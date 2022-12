Jordan: zakasnelo „arapsko proleće“?

Tri mrtva policajca poginula su u pucnjavi u južnom Jordanu, kao i osumnjičeni napadač. Nasilje eskalira oko grada Man, koji je već nekoliko dana centar protesta. Ubistvo jednog visoko rangiranog policajca prošle nedelje dovodi se u vezu s tim protestima. Policija je tada širom zemlje uhapsila više od 40 ljudi.

Mnogi Jordanci šokirani su smrću policajca, kaže Edmund Ratka, šef amanske kancelarije nemačke Fondacije Konrad Adenauer bliske CDU. Posebno ih je, ocenjuje, šokirala brutalnost sukoba: policajci su bili uvučeni u razmenu vatre tokom pretresa kuće. Njihova zadatak je bio da uhapse osobu osumnjičenu za ubistvo prvog policajca. Kako piše provladin dnevnik „Jordan tajms“, osumnjičeni su sledbenici takozvane tekfir-ideologije, ekstremističke političke interpretacije islama koju slede i Al Kaida i „Islamska država“ (IS).

No, nejasno je u kojoj meri su ta ubistva povezana sa protestima. Teza da protestni pokret gaji simpatije prema džihadistima ili čak pokazuje solidarnost s njima, malo je verovatna, ocenjuje Ratka. „Džihadisti su skoro potpuno izgubili podršku stanovništva. Većina Jordanaca ima sasvim druge brige i ne polaže nade u predstavnike ekstremističkog islama.“

Ipak, ne može se isključiti njihova umešanost. I bila ona stvarna ili navodna, teoretski bi mogla da moralno oslabi protestni pokret.

Širenje štrajkova

Protestima je prethodio štrajk vozača kamiona i autobusa koji je počeo početkom decembra. Oni su tražili smanjenje cena goriva i ukidanje poreza. Nemiri su se zatim proširili i u drugim regionima zemlje, a krajem prošle nedelje štrajku su se pridružili i brojni trgovci tako što su zatvorili svoje radnje. Bilo je i brojnih „sedećih štrajkova“, kao i blokiranja puteva. Mnoga preduzeća takođe su ostala zatvorena.

Na mnogim mestima bilo je problema s internetom, a komunikacija putem društvenih mreža bila je ozbiljno ograničena. „Al Džazira“ prenosi da je policijska jedinica za borbu protiv kibernetičkog kriminala saopštila da je blokirala portal „TikTok“ kako bi sprečila njegovu „zloupotrebu“.

Jordanske snage bezbednosti u gradu Manu, 16. decembar 2022.

Poslanik Ahmed al Katavnehje upozorava: „Ne možemo biti sigurni da će ovi protesti u narednim danima biti stavljeni pod kontrolu. Vlada mora da preuzme odgovornost i da podnese ostavku, jer nema plan da reši problem goriva. Ono što nam je potrebno jeste smanjenje cena goriva“, rekao je on, a prenose mediji.

Kralj Abdulah II je, s druge strane, prošlog petka (16. decembra) upozorio demonstrante da će biti preduzete oštre mere protiv svakog ko uzme u ruke oružje.

Kako bi učinila ustupke demonstrantima i štrajkačima, vlada je, u konsultaciji s parlamentom, prošle nedelje odlučila da pruži finansijsku podršku vozačima kamiona i da ne povećava cene goriva tokom zimske sezone. Istovremeno, udruženje banaka odlučilo je da dospele rate u ovom mesecu odloži bez naknade.

Visok ekonomski pritisak

Demonstranti time nisu zadovoljni. Smatraju da je jedan od njihovih glavnih zahteva neispunjen: snižavanje cena goriva. Vlada je inače od početka ove godine osmostruko povećala cenu dizela, a petostruko benzina.

Tas poskupljenja pogađaju stanovništvo koje je i pre toga bilo pod teškim ekonomskim pritiskom zbog pandemije korone i nakon to ga i zbog ruskog napada na Ukrajinu sa kojim je povezana kriza sa snabdevanjem žitaricama. Uz sve to, nezaposlenost je skoro 20 odsto, a zemlja pati i od hronične nestašice vode. „Mnogi se pitaju kako će uopšte da plate rastuće troškove života“, kaže Ratka.

Jordanski kralj Abdulah II

Za sada je nejasno kako državni vrh na duži rok namerava da umiri demonstrante. Ipak, stručnjaci ne očekuju u dogledno vreme nekakvo „zakasnelo revolucionarno „arapsko proleće“ u Jordanu.

„Vlada zavisi od podrške iz inostranstva i to već dugo“, kaže jordanski politički analitičar Sameh al Maharik. „Jordan dobija ogromnu razvojnu pomoć od SAD, iz Evrope i od zalivskih država, pa vladi ipak nedostaju resursi da zadovolji potrebe stanovništva. To je tako i zbog unutrašnjih problema: zemlja se suočava s ogromnim porastom broja stanovništva, a istovremeno ima preveliki državni sektor i to u kombinaciji s visokom stopom korupcije.“

