Loš dan za Zapadni Balkan

No. No. No. No. No. No. No. To je ukratko bilans samita EU-Zapadni Balkan koji je u četvrtak (23.6.) održan u Briselu. Nema početka pregovora sa Severnom Makedonijom. Nema početka pregovora sa Albanijom. Nema liberalizacije viznog režima za Kosovo. Ništa od kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Nema napretka u pregovorima Crne Gore s Unijom. Nema napretka ni u slučaju Srbije oko uvođenja sankcija prema Rusiji.

„Ionako nisam očekivao ništa od ovog samita“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je, zajedno s premijerima Albanije Edijem Ramom i Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim uoči sastanka u Briselu praktično pretio i bojkotom samita – zbog nezadovoljstva politikom proširenja na zemlje regiona.

Lideri EU i Zapadnog Balkana na samitu u Briselu

„Meni je žao Evropske unije“

„Meni je žao Evropske unije. Oni su u mnogo gorem stanju od nas. Nadam se da mi možemo da im pomognemo“, sarkastično je rekao albanski premijer Rama na konferenciji za novinare nakon sastanka. A na Tviteru u istom stilu nastavio: „Lepo mesto, lepi ljudi, lepe reči, lepe slike, zamislite samo kako bi sve to bilo još lepše kada bi nakon lepih obećanja usledilo i njihovo ispunjavanje“.

Umesto konkretnih poteza koji bi konačno „pogurali“ regiona Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji i konkretnog napretka, samit je okončan frustracijom i ciničnim primedbama balkanskih lidera koji se nisu ni trudili da sakriju razočaranje „impotentnom Unijom“, kako ju je nazvao Rama.

Skoro četiri sata su šefovi država i vlada EU diskutovali sa svojim koleginicama i kolegama iz Srbije, Kosova, BiH, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore. Četiri sata nakon kojih je na konferenciji za novinare šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Saveta EU Šarl Mišel i francuski predsednik Emanuel Makron (čija je zemlja trenutno na čelu EU) trebalo da odgovaraju na pitanja novinara o politici Unije prema Balkanu i samitu bez konkretnih rezultata. No, obraćanje novinarima je odjednom otkazano. Navodno zbog manjka vremena.

Ursula fon der Lajen, Šarl Mišel i Emanuel Makron nisu se obratili novinarima nakon samita EU-Zapadni Balkan

„Otvorena diskusija“

Iz nezvaničnih izvora moglo se čuti da je vođena „otvorena diskusija“. Među zemljama koje su insistirale na poštovanju svih kriterijuma za zemlje regiona, na primer oko dodeljivanja kandidatskog statusu BiH, bila je i Nemačka. Razlog je, tvrdi Berlin, što u BiH još uvek nema nikakvog napretka po pitanju 14 reformskih, ranije definisanih kriterijuma.

Nemački kancelar Olaf Šolc je, uprkos tome, pružio podršku zemljama regiona u EU-integracijama: „Nemačka će podržati aktivnosti zapadno-balkanskih država na njihovom putu u Evropsku uniju“, rekao je on u četvrtak u Briselu. „Osećamo se odgovornim za to da te zemlje uspeju u svojim nastojanjima. Zemlje regiona konačno moraju da dobiju osećaj da se njihovi reformski napori nagrađuju.“

Olaf Šolc: Osećamo se odgovornim za to da te zemlje uspeju u svojim nastojanjima

Umesto napretka, na samitu je bilo mnogo međusobnih optužbi. Albanski premijer Edi Rama oštro je kritikovao Bugarsku, zemlju koja se našla u unutrašnjopolitičkoj krizi nakon što je u sredu uveče izglasano nepoverenje vladi premijera Kirila Petkova.

Bugarska „sramota“

„Sramota je da je jedna članica NATO kao taoce uzela dve druge članice NATO“, rekao je Rama. Sofija blokira Skoplje zbog pitanja vezanih za nacionalni identitet i prava bugarske manjine u Severnoj Makedoniji. Preostalih 26 članica Evropske unije demonstrira strahovitu impotenciju“, kritikovao je Rama. On je podsetio da Severna Makedonija već skoro 17 godina čeka na početak pristupnih pregovora.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani-Sadriu je pak kritikovala Srbiju zato što ne želi da prizna svoju nekadašnju pokrajinu. U procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom potrebno je da napreduju samo one zemlje koje podržavaju sankcije EU protiv Rusije, rekla je Osmani-Sadriu očigledno aludirajući na Beograd. Srbija se još nije pridružila sankcijama EU protiv Moskve, iako je i kancelar Šolc u više navrata naglasio da se od zemalja-kandidata očekuje da usklade svoju spoljnu politiku s Unijom.

Zapadni Balkan ne napreduje po pitanju integracija i za to je uglavnom kriva politika Evropske unije, kaže da DW Gerald Knaus, direktor berlinskog trusta mozgova ESI i kreator izbegličkog „dila“ s Turskom 2016. On često boravi u regionu Balkana i smatra da „magnet“ mogućeg članstva polako gubi sjaj u šest zemalja regiona:

„Svaka razumna osoba koja veruje u evropsku budućnost regiona očajava zbog tog načina delovanja Evropske unije. To stanje očaja rezultira apatijom, a sledeća faza je onda cinizam. I na kraju ljudi jednostavno odustaju.“

Knaus je posebno kritikovao politiku aktuelne njemačke vlade kojoj prebacuje da je previše pasivna: „Nemačka danas nije nikakav motor evropskih integracija. To će se možda promeniti u ova dva dana na samitima u Briselu. Ali u ovom trenutku Nemačka nije nikakav motor ni oko čega po pitanju Balkana. Dovoljno je da vidite šta se događa po pitanju blokade Severne Makedonije od strane Bugarske. Ništa se ne događa. Nemačka je ekstremno pasivna. Nemačka je u ovom trenutku bez ikakvih ideja.“

Kandidatski status Ukrajini i Moldaviji

U popodnevnim satima u Briselu je počeo stvarni samit lidera zemalja EU, na kojem će, kako se očekuje, biti usvojene istorijske odluke: EU namerava da dodeli status zemalja kandidata Ukrajini i Moldaviji. Albanski premijer Rama danas je upozorio Ukrajince da se oslobode svih iluzija po pitanju (brzog) ulaska u Uniju i podsetio na primer Severne Makedonije koja je taj status dobila pre 17 godina, a još uvek čeka na početak pristupnih pregovora.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.