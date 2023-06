Kineski kvantni skok – made in Germany

Ugledni Univerzitet u Hajdelbergu već 20 godina obavlja istraživanja na području kvantne fizike u saradnji s jednim elitnim univerzitetom iz Kine. No, taj univerzitet sarađuje s kineskom vojskom…

NATO se u februaru ove godine bavio Univerzitetom u Hajdelbergu. Tačnije, najstariji nemački univerzitet bio je predmet jednog seminara u organizaciji „Vrhovne savezničke komande za transformaciju“ (Supreme Allied Commander Transformatio – SACT). To je deo NATO-komande koji se bavi ratovima budućnosti.

Taj jednosatni, virtuelno organizovani seminar, imao je za temu kineska postignuća u kvantnim istraživanjima. I tu na scenu stupa Hajdelberg – kao dugogodišnji istraživački partner elitnog kineskog univerziteta koje, kako se otkrilo, održava bliske veze s kineskom industrijom naoružanja.

Američka firma iz oblasti bezbednosti „Strajder“ još 2019. je Univerzitet u Hajdelbergu opisala kao „ubedljivo najvažnijeg stranog partnera koji stoji iza brzog napretka Kine u kvantnim tehnologijama dvostruke namene“. Tehnologije „dvostruke namene“ su, naime, one koje se mogu koristiti i u civilne i u vojne svrhe.

Vrhunska istraživanja u istorijskom ambijentu: Hajdelberg je sedište jednog od deset najboljih nemačkih univerziteta Foto: Stefan Czimmek/DW

Od razvoja u oblasti kvantnih istraživanja već imamo koristi u svakodnevnom životu – kada koristimo mobilne telefone ili navigacione uređaje. Buduće kvantne tehnologije verovatno će promeniti svet čak i više od interneta.

Zajedno s istraživačkim centrom CORRECTIV, Dojče vele je rekonstruisao „Slučaj Hajdelberg.

Talentovani kineski naučnik, aktivan u povezivanju

Sve je počelo 2003. godine kada je kineski kvantni fizičar Pan Đijan-Vei osnovao svoju istraživačku grupu na Univerzitetu u Hajdelbergu. Reputacija mu je izvrsna, obasut je nagradama i dobija sredstva u milionskim iznosima.

Američki časopis „Tajm“ uvrstio je Pan Đijan-Veija na listu sto najuticajnijih ličnosti sveta u 2018. Foto: Xinhua/IMAGO

Tokom pet godina koliko je proveo u Hajdelbergu, Pan je održavao bliski kontakt sa svojom alma mater, Kineskim univerzitetom za nauku i tehnologiju (USTC). Odatle je u Hajdelberg angažovao i dovodio perspektivne mlade istraživače. I oni su bili korisnici sredstava iz nemačkih i evropskih istraživačkih fondova u Hajdelbergu.

Pan se 2008. vratio na USTC, ali sa sobom ne samo da je odveo neke svoje učenike, već i svoju laboratoriju i projekte. Evropska unija je neposredno pre toga odobrila dalje finansiranje njegove istraživačke grupe iz Hajdelberga u visini od 1,4 miliona evra.

Nemac na kineskom Univerzitetu

Bliska saradnja dva univerziteta se nastavila, a i Pan nastavlja da u Hajdelberg šalje talente koji se kasnije vraćaju na USTC. Dve strane su 2011. i zvanično potpisale ugovor o akademskoj razmeni. U to vreme takva saradnja je u Nemačkoj bila i politički i ekonomski poželjna, jer je Kina važna kao trgovinski partner.

Fizičar iz Hajdelberga Matijas Vajdemiler bio je 2013. jedan od samo nekoliko zapadnih istraživača koji su prihvatili ponudu u sklopu državnog kineskog programa „Hiljadu talenata za istraživanje na USTC“.

Nemački naučnik je od samog početka definisao uslove pod kojima je spreman da radi: „Niko ne sme da mi naređuje na kojim poljima ću da radim. Svi rezultati se objavljuju potpuno javno, a moja laboratorija dostupna je svima“. Nezavisnost i transparentnost su Vajdemileru veoma važni.

On je sve do danas počasni profesor na USTC. Baš kao Pan u Hajdelbergu. Ali, politički okvir se dramatično promenio – i to ne samo zbog pandemije korone.

Nemački fizičar Matijas Vajdemiler je počasni profesor na kineskom USTC Foto: Stefan Czimmek/DW

Od partnera, do suparnika

Kina, nekad poželjni partner, danas je za Nemačku postala „sistemski suparnik“ koji deluje sve samouverenije. Nemačka vlada iza kulisa već mesecima raspravlja o svojoj novoj „kineskoj strategiji“.

Na međunarodnom planu, Kina se takmiči sa SAD za dominaciju na području kvantnog istraživanja. U Kini je „vojno-civilna fuzija“ državna doktrina: sve mora da služi i nacionalnoj bezbednosti. Cilj Pekinga je da do 2049. ima najmoderniju vojsku na svetu.

Tzv. „kvantna komunikacija“ je najnaprednije područje u okviru kvantnih istraživanja. Reč je o bezbednosti podataka i šifriranoj razmeni informacija zaštićenoj od prisluškivanja, što je s vojne tačke gledišta izuzetno zanimljivo.

