Lokalni izbori u Nišu – nikad mirnija kampanja

Za lokalne izbore u Nišu koji se održavaju 2. juna proglašeno je 11 izbornih lista. Većina se zove slično. Čak sedam njih u svom nazivu ima reč „Niš“, dve imenicu „snaga“, a jedna ima i reč „Rusija“ i reč „Niš“.

Na većini izbornih lista su neke slabo poznate političke partije i slabo poznata imena. Neke od njih oformljene su tik pred sakupljanje potpisa.

Pored toga, Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa, bojkotuje lokalne izbore u Nišu, isto kao i one u Beogradu.

Sve to kod građana Niša izaziva zbunjenost – posebno imajući u vidu to što neke od stranaka odnosno koalicija izbornu kampanju vode samo na televizijama, a neke samo na društvenim mrežama.

Kako stići Beograd i Novi Sad?

Grupa građana „dr Dragan Milić“ prvi put učestvuje na izborima, ali ime kandidata za gradonačelnika niškoj javnosti odavno je poznato. Taj kardiohirurg poznat je po ukidanju lista čekanja na kardiohirurške intervencije, ali i po tome što mu je oduzeta mogućnost zvanja redovnog profesora i time, kako kaže, protivpravno ukinut radni odnos na Medicinskom fakultetu. Milić smatra da je to bila pokazna vežba za one koji se drznu da budu protiv vlasti.

Ako bio on bio izabran, to ne bi bio prvi lekar na čelu Niša. Velika razlika je, međutim, podrška koju je kao kadar SNS-a imao bivši gradonačelnik dr Zoran Perišić, danas generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Prvi put na izborima: dr Dragan Milić Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Milićev program je, kako objašnjava, bogatiji, lepši i pravedniji Niš. A i da ljudi koji rade u Nišu imaju mnogo veći lični dohodak nego sada. „Mi zaostajemo za Novim Sadom za 20.000 dinara, za Beogradom za 30.000 dinara“, kaže Milić.

„Nedavno su izašla statistička ispitivanja koja pokazuju da je za zaposlenje sa istim akademskim studijama u Nišu i na severu Srbije razlika 51.000 dinara, a za one koji imaju master stepen obrazovanja, razlika je 56.000 dinara. To su prve stvari koje moraju da se menjaju. Niš ne može da bude ovoliko siromašan grad, niti grad bez perspektive“, kaže za DW dr Milić, ističući da je „debeogradizacija“ u Srbiji neophodna i da svaki grad treba da odlučuje o svojoj sudbini.

„Da i niška deca, ali ne samo niška, dobiju besplatne udžbenike, besplatne vrtiće, besplatne časove engleskog jezika i još po nešto“, smatra on. Pojašnjava da bi sprečavanjem korupcije u gradu sve to bilo moguće finansirati.

Dodaje i da Niš treba da bude uređeniji i bez rupa na ulicama. Sada se, kaže, vožnjom automobila u stvari „učestvuje na rodeu“. Prigradska i seoska naselja bez vode i kanalizacije takođe su mu u fokusu.

Kome odgovara manja, a kome veća izlaznost?

To je jedan od glavnih prioriteta i liste „Biramo Niš“, na kojoj je koalicija NPS, DS, Zeleno-levi front, PKS – većina dobro poznata građanima. Njihov kandidat je Đorđe Stanković koji je u sazivu 2022-2023. bio narodni poslanik Narodnog pokreta Srbije.

Njihova kampanja je jedna od najaktivnijih na društvenim mrežama, a otišli su i korak dalje – Zastavin Jugo brendirali su natpisom „Promene kreću s juga“, aludirajući na jug Srbije, na proteste 1996. i 1999, a ujedno i na marku automobila, odnosno na prepoznatljivi niški žargon.

Kampanja na jugu: Đorđe Stanković, kandidat liste „Biramo Niš“ Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Stanković kaže da se tom šaljivom porukom obraćaju pre svega apstinentima: „Atmosfera je generalno od strane vlasti neutralna. Ne priča se previše o izborima. Ni u medijima se ne priča o tome koliko treba, jer u suštini oni žele malu izlaznost. Uz malu izlaznost, SNS može da ima neke šanse, a uz veliku, od preko 55 odsto, SNS sigurno gubi. Nama je ta mala izlaznost veći protivnik, želimo da bude što viša, a nakon toga slede promene u Nišu. Zato mi želimo da nas ljudi vide, da budemo tu sa njima. Mi smo stalno na terenu i mislim da to već građani vide“, smatra Stanković.

