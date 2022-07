Kancelar Šolc poručio Nemcima: You 'll never walk alone!

Bio je to pomno planiran nastup: u petak (22.7.) tačno u podne, nemački kancelar Olaf Šolc je izašao pred okupljene novinare, koji su kratko pre toga obavešterni - jer, kancelar je specijalno zbog toga prekinuo svoj godišnji odmor koji provodi u Bavarskoj.

U 15-minutnom govoru je najavio da će njegova vlada milijardskim iznosima pomoći kompaniji za distribuciju gasa Uniper da prevlada krizu u kojoj se nalazi, te da će istovremeno pomoći građanima koji imaju znatno veće izdatke zbog velikog povećanja cena energenata, pre svega gasa.

Pritom niko neće biti zaboravljen, niko neće biti ostavljen na cedilu, naglasio je Šolc i potvrdio to citiranjem poznate himne fudbalskog kluba Liverpul (i Borusije iz Dortmunda): You 'll never walk alone!

Time mu je naravno medijska pažnja bila zagarantovana i mogao je biti siguran da će do svakog domaćinstva u zemlji stići osnovna poruka: da, kriza s gasom će potrajati; i da, to već dovodi do povećanja cena, a one će još rasti– ali Nemačka vlada će učiniti sve što je u njenoj moći, a to nije malo!, da pomogne i industriji i građanima kako bi premostili krizu koja će se posebno zaoštriti tokom zime. Nakon tog kratkog ali efektnog nastupa kancelar Šolc se vratio u bavarska brda.

Zašto treba spasavati Uniper

Ova kompanija – čiji je većinski vlasnik finski koncern Fortum - je najveći uvoznik gasa u Nemačkoj, i daleko najviše uvozi iz Rusije. Kupci su industrija i gradska komunalna preduzeća koja opskrbljuju građane kao konačne potrošače. No kako su količine gasa koje stižu iz Rusije smanjene, Uniper ga sada mora kupovati po visokim cenama na svetskom tržištu kako bi ispunio obveze isporuke svojim kupcima.

Međutim, kompanija do sada zbog zakonskih ograničenja povezanih s dugoročno sklopljenim ugovorima, još nije bila u mogućnosti da znatno povećane troškove prenese na svoje kupce, što je dovelo do velikih problema s likvidnošću. Bonitetna agencija S&P nedavno je procenila dnevne gubitke Unipera na nizak do srednji dvocifereni milionski iznos.

Pogledajte video 02:47 Talas poskupljenja u Nemačkoj

Budući da od stabilnosti Unipera zavise ne samo gradska komunalna poduzeća – pa dakle i građani – već i veliki delovi industrije, Nemačka Vlada je Uniper proglasila sistemski relevantnom firmom koju treba spasavati - gotovo po svaku cenu.

Prema medijskim informacijama ukupan paket pomoći Uniperu iznosi oko 15 milijardi evra – za sada. Nije isključeno da će, ukoliko kriza potraje, taj iznos morati biti povećan. Ključni elementi tog paketa za spas su preuzimanje 30 posto deonica kompanije od strane Nemačke države (pri čemu finski koncern Fortum i dalje ostaje većinski vlasnik s 56 posto), kao i kredit od 9 milijardi evra od strane Nemačke državne banke KfW.

Takav model državnog spasavanja sistemski važnih formi koje se zbog spoljnih okolnosti nađu u krizi nije nepoznat u Nemačkoj. Već ranije je na taj način pomagana i automobilska industrija, a poslednji velik slučaj je bio prošle godine sa Lufthanzom: kada je zbog korone koncern zapao u krizu, država je uskočila s devet milijardi evra. U tom trenutku to je bio spas od bankrota, a u međuvremenu je Lufthanza opet profitabilna kompanija koja je novac vratila državi i pre roka.

A gde su tu građani?

No spasavanje Unipera i time pomaganje Nemačkoj industriji je samo jedan dio velikog plana Vlade.

Na drugoj se strani nalaze građani. Naime, najkasnije od oktobra, Uniper će imati pravo da 90 posto povećanja troškova nabavke gasa prenese na svoje kupce, velikim delom komunalna preduzeća. A ona a će, pak, povećane cene moći najvećim delom da prenesu na građane.

Prema rečima kancelara Šolca, to bi za jednu četveročlanu porodicu moglo značiti dodatnih 200 do 300 evra godišnje.

U tom kontekstu je onda pala i ta rečenica: „You 'll never walk alone. Niko neće sa svojim problemima biti ostavljen sam. Zajedno smo dovoljno jaki i te probleme možemo prevladati ove i sledeće godine. Učinićemo sve što je potrebno kako bi nam to uspelo, i činćemo to onoliko dugo koliko to bude potrebno", rekao je kancelar Šolc.

Kao konkretne mere već su ranije najavljene neke poreske olakšice i u septembru poseban dodatak svim zaposlenima do maksimalno po 300 evra. Sada je najavljeno da će se povećati iznos socijalne pomoći, te pomoći za plaćanje stanarine - tu će sada biti uračunato i grejanje.

O kojem će se iznosu pomoći građanima na kraju raditi još nije detaljno poznato, ali već je sada jasno da se radi o dodatnim milijardama evra iz državnog budžeta.

Mada se neki komentatori pitaju ‚A ko će sve to platit?', prve reakcije na ovu Šolcovu najavu su uglavnom pozitivne. Kancelar i supruga mogu mirno da nastave svoje planinarenje na jugu Nemačke…

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.