Ledi Di: Bitka za ostavštinu „kraljice srca“

Kada su princ Vilijam i njegov mlađi brat princ Hari pre otprilike godinu dana otkrili spomenik u čast svoje pokojne majke, već tada je mogla da se uoči određena distanca između njih dvojice. Izgledalo je kao da izbegavaju da jedan drugom pogledaju u oči, kao da se trude da razmenjuju što je moguće manje reči.

Princeza Dajana je stradala 31. avgusta 1997, imala je samo 36 godina. Poginula je u saobraćajnoj nesreći, vozilo je uništeno u jednom pariskom tunelu, u bekstvu od paparaca. Ali njena dva sina, koje je tragična sudbina godinama činila tako nerazdvojnim, vremenom su se otuđili. A sada se bore za njenu ostavštinu.

Statua Dajane otkrivena je u londonskom Kensington parku 1. jula 2021. - Ledi Di bi tog dana napunila 60 godina

„Ona pazi na nas“

To je postalo sasvim jasno tokom intervjua koji je Hari, koji u međuvremenu živi u Kaliforniji, dao tokom proleća američkoj TV-stanici NBC. Hari je rekao da u poslednje dve godine oseća prisustvo svoje majke intenzivnije nego ikada od njene smrti. Dodao je da čak ima osećaj da se ona njemu posvećuje mnogo više nego Vilijamu: „To je nekako kao da je ona obavila svoj deo s mojim bratom, a sad pomaže prvenstveno meni“, objasnio je Hari – govorio je to u kontekstu svoje porodice, odnosno dvoje male dece, trogodišnjeg Arčija i jednogodišnje Lilibet: „Pazi na nas“, rekao je i dodao da je siguran da je ona ponosna na njega.

Krajem ove godine Hari medijsku ofanzivu nastavlja objavljivanjem svojih memoara u kojima želi da otkrije detalje o odrastanju na kraljevskom dvoru. Očekuje se da će važnu ulogu u memoarima imati smrt njegove majke. Sama najava objavljivanja njegovih sećanja nije dobar znak za ionako loš odnos Harija s ostatkom kraljevske porodice.

Hari i Megan sa decom

I princ Vilijam se vidno trudi da krene stopama svoje pokojne majke, koja je za života stekla nadimak „kraljica srca“ – žena koja se na sasvim novi, drugačiji način brinula o odbačenim i prokazanim članovima društva. Uoči svog 40. rođendana koji je proslavio ove godine, Vilijam je tako jedan čitav jedan dan proveo na ulici u Londonu, prodavao je „The Big Issue“, list beskućnika.

„Otkako sam ovamo došao s majkom, beskućništvo je problem protiv kojeg sam se želeo da se borim. Učinio sam sve što sam mogao da bih pažnju javnosti usmerio ka tome, a želim da uradim i još mnogo toga“, rekao je on o poseti jednom domu za beskućnike 1993. kada je pratio svoju majku.

Hari diktira tempo

Ali tempo diktira Hari. Kada je prošle godine sa svojom suprugom Megan dao opširan intervju legendarnoj američkoj voditeljki Opri Vinfri, uspeo je čak da poveže sudbine svoje majke sa svojim sopstvenim raskidom s kraljevskom porodicom. „Ne mogu ni da zamislim kako je njoj bilo svih tih godina kada je morala sama da prolazi kroz sve to. I za nas dvoje je bilo neverovatno teško, ali smo bar imali jedno drugo“, rekao je tada Hari o sebi i svojoj ženi. Njih dvoje je pre nešto više od dve godine napustilo dvor. Jednostavno rečeno, dali su „otkaz“ na svom radnom mestu.

No, Kreg Preskot, profesor britanskog ustavnog prava u velškom gradiću Bangoru i čovek koji uživa ugled vrsnog poznavaoca plemićkih krugova, smatra da je to poređenje deplasirano. On kaže da je Dajana itekako ozbiljno shvatala svoju ulogu u kraljevskoj porodici. „Čini mi se da je Dajani bilo itekako važno da bude član porodice, i to član koji obavlja svoje dužnosti, radi. I sve to čak i uoči samog kraja“, rekao je Preskot za nemačku agenciju dpa. Izvorno je, dodaje, čak bilo planirano da ona bude krunisana za kraljicu, i to uprkos raskidu sa Čarlsom.

Sve to se promenilo nakon razvoda 1996. Povod je očigledno bio jedan intervju za BBC godinu dana ranije, intervju u kojem je Dajana o svemu pričala veoma otvoreno. Ona je tada opisala kako je imala osećaj da je kraljevska kuća ostavila na cedilu u kontekstu medijskog pritiska, kako je imala osećaj da je doslovno sabotiraju nakon prekida veze s Čarlsom, da se ciljano radi na uništavanju njene reputacije. „Bilo nas je troje u tom braku, zato je bilo pomalo tesno“, rekla je ona u kontekstu afere koju je njen bivši suprug imao s Kamilom Parker-Bouls.

Usledio je raskid. Spekulisalo se da je tadašnji legendarni televizijski „obračun“ njegove majke možda ohrabrio i Harija da izađe u javnost. Ali i tu postoji jedna velika razlika.

Žrtva manipulacije

Više od 25 godina nakon intervjua za BBC, ispostavilo da je Dajana bila žrtva manipulacije. Reporter Martin Bašir predočio joj je falsifikovane izvode računa iz banke što je trebalo da bude dokaze da su princezu Dajanu špijunirali ljudi iz njenog okruženja. Dajana, koju je pratio glas da je paranoična i da u svemu vidi zavere protiv nje same, u tome je videla potvrdu svojih teza i – istresla je dušu na televiziji.

Intervju za BBC 1995. izazvao je ogromnu pažnju jer je Dajana tada veoma otvoreno govorila o svom životu

Vilijam je uveren da bez tih spletki njegova majka nikada ne bi dala taj intervju. On je doprineo „znatnom pogoršanju“ odnosa između njegovih roditelja, rekao je princ Vilijam nakon što su prošle godine objavljeni rezultati istrage o tom slučaju. Prevara zbog koje je uopšte i došlo do tog intervjua, značajno je uticao na ono što je njegova majka tada izjavila, dodao je Dajanin stariji sin, trenutni broj 2 na listi potencijalnih prestolonasljednika, nakon svog oca.

Postoji jedna stvar oko koje se dva brata slažu – i Vilijam i Hari oduvek su bili u potpunosti uvereni u to da za smrt njihove majke nije kriv njen tadašnji pijani vozač, već da su krivi – mediji. Mediji koji su je, kako oni kažu, proganjali. No, postoji znatna razlika u pogledu njihove procene toga koliku je ulogu u tragediji odigrala kraljevska porodica.

Broj 13

Ako u obzir uzmemo popularnost dvojice prinčeva među britanskim stanovništvom, onda Vilijam ima znatnu prednost pred Harijem u trci za preuzimanjem ostavštine „kraljice srca“, odnosno za Dajaninog naslednika. On je, sudeći po rezultatima instituta za istraživanje javnog mnijenja YouGov, trenutno treći najpopularniji član kraljevske porodice, nakon kraljice Elizabete i njegove supruge, vojvotkinje Kejt. Hari se na toj listi nalazi tek na 13. mestu.

