovremeno intenzivira vojnu saradnju s Rusijom. Kakve je ona tačno prirode (saradnja s takozvanom grupom Vagner ili regularnom ruskom vojskom?), o tome bivši saradnici hunte mogu samo da nagađaju.

Ono što upada u oči jeste da Francuska, ali i Evropska unija, koriste dvostruke aršine. I upravo to nervira mnoge Malijce: dok se (neprijatni) pučisti u Maliju sankcionišu, privremeni predsednik Čada ostaje rado viđen gost. Nakon nerasvetljene smrti svog usvojitelja, on je takođe preuzeo vlast na krajnje nedemoratski način.

„Sigurno“ ne znači samo zaštitu od terora

Ali, nakon kratkog razmišljanja, jedno postaje jasno: rešenje za Sahel svakako ne može biti vojno! Ono što je ljudima tamo potrebno jesu razvoj, pouzdane državne strukture i perspektive za sigurnu budućnost. A pod pojmom „sigurni“ se tamo ne misli samo na zaštitu od terora! Ne, tamo se radi o čistom preživljavanju.

Da su za razvoj društva uložene onolike milijarde koje su uložene za vojne misije i da je istovremeno osigurano da taj novac stigne do stanovništva, a ne u džepove korumpiranih elita, to bi ljudima u Sahelu mnogo više pomoglo.

Situacija na terenu je katastrofalna: klimatske promene ugrožavaju useve. Zbog demografske eksplozije sve više ljudi mora da se nahrani. Ali država je često odsutna: banditi nesmetano pustoše, džihadisti uspostavljaju paralelne poreske sisteme, posla jedva da ima, bolnice i valjani putevi su retkost.

Zbog oskudnih resursa, pripadnici različitih etničkih grupa sve više dolaze u sukobe. Milioni ljudi beže iz Sahelu, u suprotnom im preti glad. Milioni dece zbog opasnosti od terorizma ne pohađaju školu: stasava izgubljena generacija.

Pronaći rešenje s tamošnjim ljudima

Ta svakodnevna borba i nedostatak perspektive mnoge čine očajnima. To olakšava posao džihadistima. Oni novcem mame ljude koji se nadaju boljem životu. To nije optužba. Teroristi ne mogu sve ljude da pridobiju na svoju stranu. Ali ko bi iz bogate i bezbedne Evrope sa sigurnošću mogao da kaže, da će on ili ona odoleti iskušenju kada je njihova porodica u opasnosti?

Međunarodna zajednica se predugo oslanjala samo na vojna rešenja. Sada je potrebno pronaći puteve kako bi se drugačije pomoglo stanovništvu u Sahelu. A to znači da se ozbiljno shvate ljudi i njihove potrebe, i da se sa njima pronađu lokalna rešenja. Da se obezbedi da deca ponovo idu u škole i da se ljudi vrate u polja. A ako prvi korak predviđa razgovor sa naoružanim grupama, onda možda i o tome treba razmisliti. Ponegde su lokalne inicijative tog tipa doprinele da ljudi ponovo žive bezbednije.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.