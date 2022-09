Majorka – žrtva sopstvenog uspeha

Saobraćajne gužve na prilaznim putevima koji vode do plaža i izletničkih destinacija, haos sa parkiranjem, nedostatak taksija, a sada još i problemi s pijaćom vodom: Majorka, najposećenije ostrvo za odmor u Evropi, na granici je izdržljivosti – toliko da su pozivi na ograničavanje masovnog turizma sve glasniji. „Ne možemo da nastavimo da rastemo“, najavljuje tamošnja vlada i razmišlja o koracima kako da se suprotstavi kolapsu koji preti.

-pročitajte još: Klimatske promene: turizam u opasnosti

Turisti koji se voze po ostrvu u ovim kasnim letnjim danima, često se osećaju kao da su u svom rodnom gradu. Umesto romantične samoće na prelepim putevima uz obalu, oni se nalaze zaglavljeni u saobraćaju. Dugački karavani rent-a-kar automobila vijugaju do poznate plaže Es Trenc, do slikovitih gradića Deja i Valdemosa ili do popularnih vidikovaca kao što je Kap de Formentor na severu ostrva.

Nakon vožnje u konvoju, sledi iscrpljujuća potraga za parking-mestom. U nedostatku parking-mesta, pristupni putevi, prilazi i izlazi za slučaj opasnosti su blokirani. Situacija je užasna, žali se Luis Apesteija, gradonačelnik Deje, mesta koje ima 700 stanovnika i koje je bukvalno preplavljeno turistima. Tu žive mnogi umetnici, a u blizini je i luksuzna kuća holivudske zvezde Majkla Daglasa.

Kamenita plaža Kala Deja je magnet za turiste

U opštini Deja je i vidikovac Sa Foradada. Svake večeri tu su gomile turista koji žele da uživaju u zalasku sunca. Prilaz krivudavim i uskim panoramskim putem je fantastičan, ali može da postane noćna mora u gustom saobraćaju. „Ako uskoro ne pronađemo rešenje, u jednom trenutku će se desiti neka nesreća“, kaže gradonačelnik Apesteija.

Vode ponestaje

Posle meseci bez kiše, u Deji je morala da se racionalizuje voda za piće. Bunari su prazni i mesto mora da se snabdeva cisternama. Zabranjeno je punjenje bazena, bašte više ne smeju da se zalivaju. Uskoro bi mogle da se uvedu i restrikcije vode od po nekoliko sati, jer ona počinje da nedostaje i u drugim mestima na ostrvu kao što su Kampos, Arta, Soler i Manakor.

S obzirom na sve veće probleme na ostrvu, regionalni ministar za zaštitu životne sredine Mikel Mir zalaže se za obuzdavanje turizma – ali i građevinske delatnosti, jer se sve više uništava pejzaž. „Potrebno je biti umereniji, smanjiti broj turista i smanjiti urbani rast.“

-pročitajte još: Majorka: Opet se opija i povraća po plažama

Takvi pozivi nisu novost. Ostrvska vlada je već ranije uvela moratorijum kojim se ograničava broj turističkih kreveta na 430.000. Pored toga, samo tri kruzera dnevno mogu da pristanu na ostrvo.

Bašte i bazeni apartmana i hotela gutaju mnogo vode

Poplava turista u vreme rata i pandemije

Međutim, nakon što je broj turista naglo opao u dve pandemijske godine, 2020. i 2021, privremeno su utihnule i žalbe na masovni turizam. Ovog leta su se gužve vratile, a s njima i problemi.

Hoteli su u julu i avgustu bili skoro u potpunosti popunjeni. Priliv turista nisu usporili ni rat u Ukrajini, ni galopirajuća inflacija, ni haos na evropskim aerodromima. „Posle ograničenja zbog korone, postojala je velika želja da se ode na odmor“, kaže Marija Frontera, direktorka Udruženja hotelijera Majorke.

U prvoj polovini 2022. došlo je 4,6 miliona turista – gotovo isto kao i u godini pre pandemije. A u julu i avgustu ih je, prema preliminarnim podacima, bilo i više nego 2019.

SOS meštana

Sudeći po rezervacijama, taj trend se nastavlja i u septembru: 2022. bi, dakle mogla da bude još jedna rekordna godina. Uzgred, turisti koji govore nemački daju poseban doprinos turističkom uspehu Majorke: oni čine gotovo 40 odsto svih posetilaca.

Gotovo 40 odsto turista su Nemci

Posle dve mršave godine, hotelijeri se raduju punim kasama. Ali raste nezadovoljstvo među stanovništvom. Lokalna ekološka organizacija Teraferida pokrenula je kampanju „SOS Residentes“, kako bi skrenula pažnju na činjenicu da se mnogi meštani osećaju ugroženo zbog masovnog turizma.

„Prepunjenost kapaciteta je prešla sve granice“, ukazuju ekolozi. „Krajnje je vreme da se preduzmu nekakve kontramere, inače smo gotovi.“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.