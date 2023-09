Koliko EU zavisi od uranijuma iz Nigera?

Najveće blago Nigera leži pod zemljom – uranijum. To je najvažnija roba te države Sahela, u kojoj već mesec dana vladaju pučisti. To podstiče strahove da bi politički sukob mogao da ugrozi snabdevanje uranijumom na globalnim tržištima.

Stvari postaju problematične, posebno za Francusku, bivšu kolonijalnu silu u Nigeru. Otprilike dve trećine francuske električne energije dolazi iz nuklearnih elektrana – u kojima se koristi i uranijum iz Nigera. Ali, vojna hunta Abdurahamana Tijanija ne želi da nastavi saradnju s nekada bliskim partnerom, Franszuskom.

Francuski ambasador u Nigeru morao je da napusti tu zemlju, ali vlada predsednika Emanuela Makrona do sada nije uzvratila istom merom, jer ne želi da izgubi geopolitički uticaj, a pre svega ne želi da izgubi sirovine.

Neravnopravno partnerstvo

U Nigeru za Francusku imaju malo razumevanja: „Svi u Nigeru smatraju da je to partnerstvo izrazito neravnopravno“, kaže za DW bivši ministar energetike Nigera Mahaman Loan Gaja. On kao primer navodi to da je Niger 2010. u Francusku izvezao uranijum u vrednosti od 3,5 milijardi evra, ali je odatle dobio samo 459 miliona evra.

Sedište firme „Somer“ u Nijameju: firma eksploatiše uranijum u ​​Nigeru, a u većinskom je vlasništvu francuske „Oran grupe“ Foto: Joerg Boethling/IMAGO

„Ako se Niger odluči da obustavi izvoz uranijuma u Francusku, to će imati dramatične posledice po Francusku, a malo će uticati na nigersku ekonomiju“, smatra Gaja, koji je do 2020. bio generalni sekretar Organizacije afričkih proizvođača nafte (APPO).

Isporuke nisu obustavljene

Decenijama je francuska kompanija „Orano“ (ranije „Areva“) eksploatisala uranijum u Nigeru. On je korišćen za proizvodnju gorivih štapina za 56 francuskih nuklearnih elektrana. Posle puča 26. jula, ugroženi su, kako vojno partnerstvo dve zemlje, tako i ekonomska saradnja. Pogotovo zato što je vojna hunta naredila zabranu izvoza uranijuma.

Međutim, primena te zabrane je nejasna. „Trenutna kriza nema kratkoročne efekte na naše kapacitete isporuke“, izjavio je za agenciju AFP jedan portparol kompanije „Orano“.

Slično poručuje i bivši premijer Nigera, a danas lider opozicije, Hama Amadu. On je za „Glas Afrike“ rekao da rudarska kompanija nastavlja da eksploatiše uranat koji se koristi za proizvodnju uranijuma: „Ne mislim da su nove vlasti poništile ugovore između Francuske i Nigera o iskopavanju uranijuma“, rekao je Amadu.

Hunta ne može da raskine ugovore?

Proizvodnja uranijuma u Nigeru čvrsto je u francuskim rukama. Kompanija „Somer“, koja eksploatiše najveći rudnik uranijuma u Nigeru, u većinskom je vlasništvu (63 odsto) francuske grupe „Orano“. Preostalih 37 odsto pripada nigerijskoj državnoj kompaniji „Sopamen“. U 2021. godini, više od 90 odsto nigerskog izvoza uranijuma dolazilo je iz njihovog rudnika. Francuska se takođe dogovorila sa svrgnutom vladom Mohameda Bazuma da ponovo otvori rudnik „Kominak“.

Nedavno je francuska nuklearna kompanija „Orano“ potpisala i nove ugovore s vladom Nigera koji su podrazumevali da se eksploatacija uranijuma produžava do 2040. godine. Nigerski novinar Sejdik Abe, smatra da državni udar na neće uticati na komercijalne ugovore: „Hunta nema načina da zaustavi isporuke“, kaže Aba za DW.

Evropa ima različite dobavljače

Prema podacima agencije Evropske unije Euroatom, Francuska je prošle godine oko petinu svog uranijuma dobila iz Nigera. Znatne količine isporučivale su i centralnoazijske države Kazahstan i Uzbekistan.

„Zavisnost od Nigera je precenjena“, smatra Aleks Vajns iz britanskog trusta mozgova „Četam haus“. „Francuska posluje sa zemljama poput Kazahstana, Australije, Namibije i može lako da diverzifikuje snabdevanje uranijumom“, kaže Vajns za DW.

Prema podacima Svetske nuklearne asocijacije, prošle godine je samo pet odsto uranijuma prodatog na svetskom tržištu dolazilo je iz Nigera. Ipak, neki analitičari strahuju od povećanja cena s dalekosežnim posledicama ako se snabdevanje iz Nigera smanji ili sasvim obustavi. Francuske nuklearke u velikoj meri utiču na formiranju cena električne energije u Evropi, što se potvrdilo i prošlog leta, kada su mnoge tamošnje elektrane stale sa radom jer su zbog suše ostale bez vode za hlađenje reaktora.

EU ima alternativu – a i rezerve

Kazahstan je navodno već signalizirao da bi Evropi mogao da dostavi više uranijuma ukoliko to bude bilo potrebno.

Istovremeno, i portparol Evropske komisije Adalbert Janz pokušava da odagna sumnje da bi svetla u Evropi mogla da se ugase zbog sukoba u Nigeru. Firme u EU, kaže, imaju dovoljno rezervi prirodnog uranijuma da mogu da ublaže kratkoročne rizike snabdevanja.

