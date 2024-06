Kongres AfD-a: obračun sa rukovodstvom stranke?

Alternativa za Nemačku je sa 15,9 odsto osvojenih glasova bila druga na evropskim izborima – ali je to ipak bilo ispod njenih očekivanja. Da li će na kongresu stranke ovog vikenda doći do promena u rukovodstvu?

Alternativa za Nemačku (AfD) je bila veliki pobednik na proteklim evropskim izborima: stranka je uspela da znatno poboljša svoje rezultate i postala je druga najjača politička snaga u Nemačkoj, iza Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Ipak, u AfD-u je uzavrelo. Brojne afere i skandali u koje su upleteni političari te stranke već mesecima pune izveštaje medija.

Mnogi članovi Alternative za to krive vrh stranke, a pre svega su na meti stalnih i javnih kritika dvoje predsedavajućih, Alis Vajdel i Tino Krupala. Na stranačkoj konferenciji AfD-a ovog vikenda u Esenu njih dvoje ponovo se kandiduju za tu funkciju. Tu postoje, međutim, određeni problemi.

Skandali oko Maksimilijana Kraha

Nemire u partiji prouzrokuju pre svega skandali u koje je upleten glavni kandidat AfD-a za evropske izbore Maksimilijan Krah. Njegovo ime pojavljuje se u vezi s aferom ilegalnih isplata ruskog novca evropskim političarima. Osim toga, uhapšen je i jedan njegov službenik koji je osumnjičen da je špijunirao za Kinu. A u intervjuu za jedne italijanske novine Krah je relativizovao zločine SS-a pod Adolfom Hitlerom.

Maksimilijan Krah je uspešan u kampanji, ali je i političar oko kojeg se šire skandali Foto: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Zbog svega toga, stranački vrh oko Alis Vajdel i Tina Krupale neposredno uoči evropskih izbora zabranio mu je nastupe, a nakon izbora izbačen je iz grupe koja će AfD predstavljati u Evropskom parlamentu.

Međutim, pošto je Krah dobro umreženi političar, unutar stranke postoji snažan otpor tim odlukama. Brojne poznate ličnosti AfD-a optužuju vrh partije za slabo rukovođenje i smatraju da ono tako kažnjava jednog uspešnog predizbornog borca koji je za stranku pre svega pridobio glasove mladih.

Kraj dvojnog rukovodstva?

Nezadovoljstvo baze moglo bi da se iskaže i na kongresu stranke ovog vikenda. Posebno je na meti kritika Tino Krupala.

Jedan predlog usmeren je direktno na duo koji se nalazi na čelu stranke – brojni uticajni političari AfD-a traže ukidanje dvojnog rukovodstva. Umesto toga, u budućnosti bi, po njima, trebalo da postoji samo jedna osoba na čelu, uz koju bi bio još generalni sekretar partije. Takav model uobičajen je u mnogim drugim strankama. Posmatrači smatraju da se tu pre svega posredno cilja na smenu Tina Krupale.

Politikolog Benjamin Hene s Tehničkog univerziteta u Kemnicu ipak ne misli da je došao kraj dvojnom rukovodstvu AfD-a: „Stranka još nije u fazi u kojoj bi postavila jednu osobu na svoje čelo, a kojoj bi bili podređeni svi članovi“, ocenjuje Hene za DW. Jer, kako kaže, iako u AfD-u dominira stranačko krilo oko desnog ekstremiste Bjerna Hekea, uz njih ipak ima i nacionalno-konzervativnih i nacionalno-liberalnih članova. „Nedostaje jedna vodeća figura“, ocenjuje Hene.

Bjern Heke, predsednik pokrajinskog odbora AfD-a u Tiringiji, ponovo je optužen da je na jednom mitingu koristio slogan iz nacističke ere Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Pool/dpa/picture alliance

Vajdel i Krupala ponovo se kandiduju

Uoči stranačkog kongresa, Krupala deluje smireno i želi ponovo da se kandiduje zajedno sa Alis Vajdel: „Razvio se odnos poverenja s Alis Vajdel kakav nikada do sada nisam iskusio u politici. Mi prihvatamo naše razlike i upravo zbog toga smo uspešan dvojac“, rekao je on za list Velt neposredno uoči početka kongresa. Pa i na raspravu o tome kako se nositi s problemima oko Maksimilijana Kraha, on gleda sportski: „Mislim da neće biti toliko uzbuđenja.“

Dvojno rukovodstvo nije nešto posebno popularno u AfD-u i ono se već godinama dovodi u pitanje. Među onima koji su protiv da na čelu stranke bude dvojac je i poslanik u Bundestagu i član izvršnog odbora stranke Štefan Brandner. „Uvek treba tražiti optimizacije, uključujući i one u stranačkoj strukturi. Smatram da u to u perspektivi spada i promena dvojnog rukovodstva“, izjavio je Brandner za DW. Istovremeno, Brandner izgleda ne bi da se to dogodi u skorije vreme: „Aktuelni izvršni odbor na saveznom nivou sarađivao je profesionalno i uspešno, tako da ne treba previše menjati. Dvojno rukovodstvo takođe je dobro funkcionisalo.“

Mogući i otvoreni sukobi na kongresu u Esenu

Ipak, ne može se isključiti mogućnost da će na kongresu biti i razmirica, kaže politikolog Benjamin Hene: „Stranka ima visok stepen unutrašnje demokratije. To znači da su mogući i otvoreni sukobi.“

Demonstracije u Berlinu u maju 2024. na kojima se tražila zabrana AfD-a Foto: Liesa Johannssen/REUTERS

A što se tiče sadržaja, on i dalje računa sa radikalno-desnim kursom: „AfD će zadržati visok nivo radikalizma, jer je do sada s tim bila uspešna na izborima. Svojim signalima krajnjoj desnici uspeće gotovo u potpunosti da za sebe veže desničarske tabore, posebno u istočnoj Nemačkoj“, kaže Hene.

U skladu s tim, stranka je mirno prihvatila još jedan krivični proces protiv predsednika pokrajinskog odbora AfD-a u Tiringiji Bjerna Hekea. On je ponovo optužen za korišćenje slogana iz nacističke ere na jednom mitingu tokom predizborne kampanje. U prethodnom postupku osuđen je na novčanu kaznu od 13.000 evra, ali ta presuda još nije pravosnažna. Bude li ponovo osuđen, mogao bi da se suoči i sa zatvorskom kaznom.

Široka alijansa koju čine predstavnici crkava, sindikata i različitih udruženja najavila je da će ovog vikenda iskazati otpor stranačkom kongresu Alternative za Nemačku, stranke koju nemački Ured za zaštitu ustava vodi kao slučaj koji se sumnjiči za desničarski ekstremizam. Ta alijansa smatra da je AfD rasistička, antisemitska i antidemokratska pretnja Nemačkoj.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku