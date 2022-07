Mađarska: Početak kraja Orbanovog modela?

Mađarski premijer Viktor Orban više od deset godina drži Evropsku uniju u neizvesnosti. Brisel do sada nije pronašao način da efikasno sankcioniše Orbanovovo antidemokratsko preustrojavanje Mađarske. Umesto toga, istrošio se u raspravama šta i kako dalje s tom zemljom. S druge strane, Orbanu je taktičkim igrama u više navrata uspelo da zaustavi određene poteze EU ili da uceni Brisel vetom po pitanjima spoljne politike ili budžeta.

Sada bi, međutim, moglo da dođe do prekretnice za Orbanov režim, jer se mađarski premijer suočava sa otporom na svim frontovima. On je svojim proputinovskim stavovima potpuno izolovao Mađarsku u EU. Posvađao se čak i sa svojim najbližim saveznikom, Poljskom. Brisel je do sada ostao neočekivano čvrst, ne isplativši korona-pomoć Mađarskoj zbog optužbi za korupciju.

Istovremeno, odluka o sankcijama protiv Mađarske bi, prema novom mehanizmu u sklopu vladavine prava u EU, trebalo da bude doneta u narednim mesecima. Iz zaključaka najnovije pravne ekspertize proizilazi da Brisel ima mogućnost da sreže sve subvencije Mađarskoj. Reč je o milijardama evra koje su toj zemlji hitno potrebne.

Već postaje očigledno da je Mađarska suočena s ozbiljnom ekonomskom krizom i da Orbanov skupi model socijalnog sistema, koji mu je omogućio podršku dobrog dela stanovništva, više nije održiv. Mađarski premijer i njegova stranka Fides ostvarili su doduše istorijsku izbornu pobedu u aprilu, ali sada bi, u novoj spoljnoj i unutrašnjopolitičkoj konstelaciji, ipak mogao da usledi početak kraja Orbanovog modela.

Mađarski premijer Viktor Orban i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen 24. septembra 2020. u Briselu

Protiv antiruskih sankcija

Viktor Orban i njegova vlada do danas nisu nedvosmisleno osudili ruski rat protiv Ukrajine – za razliku od svih drugih zemalja EU. Štaviše, za Orbana je Zapad odgovoran za rat i to svojim „friziranjem i iskrivljavanjem činjenica“. Pre nekoliko dana, Orban je u jednom govoru rekao da zapadna Evropa mora da shvati „da možda više ne bi trebalo da joj bude cilj da dobije rat protiv Rusije, već da uspostavi mir.“

Orban je više puta optužio EU da finansira rat, a ne mir. „Poslovni krugovi“ na Zapadu za njega su „ratni huškači“ a „simboliše“ ih, kaže, američki berzanski milijarder Džordž Soroš. Orban se više puta izjasnio protiv sankcija EU protiv Rusije. Kada je patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril trebalo da bude stavljen na spisak sankcija EU, mađarska vlada stavila je veto. S uspehom. Brisel je skinuo s liste patrijarha koji veliča ratne zločine.

Orban mora kod očnog lekara?

Zbog takvog prijateljskog stava prema Putinu, najmoćnijem čoveku Poljske i, dugogodišnjem Orbanovom savezniku, nacionalno konzervativnom potpredsedniku vlade i šefu stranke PiS Jaroslavu Kačinjskom pukao je film. On je izjavio da je Orban slep na ruski rat i zločine u Ukrajini i preporučio mu „da ode oftalmologu“.

Mađarski premijer Viktor Orban i ruski predsednik Vladimir Putin 1. februara 2022. u Moskvi

Orbanovi stavovi prema Putinu mogli bi, slično kao i u Poljskoj, da budu prekretnica za Brisel i članice EU. Oni bi moglo dovesti do spoznaje da nekakvi konstruktivni i plodonosni pregovori s mađarskim premijerom u pogledu demokratije, vladavine prava i osnovnih vrednosti EU – više nisu mogući. I to bi moglo da ima posledice za Mađarsku.

