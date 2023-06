Kad tihi kancelar pusti glas

Vikanje nije stil Olafa Šolca. Na skupu koji je prošlog vikenda organizovao nedeljnik „Cajt“ kancelar je upitao: „Zar ne bi mogli da govore malo tiše?“ Mislio je pritom na partnere u vladi, a tema je bila spor oko tranzicije načina grejanja u Nemačkoj, zbog čega su posebno u klinču Zeleni i Liberali (FDP). „Često mislim da bi to moglo i malo tiše“, dodao je.

Može i tiše: to bi mogao biti moto ovog kancelara. Šolc više voli da pregovara u pozadini, ako je potrebno i po 30 sati, nego da dominira na bini. On je toliko tih, da time ume drugima da digne pritisak. Šolc često govori tako tiho da ga je, uprkos zvučnicima, teško razumeti.

Drugi Šolc

Ali, postoji i drugi Šolc. Viđen je u petak 2. jula u Falkenzeu u Brandenburgu, na „Evropskom festivalu“ njegovih Socijaldemokrata (SPD). Čak je i doček bio grub, jer su mnogi uzvikivali da je „ratni huškač“ i „gubi se!“. Tražili da se uspostavi „mir bez oružja“.

A onda je Šolc obema rukama uhvatio mikrofon i kritičarima rekao: „Dragi vi koji vrištite, ratni huškač je Putin. On je napao Ukrajinu sa 200.000 vojnika! I ubio je neverovatan broj građana, dece i starih u Ukrajini. Da budem jasan, to su ubistva.“

„Ne znam da li je to bio izliv besa“, rekao je u ponedeljak zamenik portparola vlade Volfgang Bihner. Bio je to „glasan odgovor“, glasnim demonstrantima. Kancelar je govorio veoma jasno i ima pravo na to.

Poslanička grupa SPD-a takođe je putem Tvitera promovisala, kako kažu „kancelara koji govori jasno i glasno“. Možda upravo zato što su takvi trenuci izuzetak.

„Svi su uvek pomalo u pravu“

Razloga za snažnije iskazivanja liderstva ima mnogo. Usred sporova u vladi, mnogima ne nedostaje bučni kancelar, nego kancelar koji jasno iznosi svoj stav – bilo da je u pitanju zakon o grejanju ili planiranje budžeta.

Ali Šolc ne izlazi iz zaklona. Naprotiv. Čak i na skupu „Cajta“, Šolc mirno kaže da su „svi uvek pomalo u pravu“. O samom sadržaju samo ovoliko: rasprava o zakonu o grejanju zaostaje za razvojem događaja. Zakon koji predstavljen u Bundestagu, kaže, mnogo je napredniji od onoga zbog čega su se mnogi uznemirili.

Merc kao okidač

I u Bundestagu je Šolc obično tihi govornik, čovek koji se drži teksta. Više emocija ima samo kada kancelar pripremljeni govor ostavi po strani.

Okidač za to je opozicija i lider CDU Fridrih Merc. Prošle jeseni, vidljivo emocionalan Šolc, Mercu je rekao: „Dobro je što su Demohrišćani sada u opoziciji, kako bismo ostali konkurentni i kako više ne bismo izbegavali da rešavamo probleme ove zemlje.“

Predsednik CDU Fridrih Merc Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Bivši ministar spoljnih poslova Zigmar Gabrijel (SPD), svojevremeno je za Merca rekao da uspeva da natera Šolca da pokaže emocije, te da je za to „potrebno mnogo“.

Građani su rekli svoje

Ipak, prema najnovijem ispitivanju javnog mnjenja „Nemački trend“, tek svaki peti građanin zadovoljan je radom vlade, a Alternativa za Nemačku (AfD) se sa 18 odsto izravnala sa kancelarovom Socijaldemokratskom partijom.

-pročitajte još:

Šta je još potrebno da se u stvarnost pretvori preterano korišćena Šolcova rečenica iz dana kada je bio političar u Hamburgu: „Ko naruči vođstvo, to će i dobiti“?

Doduše, s njegove tačke gledišta, Šolc vodi, ali tiho. Međutim, činjenica je i da to nema odjeka kod velike većine stanovništva. Osim toga, a prema pomenutoj anketi, čak 84 odsto Nemaca trenutno smatra da bi Šolc trebalo jasnije da odredi pravac u saveznoj vladi.

kk/dd (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.