Lufthanza: Ne dolazite na aerodrom

Nakon što je u ranim jutarnjim satima zjapio gotovo potpuno prazan, aerodrom u Frankfurtu tokom pre podneva počele je da se puni. Kako javlja nemačka novinska agencija dpa, pred malobrojnim šalterima koji rade formirali su se dugački redovi. Reč je očigledno o stranim turistima koji pokušavaju da na licu mesta organizuju svoj let.

Zbog jednodnevnog štrajka upozorenja zemaljskog osoblja zaposlenih u Lufthanzi, koji je počeo ove srede (27.7.) u 3:45 časova, ta aviokompanija otkazala je gotovo sve današnje letove. Kako je saopšteno, otkazano je 678 letova iz Frankfurta i 345 iz Minhena. To pogađa oko 144.000 putnika, od kojih mnogi nisu mogli da dobiju neki zamenski let s obzirom na to da su svi avioni koji lete idućih dana već bili rasprodani.

Na najvećem nemačkom aerodromu, onom u Frankfurtu, ove srede otkazano je čak 725 od 1.160 letova, budući da zemaljsko osoblje Lufthanze opslužuje i putnike drugih aviokompanija.

Ovaj štrajk, koji bi trebalo da bude okončan u četvrtak u 6:00 časova, pogađa i Lufthanzine ćerke-firme Svis i Ostrijan erlajns, a i hrvatska aviokompanija Kroacija erlajns je zbog štrajka bila prisiljena da otkaže 15 letova za Frankfurt i Minhen.

U Jurovingsu, koji nije direktno pogođen štrajkom, procenjuju da će se saobraćaj na njihovim linijama odvijati normalno.

Poruka na aerodromu u Frankfurtu: Ovaj šalter je zatvoren zbog štrajka

Povraćaj novca za kartu i odšteta

Putnicima koji nisu dobili ponudu za zamenski let preporučuje se da ni u kom slučaju ne dolaze na aerodrom, s obzirom na to da tamo zbog štrajka nije otvoren nijedan šalter ili je u najboljem slučaju otvoren samo mali broj. Oni koji moraju da presedaju na nekom nemačkom aerodromu trebalo bi da odustanu od leta i preko interneta da potraže alternativu, preporučuje Lufthanza.

Prema najnovijoj evropskoj sudskoj praksi, putnici najverojatnije imaju pravo na povraćaj novca za kartu, kao i na odštetu, jer Lufthanza kod štrajka svog osoblja ne može da se pozove na „višu silu“.

Član Upravnog odbora Lufthanze Hari Hohmajster je za list „Bild“ oštro kritikovao sindikat Verdi. „Sindikat svojim štrajkom uništava snove o odmoru u glavnoj sezoni. To je ekstremno gorko i frustrirajuće.“

Štrajk pogađa aerodrome Frankfurt, Minhen, Diseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hanover, Štutgart i Keln. Štrajkaju različite grupe službenika, poput onih na šalterima, tehničara ili vozača vučnih vozila koja postavljaju avione na poziciju. Bez njih avioni ne mogu da polete.

Situacija je proteklih nedelja ionako bila haotična i mnogi letovi su bili otkazani, jer nedostaje zemaljskog osoblja.

Štrajkuje se i na aerodromu u Hamburgu

Sindikat preti novim štrajkom

Sindikat Verdi ponovo je pozvao Lufthanzu da poboljša svoju ponudu u pregovorima. Verdi za 20.000 pripadnika zemaljskog osoblja zahteva povišicu od 9,5 odsto ili najmanje 350 dodatnih evra mesečno. Lufthanza za sada nudi 5,5 procenata. Sindikat to smatra nedovoljnim, s obzirom da je inflacija sedam odsto.

Ako Lufthanza ne udovolji zahtevima, Verdi već najavljuje idući štrajk: zemaljsko osoblje aerodroma Frankfurt u tom bi slučaju bi obustavilo rad od 3. na 4. avgusta.

Inače, i kod pilota Lufthanze u toku je glasanje o stupanju u vremenski neograničeni štrajk.

