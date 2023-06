Keln: sud kaznio poznatu prorusku aktivistkinju

Elena Kolbasnikova, koju u nemačkim medijima nazivaju i „Putinovom obožavateljkom", smatra se licem pristalica ruskog predsednika u Nemačkoj. Organizovala je nekoliko velikih akcija podrške Rusiji i Putinu.

„Živa sam i nastaviću da govorim istinu", rekla je 48-godišnjakinja Elena Kolbasnikova u utorak 6. juna u svojoj završnoj reči na suđenju. Spremna je da bude kažnjena „radi oslobađanja Ukrajine od nacista", rekla je misleći na aktuelnu vladu Ukrajine. Ona se nada da će „uskoro dobiti ruski pasoš".

Kada je čula presudu, obratila se na ruskom, ruskim novinarima u prepunoj sudnici: „900 evra u državnu kasu za ubijanje ljudi u Donbasu od 2014. To je istina ljudi u Nemačkoj".

Okružni sud u Kelnu osudio je Kolbasnikovu na novčanu kaznu od 900 evra ili 30 dana zatvora zbog odobravanja zločina. Najvažniji dokaz protiv nje bio je intervju za tabloid Bild za vreme proruske povorke automobila koju je organizovala. U intervjuu se izjasnila za agresorski rat Ruske Federacije protiv Ukrajine. „Rusija nije agresor. Rusija pomaže da se okonča rat u Ukrajini", piše Bild.

Protesti pred sudom Foto: Mikhail Bushuev/DW

Suprug izbačen iz suda

Sat vremena pred početak suđenja, pred sudom su počeli da okupljaju njeni istomišljenici, ali i protivnici. Videli su se i plakati s natpisom „Treba pobiti Putina i njegove naciste".

Ubrzo po početku suđenja iz sudnice je nakon gužve s jednim od posetilaca izbačen suprug Kolbasnikove, Maks Šlund. I on zdušno deli naklonost prema Putinovoj Rusiji, mada je to za njega imalo i ozbiljne posledice. On je bio zaposlen u prostoru visoke bezbednosti na aerodrumu Keln-Bon, ali je dobio otkaz. Protiv tog otkaza je poslodavca tužio pred Upravnim sudom u Kelnu, ali je sud u maju odbio njegovu tužbu.

Bračni par Kolbasnikova - Šlund Foto: REUTERS

Kako javljaju nemački mediji, ovaj bračni par skuplja i novac za rusku vojsku, a u jesen 2022. su i lično darovanu opremu predali ruskim vojnicima u Donbasu.

„Politički" proces?

Na početku suđenja, sutkinja je naložila Kolbasnikovoj da ukloni simbol sličan Davidovoj zvezdi u bojama ruske zastave kojeg je istakla na grudima. Teorija kako su „Rusi Jevreji 21. veka" je omiljena teorija zavere pristalica Kremlja.

I tokom saslušanja je Kolbasnikova pokušavala da uveri sud kako je progonjena zbog svog političkog stava. Svi njeni lični podaci i adresa stanovanja su se pojavili na internetu i nakon više pretnji smrću je stavljena pod zaštitu nemačke policije. Progone je i na drugi način, tvrdi optužena: u poslednje vreme je već dva puta izgubila posao, sad živi od pomoći za nezaposlee i od mini-posla za 450 evra mesečno.

Što se tiče pro-ruskih prostesta koje je organizovala, ona tvrdi da su oni sasvim u tradiciji mirovne politike koju su vodili i nemački kancelari Vili Brant i Gerhard Šreder. „Ja se zalažem za mir", tvrdi Kolbasnikova.

U Nemačkoj ne sme sve da se kaže

Kolbasnikova je svoje izjave opisala kao „sopstveno mišljenje" i pozvala se na slobodu izražavanja koja važi u Nemačkoj. Branilac Markus Bajziht je podržao argument. Političar i advokat krajnje desnice najavio je da će uložiti žalbu na prvostepenu odluku. Ići će do poslednje instance, što je Savezni ustavni sud.

Tužilac je optuženoj objasnio da suđenje nije o slobodi izražavanja - koja se završava tamo gde počinje odobravanje zločina. Ruska invazija na Ukrajinu, koju je Kolbasnikova javno opravdala u intervjuu - po nemačkom zakonu je akt vojne agresije i zločin. Tužilac je rekao da su njeni pozivi na mir „cinični".

Sutkinja u Kelnu je svoju presudu opravdala rekavši da je nesporno da Rusija krši međunarodno pravo invazijom na Ukrajinu. Izjave optuženih su takve da narušavaju javni mir. Nije u Nemačkoj dozvoljeno sve reći, objasnila je sutkinja.

