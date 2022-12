Kancelar protiv prevremenih penzija

Kancelar Olaf Šolc kaže da je za nemačko tržište rada važno da što manje ljudi ide u prevremenu penziju. „Važno je povećati udeo onih koji zaista mogu da rade do starosne granice za penziju. To danas mnogima teško pada“, rekao je Šolc medijima.

To je u Nemačkoj oživelo staru debatu u kojoj su se Šolcove Socijaldemokrate oduvek zalagale za raniji odlazak u penziju. Trenutno se puna penzija može ostvariti već sa 63 godine, pod uslovom da se neprekidno radi od punoletstva.

List Velt ocenjuje da je Šolcova Vlada zabrinuta za manjak radne snage posebno jer narednih godina generacija bejbi-bumera odlazi u penziju.

Prema zakonu, granica za starosnu penziju se pomera postepeno. Za one rođene 1955. godine iznosi recimo 65 godina i devet meseci. Za rođene 1974. i mlađe, iznosiće punih 67 godina.

Prema jednoj analizi Saveznog instituta za proučavanje stanovništva, prošle godine je svaki treći penzioner otišao u penziju sa 63 ili 64 godine. To, kako ocenjuje institut, „jako utiče na tržište rada“ i pojačava „manjak iskusne i stručne radne snage“.

Šolc za sada nije naveo ideje kako povećati broj ljudi koji rade duže.

Ali, zna se da Nemci time nisu oduševljeni. Prema nedavno objavljenoj anketi instituta Civey, čak 54 odsto ispitianika bi volelo da ide u penziju sa 62 godine ili ranije. Samo jedanaest odsto želi da radi do 67. godine ili duže.

Likovanje opozicije

Štefan Miler, poslanik bavarskih konzervativaca koji su u opoziciji, likovao je u izjavi za tabloid Bild da „Socijaldemokrate počinju da ukidaju svoj prestižni projekat penzionisanja sa 63 godine“. On je ocenio da ljudi žele da rade duže i da treba promeniti uslove kako bi zbilja tako i radili.

Podrška dužem radnom veku veoma je rasprostranjena u Nemačkoj, zemlji pritisnutoj manjkom radne snage. Dagmar Šmit, poslanica Šolcove SPD, navela je da njena partija nikoga neće kritikovati jer želi da ide u zasluženu penziju i da neće voditi novu debatu o eventualnom pomeranju granice.

Ali, pozdravila je inicijativu kancelara. Šmit kaže da teme poput zdravlja, preventivnih pregleda i rehabilitacije moraju „dobiti mnogo veći značaj u radnom svetu“ kako bi više ljudi „uopšte moglo da izgura do starosne granice“.

Šolc za useljavanje

Kancelar je dodao da se u Nemačkoj nešto može uraditi otvaranjem boljih šansi za mlade, te prekvalifikacijama. „Takođe će nam biti potrebna imigracija iz drugih zemalja kako bismo mogli da osiguramo sopstveno blagostanje“, rekao je Šolc.

On je branio plan Vlade da se olakša dobijanje njemačkog državljanstva. „Dugo su oni koji su emigrirali u Nemačku tretirani kao da će se kasnije ponovo vratiti u zemlje porekla, pa dobijanje državljanstva nije bilo prioritet“, rekao je on. „Ali mi smo već dugo useljenička zemlja i sada želimo to da uskladimo sa međunarodnim standardima.“

U mnogim državama se nakon pet godina može steći pravo na državljanstvo, rekao je njemački kancelar te pojasnio da bi se to sada trebalo dogoditi i u Njemačkoj „ukoliko neko govori nemački, zarađuje dovoljno za život i nije činio krivična dela“.

Taj plan su opozicioni Demohrišćani žestoko napadali, tvrdeći da će se nemački pasoši davati „u bescenje“ i posebno kritikujući najavljenu mogućnost dvojnog državljanstva.

nr/fš (ard, welt, bild)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.