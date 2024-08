Kako džihadisti koriste veštačku inteligenciju

On vozi i širi strah i užas: Video-snimak koji je teroristička grupa "Islamska država" (IS) objavila na internetu, prikazuje Pitera Grifina - glavni lik iz jedne od najpoznatijih animiranih serija na svetu "Porodičan čovek". S pištoljem u ruci, animirani lik vozi preko mosta kamion sa bombom. Sekvenca iz animiranog filma je autentična i odgovara originalu, ali je zvuk promenjen. "Naše oružje je teško, naši redovi su brojni, ali Božji ratnici su više nego spremni", peva Grifin u melodiji koja bi trebalo da privuče nove pristalice u ekstremističku organizaciju "Islamska država" (IS).

Upotreba napredne tehnologije

Animacija je samo jedan primer kako ekstremističke grupe vešto koriste naprednu kompjutersku tehnologiju ili veštačku inteligenciju (VI) za kreiranje sadržaja prilagođenih njihovim pristalicama.

VI obuhvata širok spektar digitalnih tehnologija, uključujući brzo procesiranje velikih količina podataka, kao i takozvanu "generativnu VI" koja na osnovu velikih količina podataka stvara nove tekstove ili slike. Na ovaj način je nastala i pesma koju su stratezi IS stavili u usta Pitera Grifina.

"Brza demokratizacija generativne tehnologije u proteklih nekoliko godina duboko se odrazila na način na koji ekstremističke organizacije koriste internet-medije za širenje svog uticaja", piše američki istraživač Daniel Sigel u članku za Global Network on Extremism and Technology. Video s likom Pitera Grifina je primer takvog pristupa.

VI sve više u upotrebi

Prošle godine, različite organizacije za monitoring su izvestile da IS i druge ekstremističke grupe podstiču svoje pristalice da koriste nove digitalne alate. Prema pisanju Vašington posta, grupa povezana s Al-Kaidom je u februaru najavila internet-radionice o veštačkoj inteligenciji. Kasnije je ista grupa objavila vodič za korišćenje četbota.

Ljudi odaju poštu ubijenima u terorističkom napadu u Rusiji Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Nakon što je u martu ogranak IS u terorističkom napadu na Krokus siti hol u Moskvi ubio preko 135 ljudi, jedna pristalica IS je kreirala lažnu vest o događaju i objavila je četiri dana nakon napada.

Još jedan primer

Početkom jula, španski službenici su uhapsili devet osoba zbog širenja propagande u korist Islamske države. Među uhapšenima je bio i čovek koji se specijalizovao za proizvodnju ekstremističkih multimedijalnih sadržaja baziranih na tehnikama VI.

"Veštačka inteligencija nadopunjava službenu propagandu Al-Kaide i IS", kaže Mustafa Ajad iz Instituta za strateški dijalog (ISD). "Omogućava pristalicama da stvaraju emotivne sadržaje koji služe za pridobijanje ljudi za njihovu izvornu ideju."

Specifično oblikovanje sadržaja može dovesti do toga da ih voditelji popularnih emisija na društvenim mrežama možda ne prepoznaju. „Pristalice IS imaju niske kriterijume", kaže Ajad. „Oni dele čak i najsmešnije i najnerealnije sadržaje IS."

Visok tehnički kvalitet

Dugogodišnjim posmatračima IS ovo nije iznenađenje. Kada je grupa prvi put privukla pažnju 2014. godine, činila je to uz pomoć propagandnih video-zapisa visokog tehničkog kvaliteta. Cilj je bio zastrašivanje neprijatelja i regrutacija pristalica. "Terorističke grupe i njihove pristalice nastavljaju da koriste najsavremeniju tehnologiju kako bi ostvarili svoje interese", kaže Ajad.

Snimak iz propagadnog videa Islamske države 2015. Foto: picture-alliance/dpa

Osim propagande, ekstremističke grupe koriste četbotove s velikim jezičkim modelima kao što je ChatGPT za komunikaciju s novim, potencijalnim regrutima. Kada četbot izazove interesovanje, ljudski lik, specijalizovan za regrutaciju novih članova, može da preuzme razgovor.

Falsifikati i prave bombe

U radu, objavljenom 2019. godine u časopisu „Perspektive terorizma", istraživači su proučavali povezanost između propagande IS i stvarnih napada. Oni su zaključili da između propagande i zločina nema "jake i predvidljive korelacije".

"To može da se uporedi sa diskusijom o kibernetičkom oružju oružju i bombama, koju smo vodili pre deset godina", kaže Lily Pajnenburg Muler, naučna saradnica i stručnjakinja za kibernetičku bezbednost na Odeljenju za studije o ratu na Kraljevskom koledžu u Londonu. „Čak i glasine i stari video-zapisi mogu da daluju destabilizujuće i da dovedu do plime dezinformacija na društvenim mrežama", kaže Muler za DW.

"Ne znam da li je upotreba veštačke inteligencije od strane stranih terorističkih organizacija i njihovih pristalica u ovom trenutku opasnija od njihove vrlo realne i živo prikazane propagande, kao što je snimanje unapred planiranih ubistava civila i napada na snage bezbednosti", kaže istraživač ekstremizma Ajad. "U ovom trenutku, veća pretnja dolazi od grupa koje stvarno izvode napade, inspirišu pojedinačne napadače ili uspešno regrutuju nove članove. To postižu i reagovanjem na geopolitičke događaje, posebno na rat između Izraela i militantnog Hamasa - kao odgovor na 7. oktobar", navodi Ajad. "Koriste civilne žrtve i akcije Izraela kao retoričko sredstvo za regrutaciju pristalica i pravljenje kampanja."