Mađarski premijer Orban – kod kuće čvrsto u sedlu

Na samitu Evropske unije o finansijskoj pomoći Ukrajini i ovog četvrtka 1. februara sve se vrti oko Viktora Orbana. On u EU važi za „lošeg momka“ – ali u samoj Mađarskoj stvari stoje drugačije.

Tvrdnja koju je Judit Varga objavila na svom Fejsbuk-nalogu je dramatična. Glavna kandidatkinja stranke Fides na izborima za Evropski parlament napisala je da je Mađarska od početka bila u robovskom položaju u EU.

„Brisel sada preti da će nam ukinuti finansijska sredstva i oduzeti pravo glasa ili da će nas isključiti iz svega, na primer, iz zajedničkog tržišta, ukoliko se ne pridržavamo onoga što oni smatraju da je pošteno i dobro. Ali, u svim godinama koje smo proveli u evropskom donošenju odluka, za nas se radilo o strategiji, o odbrani i održavanju našeg plamena. O zaštiti tog plamena sopstvenim rukama, kako bismo zaštitili naše nacionalne interese od hladnoće, vetra i kiše“, napisala je Varga.

Orban: Brisel ucenjuje Mađarsku

To je uobičajen narativ vlade pod Viktorom Orbanom. Ona je sebi postavila zadatak da brani mađarske interese od Brisela. Dok se u ostatku Evropske unije Orbanove blokade doživljavaju kao ucena, šef mađarske vlade zamenjuje teze: Brisel ucenjuje Mađarsku, napisao je Orban, takođe na Fejsbuku.

Pozadinu toga članak nedavno objavljen u listu Fajnenšel tajms. U njemu je skicirana nova strategija EU ukoliko Mađarska na samitu ne bude glasala za pomoć Ukrajini. U tom slučaju, ostatak EU trebalo bi verbalno da napadne mađarsku ekonomiju – i da zapreti ukidanjem svih sredstava, navodi se u članku.

Premijer Mađarske Viktor Orban (levo) i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski (desno) u španskoj Granadi u oktobru 2023. (između njih je premijer Španije Pedro Sančez) Foto: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Opozicioni mađarski političar Ištvan Sent-Ivanji u tome prepoznaje strateški pristup kojim bi se Orbanova vlada dovela na pravu liniju: „Savet EU je dobio mandat i to da iznese predloge koji imaju za cilj da uvere mađarsku vladu da bude kooperativna.“

Mađarskoj privredi ne ide dobro

Privreda je bolna tačka Mađarske. Velike probleme stanovništvu posebno stvara inflacija. Ona je doduše nedavno pala, ali prošle godine je iznosila 17 odsto, a pretprošle 15.

A nakon članka Fajnenšel tajmsa, forinta je ponovo pala. Vlada je, nakon početka rata u Ukrajini, pokušala da se suprotstavi devalvaciji valute ograničavanjem cena hrane i goriva. Ali, inflacija nije oborena, a ograničenja cena ponovo su ukinuta. U supermarketima su trenutno u toku akcije i popusti, jer je potražnja pala. Očigledno da ljudi štede.

Poziv na ukidanje sankcija Rusiji

Sa stanovišta mađarske vlade, za sve je kriva Evropska unija. Tačnije: sankcije protiv Rusije. Njih Mađarska opisuje kao „atomsku bombu“. Vlada u Budimpešti se protivi isporuci oružja Ukrajini i umesto toga zahteva mirovne pregovore.

Na sastanku u januaru s kolegom iz Kijeva Dmitrom Kulebom u zapadnoukrajinskom Užgorodu, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovo je izneo na sto pitanje manjinskih prava stanovništva u Ukrajini koje govori mađarski.

„Nadam se da nije previše tražiti, i da će mi ukrajinske kolege oprostiti što upotrebljavam reč očekujemo – da će pripadnicima mađarske nacionalne zajednice biti vraćena prava koja su imali još 2015. godine“, rekao je Sijarto.

Mađarski diplomata tokom posete Užgorodu nije želeo da govori o pomoći Ukrajini, „jer to nije bilateralno pitanje, pa bi diskusija o tome trebalo da se vodi u Briselu“.

Ministri spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto (levo) i Ukrajine Dmitro Kuleba na ranijem susretu u Užgorodu, 23. septembra 2023. Foto: Photoshot/picture alliance

Mediji su dugo bili na Orbanovoj liniji

Mađarska opozicija optužuje Orbanovu vladu da svojim ponašanjem služi ruskim interesima. To, međutim, njega ne dovodi u ozbiljne unutrašnjopolitičke probleme. Opozicija je rascepkana i podeljena. Mediji su najvećim delom pod kontrolom vlade.

Ukoliko Orban ne bude reagovao na pritisak iz Brisela, mađarski politikolog Botond Feledi kaže da postoji i mogućnosti da se Orbanova blokada zaobiđe: „Ukoliko je neophodno, EU može da pomogne Ukrajini i bez Mađarske. Očigledno da se za to vrše pripreme.“

Evropska unija bi, kaže Feledi, mađarskom premijeru mogla da kaže da postoji i drugo rešenje, ako on bude iskoristio svoje pravo na veto. Tada bi države pojedinačno odlučivale o pomoći, ali to znači da bi njihovi parlamenti morali da glasaju za tu odluku, a za to opet treba vremena.

Mađarska ponuda EU

Orban je u utorak u intervjuu za francuski magazin Le Point signalizirao da je spreman na kompromis. Ako bi se o milijardama za Ukrajinu odlučivalo samo za rok od godinu dana, umesto za planirane četiri godine, Mađarska bi bila voljna to da podrži, rekao je on.

Kritičari, međutim, strahuju da će u tom slučaju Evropska unija i Mađarska ući u sledeći klinč.

zh/fš (ard)