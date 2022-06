Kriza, rat i korona: Putovanja postaju skuplja

Dve godine pandemije su na mnogima ostavile dugotrajne posledice. Pored elementarnih pitanja poput života i smrti, mnogi i tokom i nakon pandemije strahuju za egzistenciju i brinu da li će moći da zadrže dosadašnji posao i način života. I samo što su se strahovanja vezana uz pandemiju malo smirila, došla je nova pretnja: ruska agresija na Ukrajinu.

Zato ne čudi što mnogi po svaku cenu žele barem na kratko da pobegnu od svakodnevice, da se bar malo isključe od negativnih vesti. Mnogima to polazi za rukom, ali mnogima i ne. Jer, sve te krize nisu poštedele ni turizam.

Sve je poskupelo! Da li će i hoteli i letovi?

Onaj ko je trenutno u potrazi za avionskom kartom, često se pita: zar nije to pre sve bilo osetno jeftinije? I često je odgovor na to pitanje potvrdan. Razlog za to je, između ostalog, poskupljenje kerozina. „Poskupljenje nafte ne osećaju samo vozači automobila, već i avio-kompanije“, ukazuje za DW Johana Tilman iz avio-kompanije „Kondor“. Kao drugi razlog se navodi pojačana potražnja, što naravno utiče i na rast cena.

Kerozin je znatno skuplji

Tome bi trebalo dodati i činjenicu da se hoteli bore s povećanim cenama i to ne samo goriva i hrane, već i radne snage. Tokom pandemije, mnogi koji su bili zaposleni u ugostiteljstvu i turizmu bili su prisiljeni da potraže nova radna mesta na kojima su i ostali. Zato sada turistička privredna grana vapi za radnom snagom, a svi ti povećani troškovi sada se odražavaju i na cene hotelskih soba.

Prema informacijama internet-portala za poređenje cena „Check24“, paket-aranžmani su ove godine poskupeli. Prosečno dvonedeljno putovanje na omiljeno nemačko ostrvo Majorku ove godine 17 odsto je skuplje. A najviše su poskupela ona odredišta koja su se ranije isticala po povoljnim cenama, poput onih u Turskoj. „U poznatim turističkim mestima poput Side i Alanje, paket-aranžmani su poskupeli za 45 odsto“, kaže za DW Martin Cijer sa portala „Check24“.

Hotelijeri i ugostitelji se suočavaju sa problemom nedostatka radne snage

Spremnost na veće troškove

Nemačko udruženje turističke privrede (DRV) ukazuje međutim i na jedan drugi fenomen: nakon dve godine prinudne štednje kada su u pitanju putovanja, građani Nemačke sada su jednostavno spremni da potroše više. „Onaj ko je ranije bukirao samo noćenje sa doručkom, sada rezerviše pun pansion ili popularni ’All Inclusive’. Ko je nekada odsedao u hotelu sa tri zvezdice, on sada bukira hotel sa četiri. I ostaje se nekoliko dana duže nego što je to ranije bio slučaj“, kaže portparol DRV Torsten Šefer.

Isti trend su uočili i u „Lufthanzi“. „Za poslovnu i prvu klasu trenutno je teško dobiti kartu. Te kategorije uglavnom su popunjene do poslednjeg mesta na većini letova, a najviše prema turističkim destinacijama Španiji, Grčkoj i Turskoj“, kaže predstavnica nemačke aviokompanije Betina Ritenberger. „Mnogi dve godine nisu bili nigde i sada žele sebi da priušte malo luksuza“.

Ljudi su ove godine spremni da potroše više na putovanja

Torsten Šefer ukazuje da su i dalje stabilne cene onih paket-aranžmana koje su kompanije kupile još prošle godine kada su cene kapaciteta bile povoljnije. Ali ako se radi o kapacitetima koje su kompanije kupovale ove godine, cene su osetno više.

Treba računati i na vanpansionsku potrošnju

Onaj ko se sprema na odmor, trebalo bi, osim cena smeštaja i prevoza, da misli i na vanpansionsku potrošnju. Po pravilu su i restorani, kafići i klubovi u popularnim evropskim turističkim destinacijama povisili cene. Ali, najveći rast cena beleže automobili za iznajmljivanje. Portal „Check24“ prenosi da da se prosečna cena iznajmljenog automobila u poređenju s 2019, godinom pre korone više nego udvostručila. Dok je prosečna cena 2019. iznosila 34 evra , sada se popela na 74 evra.

Računajte na gužve

A kada se reši problem cena, ljudi željni odmora moraju se suočiti s dodatnim problemima koje pogađaju sve, bez obzira da li lete prvom klasom ili ne. Sve veće aviokompanije i aerodromi za leto najavljuju haos u saobraćaju. Razlog: manjak osoblja na aerodromima. Holandska aviokompanija KLM je, zbog problema na matičnom aerodromu Šiphol u Amsterdamu smanjila broj letova i karata.

I za sada se niko ne usuđuje da prognozira koliko će dugo da traje dok se turizam ne oporavi od šokova poslednjih godina.

