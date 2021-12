Kako to da Nemačkoj sad odjednom nedostaju vakcine?

Mnogi stručnjaci se slažu: omikron će već u januaru biti preovlađujuća varijanta korona-virusa u Nemačkoj. To je rekao i portparol Evropske komisije, a i u Institutu Robert Koh, glavnoj nemačkoj ustanovi za suzbijanje epidemija, smatraju da je to samo pitanje vremena.

Novi nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) tome pokušava da se suprotstavi. Njegova strategija je sledeća: ofanzivna i brza kampanja vakcinacije, odnosno davanje treće, tzv. „buster-doze“.

-pročitajte još: Obavezna vakcinacija protiv korone za sve?

„Trenutni podaci pokazuju da dopunska, buster-doza nudi zaštitu od 70 do 80 odsto“, rekao je Lauterbah u Berlinu, tokom svog prvog nastupa pred novinarima na funkciji saveznog ministra zdravlja. A bez te treće vakcine, koja služi kao svojevrsni pojačivač, zaštita od omikrona je, kaže, samo 25 do 40 odsto.

Još uvek nije jasno koliko je visoka zaštita trećom dozom od teškog toka bolesti, odnosno lečenja u bolnici ili u najgorem slučaju na odeljenju intenzivne nege.

Poslednji dana i nedelja u Nemačkoj se vakciniše više ljudi nego ikad pre – milion do milion i po ljudi dnevno. To je tempo brži od bilo koje druge zemlje u EU, kaže ministar. Buster-dozu do sada je primilo nešto manje od 28 odsto ljudi, a oko 70 procenata nemačkih građana vakcinisano je dva puta. To znači da još mnogo njih tek treba da se vakciniše trećom dozom.

Pogledajte video 02:20 Počelo vakcinisanje dece od pet do 11 godina

Nedostatak vakcina

I tu počinje problem. Lauterbah je nakon stupanja na dužnost napravio „inventar“ i ustanovio da nema dovoljno vakcina. To je izazvalo burne rasprave u nemačkim medijima i među političarma. Zar njegov prethodnik Jens Špan (CDU) nije naručio dovoljno vakcina? Ili to Lauterbah možda samo „želi da izazove požar, a onda da glumi vatrogasca“, kako tvrdi opozicija? I da li je njegov hitan poziv usledio samo iz političko-taktičkih razloga?

U svakom slučaju, ta tema stigla je i do Evropske komisije. Lauterbah je od Brisela zatražio pomoć. Tamo su se, međutim, zapitali odakle taj iznenadni nedostatak vakcina? Nabavka nacionalnih kontingenata vakcina po pravilu se odvija centralizovano, dakle preko EU, koja sklapa ugovore s proizvođačima.

Lauterbah je pokušao da na ta pitanja odgovori, a Brisel je slušao njegove izjave s velikim interesovanjem. Ne, nije bio kriv njegov prethodnik, bivši ministar zdravlja Špan, rekao je Lauterbah. „Želim da bude dostupno više vakcina nego što ih trenutno imamo“, rekao je, „tako da su tu ako nam bude bilo potrebno.“ Drugim rečima: pošto se Nemci vakcinišu buster-dozama mnogo više nego što se očekivalo, a Ministarstvo zdravlja to vidi kao glavno oružje protiv eksplozivnog širenja varijante omikron, vakcina sada ponestaje.

-pročitajte još: Na meti omikrona

Još 35 miliona doza Moderne

Sada se vidi i šta taj nedostatak konkretno znači. Osam miliona doza naručeno je za nedelju uoči Božića, ali je moguća isporuka samo 4,6 miliona doza, rekao je Lauterbah. U skladištu je ostalo samo tri miliona doza vakcina Bajontek/Fajzer i one bi mogle da potrajau do početka januara.

Bivši ministar Špan ranije je najavio da će davanje te, inače najpopularnije vakcine u Nemačkoj, morati da bude smanjeno. Zato bi trebalo preći na Modernu. Ali čini se da ni zalihe te vakcine Nemačkoj nisu dovoljne.

U Nemačkoj se trenutno vakciniše više ljudi nego ikad od početka pandemije

Evropska komisija organizovala je pomoć nakon što je dobila zahtev iz Nemačke. U decembru bi trebalo da stigne dodatna isporuka od deset miliona doza Moderne, nakon čega sledi još 25 miliona tokom prvog tromesečja naredne godine.

Osim toga, Nemačka je obećala da će kupiti 80 miliona doza od firmi Bajontek/Fajzer u drugom tromesečju naredne godine. To obaveza ponukala je Evropsku komisiju da naruči tranšu od 150 miliona doza. Lauterbah se, kako je rekao, nada da će vakcina tada biti bar delimično prilagođena najnovijoj varijanti virusa – omikronu. Mnogima bi to tada verovatno bilo četvrto vakcinisanje protiv korone.

Pomoć iz drugih zemalja EU

Nemačka sada želi da iskoristi još jednu mogućnost kako bi dobila vakcinu. U toku su pregovori s Poljskom, Rumunijom, Bugarskom i Portugalijom da te zemlje EU dostave Nemačkoj neiskorišćene doze. Takvi bilateralni sporazumi i do sada su se mnogo puta pokazali kao dobri, rečeno je u Evropskoj komisiji. Oni su, dakle, u EU dozvoljeni.

Nemačka strategija stvaranja svojevrsne „tampon-zone“ mogla bi da bude dobra i iz drugog razloga. Trenutno se za buster-vakcinisanje koristi pola doze Moderne. To bi moglo da bude suviše malo, smatra Lauterbah. Ipak, još uvek nema konačne ocene da li je to zaista tako.

Sveukupno gledano, nemački ministar očekuje da će potražnja do kraja prvog tromjesečja 2022, odnosno do kraja marta sledeće godine, biti 70 miliona doza vakcina, a planirano je bilo 50 miliona doza. Nedostaje dakle 20 miliona, rekao je Lauterbach. Ministar je ujedno jasno stavio do znanja da je potrebno hitno reagovati.

Lotar Vajler, direktor Instituta Robert Koh, očekuje porast broja zaraženih omikronom

„Božić ne bi trebao da bude uzrok širenja omikrona“

Lauterbaha su pitali i šta će biti s planiranom obaveznom vakcinacijom ako bude premalo doza. Uvođenje obaveznog vacinisanja osoblja u bolnicama i staračkim domovima već je u parlamentarnoj proceduri. Osim toga, u Bundestagu se prirema i donošenje opšte obaveze vakcinisanja. „Imaćemo dovoljno vakcina ukoliko vakcinacija postane obavezna“, rekao je Lauterbah. „Možemo da rešimo problem.“

Lotar Vajler, direktor Instituta Robert Koh, pozvao je na krajnji oprez. Omikron je „izuzetno zarazan“ i zato bi svi trebalo da paze da „Božić ne postane okidač za omikron“. To znači: ograničite kontakte i „Božić slavite samo u uskom krugu ljudi“.

Novoosnovani Savet stručnjaka, koje deluje pri nemačkoj vladi i koji se sastoji od priznatih naučnika, u petak će se pozabaviti mutacijom virusa i dati preporuke političarima šta bi još mogli da urade kako bi stanovništvo bolje zaštitili od najnovije varijante korone – omikrona.

Pogledajte video 14:46 Božić u doba korone

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu