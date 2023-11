Još lakše do posla u Nemačkoj

Nemačkim poslodavcima nedostaju radnici i stručnjaci: u IT sektoru, kao i u nezi, zanatstvu, tehnologiji, logistici i mnogim drugim delatnostima. „Zakon o daljem razvoju kvalifikovane imigracije", koji je letos usvojen, ima za cilj da smanji prepreke za useljavanje radnika i stručnjaka iz takozvanih trećih zemalja, odnosno zemalja van Evropske unije.

Nova pravila će stupiti na snagu u tri koraka, kako bi se nadležne institucije na vreme pripremile. Ta pravila se mogu pronaći na portalu savezne vlade za kvalifikovane radnike iz inostranstva, na nemačkom, engleskom , španskom i francuskom jeziku.

Prve promene stupaju na snagu od 18. novembra 2023. godine.

Nova pravila - Plava karta EU

Sa Plavom kartom EU odmah se može imigrirati u Nemačku – bez provere da li su Nemci ili građani EU na raspolaganju i bez dokaza o poznavanju jezika. Novo ograničenje zarade je smanjeno na 40.000 evra za deficitarna zanimanja i početnike u karijeri i nešto manje od 44.000 evra za sve ostale profesije (podatak iz 2023. godine).

Proširuje se lista deficitarnih zanimanja i uključuje između ostalog vaspitače i medicinske sestre i tehničare. Kompletna lista je na četiri stranice.

Plava karta EU Foto: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Do sada su to bile profesije u oblasti - matematika, informatika, prirodne nauke, inženjerstvo i medicina. Za IT sektor važi da čak i stručnjaci bez visokog obrazovanja mogu da dobiju Plavu kartu EU, ako prilože dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine.

Pravo na boravak, manje ograničenja

Kvalifikovani radnici i osobe sa akademskim obrazovanjem, koje ispunjavaju sve uslove, od sada - imaju pravo - na dobijanje boravišne dozvole. Do sada su nadležne institucije mogle samostalno o tome da odlučuju.

Pored toga, ukida se ograničenje za rad u oblasti zanimanja koje je osoba učila ili studirala. Školovana mehaničarka, na primer, može da radi i u logistici. Izuzetak su regulisane profesije u medicini, pravu ili obrazovanju

Profesionalni vozači će lakše dobijati odobrenje od Savezne agencije za rad. Ukidaju se obaveza poznavanja jezika i provera prioriteta.

Neko treba da vozi kamione... Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Dodatne promene trebalo bi da stupe na snagu u martu 2024. godine.

Imigracija sa radnim iskustvom

Priznavanje stručnih kvalifikacija u Nemačkoj, koje je ranije često predstavljalo birokratsku prepreku, može biti izuzeto za stručnjake sa radnim iskustvom.

Kao radna snaga u Nemačku mogu da emigriraju oni koji imaju priznatu stručnu diplomu u zemlji porekla i najmanje dve godine radnog iskustva. To bi trebalo da ubrza čitavu proceduru. Izuzetak su regulisane profesije u medicini, pravu ili obrazovanju. IT stručnjacima nije potrebna diploma.

Partnerstvo za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija

Svako kome je potrebna dodatna kvalifikacija u Nemačkoj da bi mu bila proznata diploma, ubuduće će moći da ostane u Nemačkoj do tri godine. Kandidatima je pritom dozvoljeno da pored rada na kvalifikaciji - dodatno rade do 20 sati nedeljno.

Ako poslodavci u Nemačkoj i kandidati iz trećih zemalja sklope partnerstvo za priznavanje diploma, kvalifikovani radnici mogu direktno da dođu u Nemačku i počnu da rade dok traje postupak. Boravak se može produžiti do tri godine. Uslov je najmanje dve godine stručne spreme i osnovno poznavanje nemačkog jezika (A2).

Pored medicinskog osoblja (sestara i tehničara), ubuduće će pristup nemačkom tržištu rada biti omogućen i pomoćnom medicinsom osoblju - sa manje od tri godine stručnog školovanja u oblasti medicinske nege.

Traže se radnici u oblasti medicine Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance/dpa-Zentralbild/dpa

Pravila za dolazak porodice

Ako supružnici i maloletna deca žele da se presele u Nemačku, određeni kvalifikovani radnici više ne moraju da daju dokaz o „dovoljnom" prostoru život, odnosno kvadraturi stana. Osim toga, ako dozvolu boravka dobiju tek od marta 2024. oni takođe mogu dovesti svoje roditelje ili roditelje svog supruga ili supruge.

Planirano je da preostale promene stupe na snagu u junu 2024.

Traženje posla sa „kartom šansi"

U junu će biti uvedena takozvana „karta šansi" (Chancenkarte) sa sistemom bodovanja. S njom će ljudi u potrazi za poslom moći da dođu u Nemačku na godinu dana - pod uslovom da im je egzistencija obezbeđena.

Svako ko može da dokaže da je stručna kvalifikacija ekvivalentne sa nemačkom - smatra se kvalifikovanim radnikom i dobija karticu bez ikakvih dodatnih uslova. Za sve ostale je potrebna univerzitetska diploma ili najmanje dvogodišnja stručna kvalifikacija, kao i osnovno poznavanje nemačkog jezika (A1) ili znanja engleskog jezika (B2).

Informatičari - odlični uslovi za zapošljavanje Foto: Britta Pedersen/picture alliance/dpa

Pored toga, dodeljuju se bodovi za radno iskustvo, priznavanje kvalifikacija u Nemačkoj, godine života, poznavanje nemačkog i engleskog jezika, veze sa Nemačkom i potencijal partnera ili supružnika koji dolazi.

Radnicima sa takvom „kartom šansi" omogućeno je da rade i do 20 sati nedeljno, a dozvoljen je i probni rad. „Karta šansi" se može produžiti do dve godine ako postoji ugovor o radu za kvalifikovano zaposlenje.

Pravilo za Zapadni Balkan - važi na neodređeno vreme

Takozvano pravilo za Zapadni Balkan za zapošljavanje radnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova, iz Severne Makedonije i Srbije - sada važi na neodređeno vreme, a godišnji kontingent će od juna 2024. biti povećan na 50.000 radnika.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.