Za najavljeni veliki miting SNS-a poslednjeg dana pred predizbornu tišinu, kada u Niš dolazi i Aleksandar Vučić, Stanković kaže da će morati da dođe sa 50 autobusa, jer ne zna „koji će to Nišlija biti na mitingu“.

U različitim fazama

Đorđe Stanković u svojoj predizbornoj kampanji obećava i nove investitore, i veliku investicionu zonu. „Na lokaciji sadašnje vojne kasarne jedan univerzitetski kampus, odakle će privreda direktno moći da crpi mlade naučnike i stručnjake“, kaže Stanković.

Na pitanje da li je to isto što i Naučno-tehnološki park koji već postoji u Nišu, kandidat sa liste Biramo Niš priznaje da „ to jeste dobar primer“, ali da ovo o čemu on govori „treba da bude 50 puta veće“. Najavljuje i veće parkovske površine, jer je u vreme dosadašnje vlasti brojno drveće posečeno.

Za to vreme, iskusni političar SPS-a Igor Novaković, koji je koalicioni partner SNS-a, kaže da je video „negde na ’Jutjubu’ predstavljanje programa jedne od opozicionih lista, što je prepisana strategija razvoja grada Niša 2021. godine“. On aludira upravo na kampus i inovacioni centar.

Igor Novaković (SPS): Prepisali strategiju Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„Nisam siguran koja je politička grupacija, sve sam pomešao, ali pričaju o stvarima za koje smo mi već na kraju pregovora sa EBRD. Mi smo u fazi potpisivanja ugovora, a oni su u fazi želja“, kaže Novaković.

Pominje i nove parkove koje obećava opozicija, pa pita: „Gde? Gde da budu ti novi parkovi?“

Šta je to „komplementarnost“ gradske i republičke vlasti?

Za Novakovića, kako tvrdi, iznenađenja oko rezultata uopšte ne postoje. Rezultat će, smatra, biti znatno bolji od neophodnog 31 mesta za većinu odborničkih mesta u gradskoj skupštini.

Novaković nije želeo da kaže koliko je to „sigurnih mesta“, ali je želeo da poruči građanima da dobro razmisle za koga će glasati na izborima, jer u slučaju da pobedi opozicija, kako kaže, „grad će trpeti četiri godine“.

„Predlozi opozicije zavise od Vlade Republike Srbije, jer grad nema novac da to finansira. I šta će se desiti ako u Nišu pobedi opozicija, a Vlada Srbije će trajati sledeće četiri godine? Kako će Niš da se razvija ako ne postoji komplementarnost između gradske i republičke vlasti? Ja ne pretim i ne plašim nikoga, ali takav je izborni sistem i politički sistem“, kaže Igor Novaković za DW.

Unapred rešeno?

Za novinara N1 Milana Stojanovića, ova kampanja je jedna od najmirnijih koju je pratio. Nema štandova na ulicama, nema bilborda, ni letaka, nema saletanja građana na ulici.

Milan Stojanović: Oni su sve iskalkulisali, meni to tako izgleda Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Potez Aleksandra Vučića, koji je do sada obično počinjao predizbornu kampanju u Nišu ili Leskovcu, a ovoga puta je veliki miting njegov stranke najavljen za poslednji dan pred predizbornu tišinu, novinar Stojanović tumači ovako:

„Oni su sve iskalkulisali, meni to tako izgleda. Lično mislim da Vučić i SNS ne bi ni izlazili na izbore da nisu sigurni da će ih dobiti. Mislim da oni to unapred sve pripreme, od tog upisivanja birača, to se ništa nije promenilo, pa do izbornih uslova, gde se takođe ništa nije promenilo. Niko nije pročešljao birački spisak. I mislim da je to prilično rešeno unapred, tako da on može da dođe bilo na početku, bilo na kraju“, kaže Stanković.

„Na žalost, mislim da predstavnici opozicije u Nišu nisu dovoljno spremni da doskoče onima s kojima se bore. Ako neko ima spremno nekoliko varijanti biračkih spiskova – a na mojoj adresi su 2016. bila prijavljena dva albanska imena, dakle, neko se bavi veoma ozbiljnom manipulacijom dugi niz godina da bi ostao na vlasti, kaže novinar N1 i zaključuje: „Bojim se da ovakve kampanje sadašnje opozicije ne mogu da zainteresuju Nišlije.“