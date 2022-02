U fokusu

Kraj poljoprivrednih barona Češke

Velika poljoprivredna dobra u Češkoj do sada su bila najveći korisnici subvencija EU. Nova vlada to želi da promeni, da subvencije preusmeri ka manjim proizvođačima i da tako dođe do agrarnog, ali i ekološkog zaokreta.

Polja uljane repice u Moravskoj