Idućih meseci, Evropska komisija u Briselu, zajedno sa zemljama-članicama, moraće da odluči da li bi Mađarskoj i u kojoj meri trbalo da budu uskraćena sredstva EU, jer krši načela vladavine prava. Mađarska je do sada mogla da računa na podršku pojedinih država-članica protiv Brisela, ali ta podrška više nije sigurna.

Potpuno ukidanje pomoći iz razvojnih fondova EU

Na odluku o ukidanju pomoći Mađarskoj se čeka. Novi mehanizam EU pokrenut je krajem aprila prvi put protiv jedne članice EU. On je inače stupio na snagu početkom 2021. To takozvano pravilo kondicionaliteta olakšava sankcionisanje neke članice EU koja krši vladavinu prava. Da bi ono stupilo na snagu, dovoljno je da prosta većina država-članica sa 65 odsto stanovništva glasa za to pravilo. U ostalim postupcima potrebna je jednoglasna odluka država-članica EU.

U Briselu je pre dve nedelje objavljeno pravno mišljenje koje analizira visinu mogućih finansijskih sankcija protiv država-članica. U ekspertizi se zaključuje da je potpuno otkazivanje finansiranja Mađarske opravdano i potrebno, s obzirom na to da su kršenja vladavine prava toliko ozbiljna, dugotrajna i sistematska da nijedan jedini evro nije siguran i zaštićen od korupcije i zloupotrebe.

Mađarski premijer Viktor Orban i šef poljske stranke PiS Jaroslav Kačinjski

Tu stručnu analizu naručio je poslanik nemačkih Zelenih u Evropskom parlamentu Danijel Frojnd. Naišao je na odobravanje u svim važnim poslaničkih grupama u Evropskog parlamenta: među Zelenima, socijaldemokratama, liberalima, pa čak i u Evropskoj narodnoj partiji, kojoj je do marta 2021. pripadala i Orbanova stranka Fides.

Sada je pitanje ima li u Evropskoj komisiji političke volje da se sprovede ono što stoji u ekspertizi. Frojnd u to sumnja – i oštro kritikuje predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen. „U mnogim rezolucijama Evropskog parlamenta ona se već duže vreme optužuje za neefikasnost, što je besprimerno i govori samo za sebe“, rekao je Frojnd.

Jedna od autora ekspertize, politikološkinja i pravna ekspertkinja Kim Lejn Šepele, sa američkog Univerziteta Prinston, kaže za DW da je EU već u početku imala pravne mehanizme za sankcionisanje Orbana. „Nije, međutim, bilo političke volje. A jedna od najvećih prepreka tome bila je bivša kancelarka Angela Merkel“, naglasila je šepele. „Sada Evropska komisija mora jasno da naglasi da su sve državne institucije u Mađarskoj pod Orbanovom političkom kontrolom i da će on nastaviti po starom ako mu se ne uskrati novac EU.“

Danijel Frojnd, poslanik Zelenih u Evropskom parlamentu

Protesti protiv mera štednje

Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač ekspertizu je prokomentarisao sledećim rečima: „Ovo najnovije maltretiranje od strane liberalne gomile u Evropskom parlamentu je izraz političke zlobe.“ Sam Viktor Orban je u govoru 7. jula 2022. istakao da je Mađarska, prilikom predstavljanja ekspertize u Evropskom parlamentu, bila napadnuta „scenama nalik intifadi i vivisekciji“. Opoziciju je indirektno optužio za izdaju domovine, jer je učestvovala u tome. Iz fondova EU trebalo je inače da se finansira i povećanje plata mađarskim lekarima i učiteljima.

Oštri tonovi nisu slučajnost. Mađarska već godinama vodi izdašnu socijalnu i poresku politiku, kojom Orbanova partija Fides obezbeđuje svoju klijentelu i naklonost glasača. Pred parlamentarne izbore u aprilu Orban je takođe delio poreske darove i finansijsku pomoć.

Tome je sada očigledno došao kraj. Mađarska vlada je proteklih dana povukla odluke o socijalnim merama i poreskim olakšicama. Verovatno će uslediti drastične mere štednje. U zemlji su potom izbile demonstracije gnevnih ljudi. Dnevni list „Nepšava“ objavio je komentar pod nazivom: „Ovo su znakovi pada“.

