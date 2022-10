Lokalni izbori u Crnoj Gori: revanš ili novi poraz DPS-a?

Više od dve trećine ukupnog broja birača u Crnoj Gori glasa u nedelju (23.10) na lokalnim izborima u 14 opština, uključujući i glavni grad Podgoricu. Izbori su test raspoloženja pred moguće parlamentarne i predsedničke izbore naredne godine.

Na izborima će se ponovo sudariti Demokratska partija socijalista (DPS) predsednika države Mila Đukanovića, koja je u koaliciji s manjim partnerima, te pet stranaka i koalicija koje su je zajedno srušile s državne vlasti pre dve godine. Otada su pale dve vlade, a država je trenutno u političkoj blokadi. Đukanović, kao predsednik, nije dao mandat protivnicima za formiranje treće vlade, a oni neće da skrate mandat parlamentu, što je uslov za vanredne parlamentarne izbore. Tako zemljom i dalje upravlja vlada premijera Dritana Abazovića u tehničkom mandatu.

Glavna bitka za Podgoricu

Kampanjom su dominirale lokalne teme, ali se na nju preslikavaju i dešavanja s državnog nivoa. DPS je optuživao protivnike za urušavanje institucija i blokadu države, a oni Đukanovićevu partiju za kriminal i korupciju.

Uz očekivane pobede jednih i drugih u tradicionalnim uporištima, najvažnija trka vodi se u Podgorici u kojoj je DPS na vlasti neprekidno 24 godine. I dok je 2018. ubedljivo trijumfovao sa Ivanom Vukovićem na čelu, koji je otada gradonačelnik, pre dve godine, na parlamentarnim izborima, koalicije oko Demokratskog fronta (DF), Demokrata i Abazovićeve URE osvojile su u glavnom gradu zajedno blizu 20.000 glasova više od DPS-a i njegovih manjih partnera.

Upravo je ključno pitanje izbora ko će doći do 50 odsto – koalicija oko DPS-a ili sve ostale partije zajedno, jer one poručuju da neće s DPS-om, mada se i same teško dogovaraju na državnom nivou, gde ipak održavaju tanku većinu.

Aktuelni gradonačelnik Ivan Vuković, nosilac liste pokreta „Svi za naš grad“ koji čini DPS i osam manjih partnera, uveren je da nema više te razlike iz 2020. U kampanji najavljuje sigurnu pobedu i očekuje podršku i onih građana koji na prethodnim izborima nisu bili za blok oko DPS-a.

Kandidat koalicije oko DPS-a za gradonačelnika Podgorice Ivan Vuković na jednom od bilborda

„Pobedićemo 23. oktobra kako niko u Podgorici ne bi izgubio. Ne dozvolimo haos u glavnom gradu“, poručuje Vuković, koji je u protekle dve godine optuživao državnu vlast da se maćehinski odnosi prema glavnom gradu, jer je u njemu na vlasti DPS.

Đukanović se za sada nije pojavljivao u njegovoj kampanji što protivnici DPS-a vide kao pokušaj Vukovića da popravi svoj rezultat, ali tvrde da to neće uspeti i da oni zajedno imaju većinu.

Uoči izbora u Podgorici nisu objavljivane ankete iako su ih sve partije radile, ali se solidan rezultat predviđa novom pokretu „Evropa sad“, koji predvode bivši ministri finansija Milojko Spajić i ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Milatović je njihov kandidat za gradonačelnika Podgorice i za DW kaže: „Siguran sam da će izbori 23. oktobra potvrditi opredeljenje građana da se raskrsti s trodecenijskom štetnom i korumpiranom vlašću DPS-a, kako bi Podgorica, a i Crna Gora, konačno mogle da neopterećeno krenu putem društvenog, političkog i ekonomskog ozdravljenja.“

Još jedna bivša ministarka, Jelena Borovinić-Bojović, koja je u prethodnoj Vladi vodila resor zdravlja, u trci je za gradonačelnicu Podgorice. Ona je na čelu liste koalicije koju predvodi prosrpski DF. Demokrate predvodi poslanik u državnoj Skupštini Danilo Šaranović, a ulazak u podgorički parlament očekuje i URA premijera Abazovića.

„Mi imamo viziju kako bi Podgorica trebalo da izgleda za deset godina. URA je prva i jedina pokrenula pitanje urbanističkog haosa u našem gradu i vodila borbe koje su rezultirale očuvanjem resursa Podgorice“, tvrdi za DW Luka Rakčević, nosilac liste URE, koja na izborima u glavnom gradu takođe učestvuje u koaliciji s nekim manjim strankama.

Brojna predizborna obećanja

Vuković (DPS) u kampanji je obećao niz projekata koji će dovesti do otvaranja 10.000 novih radnih mesta u Podgorici. Najavljuje gradnju novog gradskog kolektora, centralnog gradskog parka, gradske bolnice, rešavanje problema javnog prevoza... Njegovi protivnici, pak, tvrde da je s budžetom grada od preko sto miliona evra morao mnogo više da uradi i u ovom mandatu.

Rakčević (URA) kao svoja tri prioriteta navodi bolju urbanizaciju grada, uvođenje tramvaja i rešavanje saobraćajnih gužvi: „Od humane urbanizacije lokacije Sadine, grad će samo od komunalija ostvariti profit između 150 i 180 miliona evra. Gradićemo vrtiće, osnovne škole, novu gimnaziju i domove zdravlja, kao i nekoliko podzemnih garaža. Svaka zgrada u našem gradu će na svojim otvorenim krovovima dobiti solarne panele, kako bi bar deset meseci godišnje sami proizvodili svoju struju. Izgradićemo veliki centralni gradski park na prostoru bivše kasarne Morača, ali i realizovati naš projekat šetališta uz reku Moraču“, navodi Rakčević samo deo svojih planova.

Kandidat URA Luka Rakčević

Milatović (Evropa sad) zamera DPS-u betonizaciju zelenih površina, zagušene saobraćajnice i nedostatak parkinga u gradu: „Mi planiramo izgradnju ’Biznis-distrikta’ u Podgorici, unapređenje gradskog prevoza, renoviranje fasada svih zgrada, izgradnju Muzeja grada Podgorice, sadnju 200.000 novih stabala i stvaranja zelenih prstenova oko grada.“

Milatović naglašava da građani mogu da veruju „Evropi sad“, jer su oni progurali program povećanja plata u Crnoj Gori početkom ove godine, po kojem su kasnije nazvali svoj pokret: „Jedini smo koji zaista možemo da se pohvalimo konkretnim, opipljivim rezultatom, a to je drastično povećanje životnog standarda svih građana, što se po prvi put desilo u poslednje tri decenije“, poručuje Milatović.

Vanredni parlamentarni izbori?

Po završetku lokalnih izbora očekuje se i rešavanje blokade na državnom nivou. Predsednik Đukanović najavljuje vanredne parlamentarne izbore već za tri meseca, ali njegovi protivnici imaju drugačiju računicu.

„Rezultat lokalnih izbora može uticati da stranke koje pretenduju da stvore parlamentarnu većinu ipak lakše postignu dogovor“, kaže Rakčević. S druge strane, Milatović je za vanredne izbore, jer „Evropa sad“ nije predstavljena u parlamentu, a veruju da bi i na tim izborima imali dobar rezultat.

„Pobeda nad DPS-om u Podgorici sasvim sigurno će biti signal i za vanredne parlamentarne izbore“. Oni su, zaključuje Milatović, „jedino demokratsko i ustavno sredstvo za izlazak i trenutne pravno-političke krize.“

