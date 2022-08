Lekovi, biljke i sport: danKOdan u poseti Tamari Marković  

Stanovnik sveta: danKOdan u poseti Masimu Kovačiću

Masimo Kovačić živi za brodove i more. More je pre sedam godina privremeno zamenio rekom Vezer, no brodovi su ostali. Sada u Bremenu dizajnira pomoćne brodove za mega jahte. Reporter DW Danko Rabrenović posetio ga je u malom brodogradilištu.