Kako da avio-saobraćaj u EU postane „zeleniji“?

Vrhunac sezone godišnjih odmora u julu i avgustu tradicionalno je prilika za ljude u Evropi da pobegnu od svega. Ipak, sa sve češćim i sve intenzivnijim šumskim požarima, toplotnim talasima i drugim ekstremnim vremenskim prilikama, teško je ignorisati klimatsku krizu. Čak i na plaži.

Zato sve više ljudi razmišlja o ekološkom uticaju putovanja, kao i o tome koja je stvarna cena po životnu sredinu jeftine avionske karte. A s obzirom na to da je san o avionima koji koriste baterije ili tečni vodonik daleko, mnoge vlade se fokusiraju na razvoj manje ekološki štetnih goriva koja bi mogla da se koriste u već postojećim avionima.

EU: 70 odsto održivog avio goriva do 2050. godine

Evropska unija ima za cilj da poveća proizvodnju održivog avio goriva. Ono jeste mnogo skuplje od fosilnog kerozina, ali je i njegova ponuda veoma ograničena.

Električni avioni poput ovog Rols Rojsa možda izgledaju kul, ali nisu spremni da zamene komercijalne letelice Foto: Cover-Images/imago images

Nedavno je Evropski parlament izglasao cilj da do 2050. godine na aerodromima u EU udeo zelenog avio goriva bude 70 odsto. Plan je da se do te brojke dođe postepeno – prvo kroz rast od dva odsto do 2025. godine, zatim šest procenata do 2030. i 20 odsto do 2035. godine. Konačni cilj trebalo bi da se dostigne sredinom veka. Inače, trenutno manje od jedan odsto avio goriva potiče iz održivih izvora energije.

Poslanik Evropskog parlamenta, španski političar Hose Ramon Bauza Diaz, tu odluku ocenjuje kao potencijalnu revoluciju i smatra da je to ogroman korak ka dekabornizaciji vazduhoplovstva.

Koliko je zeleno gorivo za avione zaista zeleno?

Promene obavezuju proizvođače avio goriva, velike kompanije poput Šela, Totala i druge, da promene gorivo kojim snabdevaju aerodrome u EU ili potencijalno rizikuju da budu kažnjeni. Pravila takođe podrazumevaju da avioni koji poleću sa teritorije EU ne nose više goriva nego što je potrebno, kako bi bili sprečeni da prodaju zalihe na jeftinijim tržištima s manje strogim ograničenjima.

Ukoliko se sredinom veka svi ciljevi ispune, polovinu tog zelenog goriva činila bi biogoriva dobijena iz upotrebljenog ulja za kuvanje ili otpada iz poljoprivrede i šumarstva, objašnjava za DW Kamil Mutrel iz briselske grupe „Transport i životna sredina“ (Transport and Enviornment). Ostatak bi, kaže, činila sintetička goriva koja se proizvode korišćenjem obnovljive energije u tečnom obliku.

Stručnjaci se pitaju da li će se proizvodnja e-goriva razvijati dovoljno brzo da bi se ispunili klimatski ciljevi Foto: Marijan Murat/dpa/picture alliance

U stvarnosti, nijedan od tih pristupa nije jednostavan, u smislu minimalizacije štete po klimu, istakla je Mutrel. Bez obzira na sve, ta zakonodavna inicijativa – koju je prvi put 2021. predložila Evropska komisija kao deo plana da EU postane klimatski neutralna do sredine veka – predstavlja važan korak, rekla je Mutrel i nazvala to „velikom prilikom za vazduhoplovstvo da izvrši dekarbonizaciju“.

Odakle će to gorivo doći?

Za grupu „Transport i životna sredina“ najveći problem je da li se može proizvesti dovoljno održivog goriva, posebno biogoriva. „Prema našem mišljenju, nerealno je očekivati da će 35 odsto goriva 2050. godine dolaziti iz biomase“, rekla je Mutrel.

Trenutno je proizvodnja održivog avio goriva gotovo minimalna. U Evropi su projekti započeti u Francuskoj, Nemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj i Velikoj Britaniji.

„Na stolu je mnogo projekata, ali nijedan nije završen“, dodala je Mutrel, ističući da bi novi zakon mogao podstaći razvoj tog sektora.

Čak i da sve funkcioniše, da li će biti dovoljno?

Sektor vazduhoplovstva odgovoran je za samo oko dva odsto emisija gasova sa efektom staklene bašte u svetu, ali Evropska komisija objašnjava da bi, ako globalnu avijaciju posmatramo kao jednu državu, onda ona bila na listi deset najvećih emitera.

Takođe, taj sektor se brzo razvija, a emisije štetnih gasova u periodu od 1990. do 2017. udvostručene. Pritom bi broj komercijalnih letova mogao da poraste za čak 42 odsto do 2040. godine u poređenju s 2017, pokazuju podaci Evropske komisije.

Iz organizacije „Ostanite prizemljeni“ (Stay Grounded), koja se zalaže za restrukturiranje poreskih i subvencionih sistema koje koriste avio kompanije, ocenjuju za DW da fokusiranje na alternativna goriva neće pomoći u rešavanju klimatske krize.

„Plan EU da zameni 70 odsto avio goriva do 2050. godine takozvanim zelenim gorivom nije ništa drugo nego ’greenwashing’, kako bi sektor vazduhoplovstva mogao dalje da se razvija“, kritikuje ekološka aktivistkinja Ines Teles za DW i dodaje da je potpuno nejasno odakle će doći velika količina biomase potrebna da se ti ciljevi ispune.

„Jedini način da se smanje emisije štetnih gasova iz avio sektora jeste da se smanji broj letova. A da bismo to postigli, potrebni su efikasni propisi i ograničenja“, zaključuje Teles.

