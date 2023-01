Kraljica bluza Dženis Džoplin danas bi napunila 80 godina

U ljubičastoj haljini, okićena ružičastim perjem i sa bezbroj ogrlica i narukvica, Dženis Džoplin ćaska sa čuvenim TV-voditeljem Dikom Kavetom. Da li ponekad ode u svoj rodni grad? Uskoro će tamo, kaže, povodom okupljanja na desetu mature. Kavet želi da zna da li ima šta da kaže svojim starim drugarima iz razreda koji su je maltretirali u školi.

Dženis Džoplin: „Da, idem na desetogodišnjicu mature, čoveče. Da. Pojaviću se sa zvončićima i perjem, i reći: Da li me se sećaš, morala sam da izađem sa časa zbog toga što si me ismevao? I, šta ti to radiš danas? Još rintaš na benzinskoj pumpi?“

Trenutak trijumfa i bola u životu megazvezde: 25. juni 1970. Dženis Džoplin je u tom trenutku ostalo samo još četiri meseca života.

-pročitajte još: Novosadska Dženis Džoplin putuje u Drezden

Godišnjica mature sa velikim džointom

Godišnjica mature u školi „Tomas Džeferson“ u Port Arturu u Teksasu održala se jedne tople subotnje večeri avgusta 1970. Neko ima kameru i snima. Kako je i najavila, Dženis Džoplin se pojavljuje u šarenoj hipi-odeći, sa perjem u kosi, u gotovo providnoj bluzi i sa okruglim ružičastim naočarima za sunce. A u ruci – ogroman džoint.

Ona je superzvezda, a ipak deluje pomalo nesigurno, kao da oseća da nije baš dobrodošla. U stvari, ona deluje kao šareno strano telo usred uglađenih bivših školskih drugova. Neki od njih radoznalo je posmatraju, neki odmahuju glavom. Neko je intervjuiše i pita, ko ju je pre deset godina pozvao da s njim ode na matursko veče. „Niko“, odgovara Dženis. I vidi se da je to još uvek boli.

Oduvek je bila drugačija

Dženis Lin Džoplin, rođena je 19. januara 1943. u Port Arturu, gradu rafinerija nafte. Znala je da čita pre nego što je pošla u školu. Kao 14-godišnjakinja, bucmasta i sa pubertetskim bubuljicama, bila je meta zadirkivanja u školi. Interesovala se za umetnost i književnost, pisala poeziju. „Počela sam da pevam kada sam imala oko 17 godina i to me je, blago rečeno, iznenadilo“, rekla je kasnije.

Unutrašnja emigracija u malograđanskom okruženju u nekom trenutku je oblikovala i njen izgled: farbala je kosu u narandžasto, nosila mušku odeću ili čudne haljine. Devojka opterećena kompleksom inferiornosti, privlačila je pažnju. Roditelji su govorili svojoj deci da se ne druže sa njom.

Završila je srednju školu i kurs za sekretaricu. Potom je studirala umetnost na Univerzitetu Teksas u Ostinu. Zbog njenog provokativnog izgleda neki studenti su je proglasili „najružnijim čovekom na univerzitetu“.

„Nitroglicerinski eksploziv po imenu Dženis Džoplin“

Sa 18 godina stigla je u San Francisko, grad koji je u kulturnom smislu, u odnosu na rodni Port Artur bio kao druga planeta. Skoro preko noći je postala hipi ikona. Njen dolazak na muzičku scenu ličio je na zemljotres.

Pojavila se na naslovnoj stranici „Njuzvika”. Pod naslovom „Preporod bluza“, kritičar je napisao: „Na prvom i sada istorijskom Međunarodnom festivalu pop muzike u Montereju 1967. eksploziv nitroglicerina po imenu Dženis Džoplin razneo je svet roka. Postala je prva ženska rok superzvezda.“

Naslovna strana „Njuzvika” iz 1969.

Munjevita karijera trajala je pet godina. Rezultat je bio: 15,5 miliona prodatih albuma samo u SAD, međunarodno priznanje i – autodestruktivni način života.

Dženis i Teksas

Kasnije se saznalo koliko je pisama napisala roditeljima i koliko je želela i njihovu pohvalu. Nikada nije uspela da se potpuno otrese teksaškog zavičaja.

Novinar „Njujork tajmsa“ je napisao: „Nikada nije propustila priliku da svoj rodni grad opiše kao uporište netolerantnosti malih gradova“. Zbog imidža pevačice koja pije viski na sceni, u Hjustonu u Teksasu zabranili su joj da nastupa.

Nije se osećala dobrodošlom čak ni u rodnom gradu. Njenim roditeljima je bilo užasno da je vide kako pije, vrišti i psuje na sceni. Uprkos tome, njena porodica je bila uz nju do kraja.

Dženis Džoplin s smejala veoma glasno

Sa Džimijem Hendriksom u „Klubu 27“

Četvrtog oktobra 1970. Dženis Džoplin se nije pojavila na snimanju u studiju „Sunset-Sound“ u Los Anđelesu gde je sa svojim bendom radila na albumu „Pearl“ (biser). Jedan od muzičara se odvezao do njenog hotela i našao je mrtvu na podu. Uzrok smrti: predoziranje heroinom.

Legendarni gitarista Džimi Hendriks umro je samo dve nedelje ranije, takođe sa 27 godina. Džim Morison iz „Dorsa“ umro je u julu 1971. Hendriks, Džoplin i Morison bili su ikone hipi ere.

Samo nekoliko dana pre smrti, Džoplin je potpisala svoj testament. Pozamašnu sumu ostavila je za svoju sahranu. Na pozivnicama je pisalo: „Časti vas biser“.

Ko je ubio Dženis Džoplin?

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.