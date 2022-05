Lana Zerkalj: Rusija fizički ne bi mogla da prekine isporuke gasa Evropi

Ukrajini je sada gorivo potrebno za transport ljudi, robe i vojne opreme širom zemlje. Lana Zerkalj za DW kaže da zbog raketnog napada na rafineriju trenutno postoji nestašica goriva i da mora dodatno da se uvozi.

„A to je sada teško jer je Odesa, koja je bila naša glavna luka i ulazna kapija za gorivo, sada blokirana ruskim vojnim brodovima. A na severu imamo, naravno, Belorusiju. Ovi putevi su sada potpuno onesposobljeni za snabdevanje."

Zato Ukrajina sada mora da preusmeri lance snabdevanja i dobija gorivo od suseda. I tu, takođe ima niz logističkih problema, kaže Zerkalj.

Predsednik Zelenski i ukrajinski ministar ekonomije su rekli da će nestašice goriva biti eliminisane za nedelju ili dve. To će se verovatno postići, međutim, zbog svega navedenog - „podizanje cena je neizbežno jer više nemamo mogućnosti da se snabdevamo iz nacionalne rafinerije. Zato će Vlada morati da poveća cene i da promeni formulu cene" objašanjava Zerkalj.

Ukrajinska infrastruktura za snabdevanje energijom je stalna meta ruskih udara. Na pitanje kakav je ključni plan da se obezbede vitalni gasovodi i naftovodi, Zerkalj kaže:

„Znate, ti cevovodi, posebno gasovodi, to su najbezbednija mesta u Ukrajini, uprkos ratu i neverovatnim gubicima u našoj infrastrukturi. Rusi ne gađaju nikakav konkretan gasovod, posebno ne one koji snabdevaju Evropu. Što se tiče ostatka te naše infrastrukture, to su najopasnija mesta i mi ne držimo neke posebne količine benzina ili dizela ni u jednom skladištu, jer ih gađaju i uništavaju."

Gasovodi - plavo su oni koji nisu u funkciji

Ukrajinski lideri veoma kritikuju energetske odnose EU sa Rusijom. Lena Zerkel objašnjava šta najviše brine Ukrajinu s tim u vezi:

„Evropa je glavni potrošač ruskih energenata i u konkretnim, sadašnjim okolnostima, ona je glavni izvor finansija za rat. Zato to toliko kritikujemo".

Savetnica ministra energetike Ukrajine za DW na kraju kaže da lideri Ukrajine veruju „da Evropa ima šansu da zaustavi te finansijske tokove i da sav taj novac do daljeg zadrži Evropi, na posebnom računu."

„I dalje verujem da iranski model može da funkcioniše i sa Rusijom. I zato nastavljamo da ubeđujemo evropske političare - da Rusija neće biti u poziciji da prekine isporuke gasa jer fizički ne može da drži svu tu količinu gasa u Rusiji. Dakle, oni će nastaviti da snabdevaju Evropi, čak i ako bi EU uvela poseban depozitni račun i tamo zadržala sav taj novac - dok se situacija ne normalizuje", kaže Lena Zerkalj za DW.

