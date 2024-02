Kriza u Bajernu dostiže vrhunac

Tri poraza zaredom, to se Bajernu poslednji put dogodilo u proleće 2015. Trener je tada bio Pep Gvardiola. Nakon novog neuspeha, na bundesligaškom gostovanju kod Bohuma prošlog vikenda, minhenski klub ima čak osam bodova manje od lidera na tabeli, Bajera iz Leverkuzena. U Nemačkom kupu Bajern je ispao još u novembru prošle godine od trećeligaša Zarbrikena, a u Ligi šampiona preti rano ispadanje od rimskog Lacija.

„Trenutno je to osećaj poput horor-filma, to ne prestaje“, rekao je Bajernov veznjak Leon Gorecka za DAZN. Na novinarsko pitanje da li još uvek veruje da Bajern može da osvoji titulu prvaka u ovoj sezoni, odgovorio je: „Teško je na to pitanje odgovoriti sa ’da’, da budem skroz iskren.“

Koliko je velika krivica trenera Tomasa Tuhela?

Pre nešto manje od godinu dana Tomas Tuhel je iznenađujuće nasledio Julijana Nagelsmana na klupi Bajerna, trenera koji je u to vreme s Bajernom bio u „igri“ za osvajanje sve tri titule u sezoni. Tadašnji sportski šef Bavaraca, Hasan Salihamidžić, ovako je tada komentarisao otkaz Nagelsmanu: „Kontinuitet igara naše ekipe nije se baš poboljšao.“ Godinu dana kasnije može se zaključiti da poboljšanja po pitanju kontinuiteta nema ni pod trenerskom palicom Tomasa Tuhela.

Ako uzmemo u obzir prosek osvojenih bodova (po utakmici), Tuhel je u stvari najlošiji trener Bajerna još od 2009. i vremena Jirgena Klinsmana. Umesto uspeha i dobrog fudbala, akribični Tuhel od početka svog mandata javnosti upada u oči pre svega po svojim izjavama u kojima često ostavlja utisak da je zbunjen. Ili pak po nervoznim reakcijama. Rečenice poput: „Stvarno ne znam kako smo izgubili nit u drugom poluvremenu, nemam pojma“, koju je izrekao nakon poraza kod Lacija, postaju sve češći deo verbalnog repertoara trenera Tuhela, baš kao i nervozni odgovori na pitanje o njegovoj budućnosti na klupi Bajerna.

Tomas Tuhel je najlošiji trener Bajerna po proseku poena od 2009. godine Foto: ActionPictures/IMAGO

Poraz u derbiju protiv Leverkuzena pre nešto više od nedelju dana razotkrio je taktičke i kadrovske greške trenera rekordnog prvaka Bundeslige. Umesto uobičajene formacije 4-2-3-1, minhenska ekipa igrala je u sistemu 3-4-3, i to bez Tomasa Milera i Jošue Kimiha. Bio je to eksperiment koji je grandiozno propao. Bajer je doslovno očitao lekciju Bajernu, gosti praktično tokom čitave utakmice nisu kreirali nijednu jedinu izglednu šansu. Bolno je na terenu nedostajala neka vodeća figura, osoba koja bi bila lider Bajerna na teškom gostovanju. Tuhel za sada uopšte nije pronašao formaciju, svojim odlukama je uneo nesigurnost kod nekih važnih igrača, koji su, nakon loših predstava proteklih nedeljea, napomenuli da na treningu sve bolje funkcioniše nego na utakmicama.

Zašto Bajern ne igra uspešno?

Već nekoliko nedelja Bajern ne demonstrira na travnjacima „uživanje“ u igranju fudbala. Nema ni one lakoće. U jesenjem delu prvenstva Bavarci su često znali da oduševe ljubitelje fudbala napadačkim stilom igre, a sada njihovi nastupi deluju kao da su bez inspiracije. Sve je nekako usporeno, bez snage i bez energije. Najveće brige klubu koji je do sada osvojio čak 33 titule nacionalnog prvaka, zadaje odbrambena linija. Tuhel je, jednim delom i zbog povreda, bio prisiljen da često menja sastav u zadnjoj liniji. Osim toga, još uvek nema uigran štoperski duet: nekad na tim pozicijama igraju Dajot Upamekano i Min-Jae Kim, a onda je u idućoj utakmici u početnoj formaciji opet Matijs de Ligt.

