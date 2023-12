„Last Christmas“ – priča iza pesme

Pesma koja dopire sa svih strana – ne možemo joj pobeći: vrti se na radiju, broj 1 je na top listama, odzvanja sa zvučnika božićnih vašara, redovno se može čuti i u supermarketima, između reklama za praznične rasprodaje. Bez „Last Christmas“ (Prošlog Božića) nema božićne plejliste, a samim tim ni božićne proslave.

Postoje verzije na španskom, nemačkom, francuskom, italijanskom, japanskom, švedskom, portugalskom i mnogim drugim jezicima i dijalektima. Nemoguće je pobrojati sve obrade – od salse, do metala, od folka, do R&B-a.

O čemu se radi u pesmi?

Glavni lik (pevač grupe Wham! Džordž Majkl) upoznaje ženu na Božić, zaljubljuje se, daruje joj svoje srce i broš. Sledećeg dana žena ga napušta. Godinu dana kasnije dolazi do ponovnog susreta: grupa mladih ljudi se sastaje u zavejanoj kolibi, među kojima su Džordž i njegova nova devojka i pomenuta žena sa svojim novim partnerom (Džordžov Wham!-kolega Endrju Ridžli).

Tokom novog susreta, između njih dvoje ponovo sevaju varnice, a Džordž uočava da broš koji je svojoj voljenoj poklonio prošle godine sada nosi Endrju. Zaklinje se da će se ove godine zaljubiti samo u nekog sasvim posebnog, kako bi se zaštitio od daljih suza.

Muzički spot je teško nadmašiti u smislu kiča osamdesetih godina – ne samo zbog ljubavnih pogleda glavnih likova, već i zbog raskošne upotrebe efekta mekog fokusa i isfeniranih frizura koje su tada bile popularne.

Ono što je zanimljivo, video je snimljen u švajcarskom zimskom centru Zas Fe (Saas Fee). Kuća u kojoj se odvija radnja vidi se samo spolja na celom snimku. Wham! ekipa nije mogla da uđe u nju jer niko u selu nije imao ključ. Zbog toga su unutrašnje scene snimane u Kulturnom centru Zas Fe.

Kuća iz pesme Foto: DW

Ljubavni jadi prave čuda

U leto 1984. godine Džordž Majkl (1963-2016) je zapisao nekoliko redova u svesku, kada je bio u autobusu sa svojim kolegom iz benda Endrjuom Ridžlijem, na putu ka svojim roditeljima. Tada su već bili uspešni sa bendom „Wham!“. Imali su veliki hit „Wake Me Up Before You Go-Go“ koji je bio broj 1 u Engleskoj i SAD.

Ljubavni jadi ne zaobilaze ni pop zvezde – pa je tako Džordž Majkl napisao priču o sopstvenoj nesrećnoj ljubavi. Kasnije, u kući roditelja, Džordž se povukao u svoju sobu i ponovo se pojavio veoma uzbuđen, ispričao je Ridžli za „Smoothradio“ u novembru 2023. Kao da je pronašao zlato. Kolegi iz benda je tada odsvirao melodiju koja će postati jedna od najpoznatijih pop-pesama na svetu.

„Džordž je izveo muzičku alhemiju i destilovao esencu Božića u muziku“, rekao je Ridžli. Dirnuo je srca pričom o izneverenoj ljubavi, to je bilo majstorski. Tako su odlučili da pesmu objave kao božićnu pesmu 30. novembra 1984. godine.

Kako se brzo pokazalo, pesma je dirnula osećanja mnogih ljudi koji na Božić sede sami kod kuće i tuguju zbog izgubljene ljubavi. Melodija koju je Majkl smislio je toliko genijalna da jedva primećujete da se pesma sastoji samo od četiri akorda.

Pokušaj bekstva sa Whamagedonom

Bez obzira koliko je pesma sjajna, ona nije samo jedna od najuspešnijih božićnih pesama svih vremena, već je – zajedno sa „All I Want for Christmas“ Maraje Keri – i jedna od najdosadnijih. Teško ju je izbeći tokom božićnih praznika, ali još uvek ima pokušaja.

Od 2016. godine, na stranici „Whamaggeddon“ na Fejsbuku se održava izazov. Ljude se poziva da urade sve što je potrebno da ne čuju ovu pesmu (u originalu) između 1. i 24. decembra. Oni kojima to pođe za rukom sebe mogu da nazovu „preživelima“ od 24. decembra.

Ali opasnost da vas „Last Christmas“ iznenadi sada je značajno porasla. Iako tokom proteklih decenija ta pesma nikada nije uspela da osvoji vrhove top-lista, to se promenilo od pandemije korona virusa. Tokom zime 2020/2021, pesma je prvi put dostigla broj 1 u Engleskoj, a sledeće godine i u Nemačkoj. Slično je i ove godine – konstantno emitovanje na radiju je zagarantovano. A tu su i društvene mreže sa rilsima (Reels) i TikTok video-klipovima, tako da niko nema šansu da izbegne „Last Christmas“.

Jedino rešenje – barem u Nemačkoj – je uključiti „Radio Bob“, koji obećava „zonu bez pesme Last Christmas“.

Međutim, nemoguće je zaustaviti ili izbrisati pesmu koja će sledeće godine proslaviti svoj 40. rođendan, jer će ljubavni jadi i Božić postojati dokle god postoje ljudi. Bez obzira na „Last Christmas“, Džordž Majkl je bio izvanredan muzičar i tekstopisac čija se karijera nastavila i nakon Wham-a! (1986) do njegove smrti. Ironično, umro je baš na Božić, sa samo 53 godine, 25. decembra 2016. godine.

