Još jedan Božić bez vašara

Na Marijinom trgu u Minhenu odzvanjaju tradicionalne pesme, turisti vade telefone i snimaju zvonjavu sa impozantne zgrade gradske većnice. Među njima je i Mateus Kouto (29), Brazilac koji je na postdiplomskim studijama u Getingenu. „Pet sati sam se vozom vozio prema jugu i tako sam hteo da posetim božićni vašar ovde u Minhenu."

Ali, tradicionalni božićni vašar je otkazan u zadnjem trenu. Oko Kouta se nalaze već sastavljene, ali zatvorene drvene kućice. Na nekima ima jelovih grančica ili ukrasnih staklenih kugli.

U normalnim vremenima vašar bi do Božića posetilo oko tri miliona ljudi u potrazi za božićnim poklonima ili kako bi sa društvom popili kuvano vino.

„Možda se moglo ograditi neko područje koje bi moglo da se kontroliše“, kaže Kouto. „Unutra su mogli onda da puštaju vakcinisane i one koji su preležali koronu.“

Kouto razočaran što ne može na vašar

Ali, ništa od toga neće biti. Ni u Minhenu ni u drugim gradovima poput Nirnberga, gde ljudi inače zbog božićnog vašara dolaze čak iz Tokija.

Veliki udarac za trgovce

Bavarska je, uz Saksoniju, trenutno nemačka pokrajina najjače pogođena četvrtim talasom korone. Ponegde su uvedena ograničenja kretanja, a svi vašari su otkazani.

Zato što mislimo da bi to vodilo bezbrojnim kontaktima i da tu ne može biti efikasne kontrole“, kaže bavarski premijer Markus Zeder. S obzirom da su zatvoreni noćni klubovi i barovi, on misli da bi se na božićnim vašarima okupljalo još više ljudi. „Žao nam je zbog trgovaca“, dodaje Zeder.

Kristijan Šetl bi na božićnoj tržnici iz drvene kućice prodavao anđele, zvezde, male jelke. On je imao najveći štand s božićnim ukrasima. Sad ga je već rastavio. „Kad je stigla odluka o otkazivanju svi smo na Marijinom trgu čekali na to saopštenje u strahu“, kaže Šetl za DW.

„Snažni muškarci koji teškim kamionima obilaze Bavarsku imali su suze u očima. Jer stvarno više ne znaju kako će njihove porodice da prežive“, dodaje on.

Šetl potiče iz stare trgovačke porodice. „Moja baka je uvek govorila: uvek ostavi neku ušteđevinu! Ali, sad stvari postaju jako, jako kritične.“ Božićne ukrase je teško prodavati preko interneta. „Drukčije su emocije kad čovek stoji pred štandom, sve svetluca, i oseća se miris kuvanog vina.“

Prošle godine je Šetl pokušao da prodaje preko interneta, ali je obrnuo jedva hiljadu evra. Sad se boji za egzistenciju. „Zato što već računamo da iduće godine opet neće biti ni Oktoberfesta. Možda će korona opet mutirati. Kad ćemo ponovo imati prihode? Stvarno se bojimo.“

Gužva na božićnom sajmu u Ahenu

Trenutno se širom Nemačke otkazuju božićni vašari, zavisno od broja zaraza. A tamo gde se održavaju važi pravilo 2G – pristup imaju samo vakcinisani i oni koji su preboleli kovid, dok se negativni test ne priznaje.

Na primeru Ahena, najzapadnijeg nemačkog grada od 280.000 stanovnika uz granicu prema Holadiji i Belgiji, brzo se vidi slabe tačke toga koncepta. Sajam sa 115 kućica se proteže kroz veliki deo starog grada, u koji se može ući sa svih strana. U normalno vreme vašar poseti oko milion i po ljudi.

U Ahenu postoje pravila, ali se slabo kontrolišu

Predviđene su samo mestimične kontrole, policajci i komunalna milicija tu i tamo obilaze trgove. Miriše na vino, cimet i prženim bademima. Ljudi se tiskaju u uskim ulicama pored štandova kojima svako može da priđe.

Drukčije je u ugostiteljskim objektima sa stolovima i stolicama. Ko tamo želi da uđe, mora da pokaže potvrdu da je cepljen ili da je preboleo kovid. Zauzvrat dobije belu narukvicu s kojom „može ući u sve ugostiteljske objekte na sajmu“, objašnjava jedan kontrolor. Ali, svako narukvicu stavlja sam, pa ona može završiti i kod nekoga drugoga na ruci ili u džepu.

Svuda obveza nošenja maske

„Moram li sad opet da stavim masku?“, pita jedna žena svoga muža nakon što su pojeli pečenu kobasicu. On ne zna. Znakovi koji upozoravaju na obavezu nošenja maske i pravilo 2G nisu upadljivi.

Može li to dobro proći? „Većina izlagača ovde strahuje da nećemo ostati otvoreni do 23. decembra“, kaže Rolf Gerards koji drži veliki ugostiteljski štand. Broj novih infekcija i dalje raste, kaže on setno. To ne bi ugrozilo njegovu egzistenciju jer u Ahenu ima mesaru koja je njegov glavni izvor prihoda.

Trenutno na vašaru sme da ugosti najviše 176 osoba. Ranije je triput više ljudi stajalo oko njegovoga štanda i u njemu. Sad je pred ulazom dug red. Izgleda da ljudi žele da uživaju dok je moguće.

Na Marijinom trgu u Minhenu ponovo se oglašavaju zvona na gradskoj većnici. Nema gužve, jer nema ni vašara. Dug red međutim ide oko većnice, i zavija za ćošak. Iza je naime centar za vakcinacije.

