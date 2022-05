Ko će sad da bere špargle?

Veliki delovi Nemačke, pre svega u predelima oko donjeg toka Rajne, oko Berlina ili na jugozapadu zemlje, ovih dana puni su polja s redovima brežuljaka prekrivenih folijom. Sezona belih špargli je na vrhuncu. Hiljade radnika vadi iz zemlje stabljike tog omiljenog povrća Nemaca. Tako je sve do kraja juna kada se tradicionalno, na praznik Svetog Jovana (24.6), završava sezona špargli.

Samo prošle godine u Nemačkoj je proizvedeno 117.000 tona tog povrća, što je porast u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivrednici se nadaju da će se ove godine ukupna količina dodatno povećati i približiti rekordu iz 2018. kada je sa polja na stolove u Nemačkoj, ali i širom sveta otišlo 133.000 tona špargli.

Rat u Ukrajini sprečava dolazak sezonaca

Ali i ove, kao i prethodnih pandemijskih godina, uzgajivači muku muče da pronađu radnike spremne da rade taj mukotrpan posao. Rekordno slaba berba 2020. u velikoj meri se povezuje s nedostatkom radnika koji zbog prvog lokdauna nisu mogli da doputuju u Nemačku. Tradicionalno najveći broj sezonskih radnika za branje špargli i jagoda dolazi iz Poljske i Rumunije.

Te pandemijske 2020. vlada je poljoprivrednicima čak izdavala i specijalne propusnice pomoću kojih su sezonci ipak mogli, i to specijalnim čarter-letovima, da stignu do polja špargli u Nemačkoj. Prošle godine situacija se poboljšala, ali ove godine, nakon što je problem sa pandemijom prošao, pojavio se novi problem: rat u Ukrajini.

Poslednjih godina su naime, naročito u regione oko Berlina, dolazili i mnogi ukrajinski studenti kojima je to bila dobrodošla zarada tokom letnjih praznika. Sada se na njih, iz razumljivih razloga, ne može računati. Teško je računati i na 400.000 izbeglica koliko ih je u međuvremenu stiglo iz Ukrajine u Nemačku jer, kako kažu iz poljoprivrednih udruženja, za ovu sezonu već je suviše kasno.

Tome bi trebalo dodati i činjenicu da mnogi dosadašnji sezonci iz Rumunije ove godine neće doći, jer je, zbog situacije u Ukrajini, mnogim tamošnjim rezervistima zabranjeno da napuštaju zemlju.

Ljubav prema šparglama kopni?

Mnogim sezoncima ovakva situacija ne odgovara, jer gube važan izvor prihoda. Uprkos tome što sezonski radnici u Nemačkoj po pravilu zarađuju samo zakonski definisani minimalac od 9,82 evra po satu (koji bi od 1.6. trebalo da poraste na 10,45 evra) i što u mnogim domaćinstvima radnicima od satnice odbijaju za smeštaj, prevoz i hranu, mnogima je tromesečni boravak u Nemačkoj dobrodošao kako bi popravili kućni budžet.

Kult špargle na zalasku?

No, možda uskoro i ta redovna blaga i histerija oko špargla u Nemačkoj postane prošlost. Jedno istraživanje je naime pokazalo da „kult špargli“ sledi sve manje Nemaca. Prema ispitivanju javnog mnjenja instituta YouGov, urađenom po nalogu agencije dpa, interesovanje za tim povrćem je u padu, posebno kod mlađe generacije. Tako samo 47 odsto ispitanih starosti između 18 i 24 godina kaže da voli špargle. Što su ispitani stariji, to je ljubav veća: kod starijih od 55, čak 74 odsto se izjasnilo kao ljubitelji tog povrća. Studija zaključuje da bi opsesija šparglama mogla u Nemačkoj da izumre ako kod mlađe generacije ne dođe do promene ukusa kad ostare.