Kina prednjači upravo na području kvantnih komunikacija i to pre svega zbog Pan Đijan-Veija. Američki časopis „Tajm“ uvrstio je tog istraživača na listu sto najuticajnijih ličnosti sveta u 2018. Godinu dana kasnije, američka firma „Strajder“ objavila je da je Pan povezan s kineskim firmama za proizvodnju oružja.

Kineski predsednik Si Đinping je 2016. godine posetio USTC Foto: Li Xueren/Photoshot/picture alliance

Sam Pan na upit novinara DW i CORRECTIV, pisanim putem je odgovorio da od njegovog povratka iz Nemačke „nijedan njegov projekt nije podržan od strane vojske“.

U isto vreme, on navodi: „Čak i ako određene tehnologije mogu da se koriste u vojne svrhe, to je nešto što NIJEDAN naučnik ne može da kontroliše ili predvidi. (…) Čvrsto verujem da će te tehnologije u nastajanju, na kraju doneti ogromnu korist čovečanstvu“, zaključio je kineski naučnik, naglašavajući u svom odgovoru velikim slovima reči koje smatra presudnim.

Predstavništvo u ujgurskom Sinđanu

No, prilikom istraživanja, brzo se nailazi na pojam „Quantum CTek“. To je start-ap firma koju je Pan pokrenuo ubrzo nakon povratka iz Hajdelberga. On je danas drugi najveći deoničar te firme, odmah iza USTC.

Panove veze s kineskom industrijom naoružanja bacaju senku na sliku o njemu kao izuzetnom naučniku Foto: Zhang Yuwei/ZUMAPRESS/picture alliance

Firma specijalizovana za kvantnu komunikaciju ima od 2017. svoju ekspozituru u Sinđanu. Ta pokrajina na severozapadu Kine dom je ujgurske muslimanske manjine, koju centralna vlada iz Pekinga tlači, šalje u kampove za prevaspitavanje i prati na svakom koraku.

„Nije slučajnost“ što je predstavništvo formirano baš u tom regionu i to je za „moralnu osudu“, kaže Jangjang Čeng. Ta fizičarka kineskog porekla i sama je studirala na USTC, ali već više od deset godina živi u SAD. „Činjenica da je tako mladoj firmi dozvoljeno da tamo otvori ekspozituru sugeriše da ona ima veoma, veoma bliske veze s kineskim bezbednosnim aparatom.“

Sam Pan Đijan-Vei poručuje da ne zna zašto „Quantum CTek“ ima predstavništvo u Sinđanu. Tvrdi da on od 2011. „više nije uključen u upravljanje firmom, osim kao deoničar“. Sama firma pak na upite DW i CORRECTIV ne odgovara.

Sankcije Vašingtona

Sjedinjene Države su u novembru 2021. uvele sankcije firmi „Quantum CTek“, baš kao i velikom laboratorijskom kompleksu USTC, kojem pripada i Matijas Vajdemiler. Razlog: radi se o „jedinicama koje podržavaju vojnu modernizaciju Narodnooslobodilačke (kineske) vojske“. Sankcije imaju za cilj da se spreči protok američke tehnologije i znanja u Kinu.

„Nije mi baš svejedno, ne mogu da ignorišem te okolnosti“, kaže Vajdemiler. On, međutim, ne vidi kakve veze imaju sankcije s njegovim istraživanjima. „Načinom na koji istražujete možete sami da odredite koliko ste blizu, odnosno koliko daleko od primene rezultata u praksi.“ Kao istraživač koji radi na osnovnim elementima teorije, Vajdemiler smatra da je veoma udaljen i od firme „Quantum CTek“ i od primene u praksi.

Globalna politička situacija vrši pritisak i na nauku. Od početka 2022. na Univerzitetu u Hajdelbergu postoji „Odeljenje za kontrolu izvoza“ koje proverava moguću primenu međunarodnih istraživačkih projekata za vojnu upotrebu. Ali, Hajdelberg u USTC ima partnera koji na području kvantnih istraživanja sarađuje s velikim kineskim firmama za proizvodnju naoružanja i s najvažnijim kineskim vojnim univerzitetom NUDT.

U Institutu za fiziku u Hajdelbergu su trenutno dva Panova doktoranta Foto: Stefan Czimmek/DW

Sloboda istraživanja i odgovornost naučnika

Najstariji nemački univerzitet muči se sa sledećim, osnovnim pitanjem: da li je dozvoljena saradnja ako su partneri u istraživanju „blizu vojnih objekata i teško mogu da ih izbegnu, već i zbog samog sistema?“ I ako jeste, koliko daleko bi s tom saradnjom smelo da se ide? Na to bi trebalo da odgovori Anja Zenc. Poput Matijasa Vajdemilera, i ta sinološkinja je članica rektorata Univerziteta u Hajdelbergu.

Zenc kaže da ne želi da „definiše crvene linije po automatizmu“, ali želi kritički da razmisli o „tehnološkim implikacijama“. Na direktno pitanje o Pan Đijan-Veju, ona naglašava da se u jednom trenutku morate zapitati: „Koja je uloga pojedinca u tom sistemu?“

Za Matijasa Vajdemilera, potreba za nastavkom istraživanja velikih pitanja koje nameće priroda, nadjačava ostale aspekte: „Da li bi trebalo da prestanemo da razmenjujemo razmišljanja i iskustva o tim pitanjima širom sveta?“

