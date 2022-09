Loše vesti za nemačke vozače

Vozači u Nemačkoj moraju ponovo da se navikavaju da litar goriva košta više od dva evra. Već u četvrtak 1. septembra na benzinskim pumpama širom zemlje video se efekat ukidanja vladinih mera koje su bile na snazi tokom juna, jula i avgusta. Tokom ta tri meseca država se odrekla dobrog dela prihoda od poreza na goriva, a sada tih subvencija više nema.

Za vozače to znači da litar benzina E10 sada može biti skuplji i za 35 centi, a litar dizela i za 17 centi. Analize pokazuju da prvog dana septembra stvarna cena goriva na pumpama ipak nije porasla za te maksimalne moguće iznose.

„Nove normalne cene“

Međutim, cene goriva su prethodne dve nedelje ionako znatno porasle. Osim toga, vlasnici pumpi su do srede (31.8.) po povlašćenoj ceni, odnosno sa povlašćenom poreskom stopom, mogli da kupuju benzin i dizel, pa da ga po nešto povoljnijim cenama prodaju mušterijama. Moguće je dakle da će proći još neko vreme pre nego što se vozači na pumpama suoče s „novim normalnim cenama“.

Od ostalih mera koje je vlada uvela kao reakciju na rast cene energenata, s poslednjim danom avgusta „istekla“ je i mesečna karta od devet evra.

Francuzi se voze jeftinije

Slična pravila kao u Nemačkoj postoje i u nekim drugim zemljama Evropske unije. No, za razliku od Nemačke gde to više ne važi, u susednoj Francuskoj popust ne samo da nije ukinut, već je i povećan. Umesto dosadašnjih 18 centi, tokom septembra i oktobra na francuskom kopnu popust iznosi 30 centi za litar benzina ili dizela. A na Korzici i nekim prekomorskim područjima, prema navodima Ministarstva privrede u Parizu, na snazi je nešto manji popust.

Nakon toga će se pomoć smanjivati – u novembru i decembru na 10 centi na kopnu, a onda bi krajem godine trebalo da bude kompletno ukinut. Popust na gorivo deo je vladinog paketa kojim se želi da se poveća kupovna moć francuskih građana.

Pomoć vozačima u Italiji

I u Italiji vozači mogu da računaju s nešto nižim cenama goriva, bar do početka oktobra. Vlada u Rimu produžila je meru kojom se cena benzina, dizela i auto-gasa snižava za 30 centi po litru. Dekret koji je na snazi još od proleća ove godine i koji je trebalo da ostane na snazi do 20. septembra, produžen je do 5. oktobra.

Italijanska vlada trenutno radi na dodatnim merama pomoći građanima i preduzećima, čiji je cilj ublažavanja posledica rasta cena energije i goriva – kao direktne posledice ruskog napada na Ukrajinu.