Neke (bivše) važne uzdanice kluba deluju nesigurno, kao da nisu u stanju da se nose sa zadacima i pritiskom. Jošua Kimih i Leon Gorecka su neubedljivi u veznom redu, a Leroj Sane i Hari Kejn daleko su od top-forme koja ih je krasila u jesenjem delu prvenstva.

Kakvu ulogu igraju klupski šefovi?

Šef Uprave Bajerna Jan-Kristijan Drezen i sportski direktor Kristof Frojnd te pozicije su preuzeli od Olivera Kana i Hasana Salihamidžića, koji su prošlog leta dobili otkaze. Počasni predsednik Bajerna Uli Henes tada je govorio o „katastrofalni lošem raspoloženju“ u klubu. Ali, odgovorni u Bajernu ponovo moraju da se suočavaju s kritikama i da odgovaraju na pitanja o budućnosti trenera Tuhela.

Hasan Salihamidžič (levo) i Oliver Kan napustili su Bajern prošlog leta Foto: Stefan Matzke/empics/picture alliance

Drezen je nakon poraza od Bohuma pokušao da ne doliva dodatno ulje na vatru u diskusiji oko Tuhela koja se ionako već odavno vodi u nemačkoj javnosti. Rekao je da ne drži nimalo do „monstruoznih izliva podrške treneru“, ali je i dodao da promena trenera „trenutno nije tema kojom se mi bavimo“.

Ali, na meti kritika su i klupski šefovi, pogotovo po pitanju planiranja igračkog kadra. Simbolična figura za to je Josip Stanišić, koji je u utakmici njegovog Leverkuzena protiv Bajerna postigao prvi gol za Bajer. Stanišić je, da podsetimo, u Minhenu „pekao“ fudbalski zanat i prošlog leta ga je, bez ikakve nužde, Bajern posudio ligaškom konkurentu. Posebna ironija u toj priči je činjenica da je Bajern, zbog nedostatka odbrambenih igrača, morao naknadno da angažuje Sašu Boeja (za 30 miliona evra), igrača koji je zapravo skrivio Stanišićev gol –hrvatskog fudbalera je jednostavno izgubio iz vida u zadnjoj liniji Bajerna.

Da li je Bajernu potreban veliki remont?

Nezavisno od ishoda ove sezone, tokom leta bi morao da se dogodi remont. Pritom se radi konkretno o igračkim kvalitetima kadra, odnosno karakterima u ekipi, ali i o finansijama kluba. Sudeći po nekim izveštajima medija, izgleda da je nekoliko važnih igrača nezadovoljno stanjem u klubu i da navodno razmišljaju o napuštanju Minhena. Igrači poput Kimiha, Gorecke ili De Ligta zapravo je trebalo da budu naslednici Nojera i Milera, odnosno nova liderska osovina rekordnog prvaka Nemačke. U stvarnosti, nijedan od njih poslednjih sedmica pod Tuhelom nije bio standardni, neprikosnoveni prvotimac.

De Ligt je navodno toliko nezadovoljan svojim statusom da bi najradije otišao već tokom leta. Što se tiče Gorecke, koji već mesecima nikako ne uspeva da pruži igru kakvu je ranije znao redovno da pruža, klub verovatno i ne bi bio preterano tužan ako bi ga neko drugi angažovao.

Kako će angažovanje Maksa Eberla uticati na stanje u klubu?

Maks Eberl bi najkasnije 1. marta trebalo da postane novi član Uprave zadužen za sportski deo rukovođenja kluba. Glavni zadatak bivšeg sportskog direktora Borusije iz Menhengladbaha i Lajpciga će biti kreiranje jasne politike transfera, i to u koordinaciji s trenerom Bajerna.

Maks Eberl će postati novi sportski direktor Bajerna Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

A da li će se taj trener i ubuduće zvati Tomas Tuhel, znači i idućoj sezoni? To je drugo pitanje. Tuhel za sada ima određene garancije da će i dalje ostati na klupi. Moguće je da Bavarci jednostavno na donošenje odluke o tome ko bi ubuduće trebalo da trenira taj klub žele da pričekaju dok ne dođe Eberl. A on će sa sportskim direktorom Frojndom morati da odluči i koji igrači iz sadašnjeg tima mogu da pomognu Bajernu u budućnosti, a od kojih klub treba da se oprosti i da prekine saradnju, kako bi se donekle „korigovale“ visine plata igračkog kadra, koje su proteklih godina znatno porasle.