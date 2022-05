Jerusalim: Mostove grade pesmom

Avital zna melodiju, ali još mora da nauči tekst. Petnaestogodišnja Jevrejka iz Izraela uvežbava pesmu „Daj da krenemo“ (Khallina Nimshi), iako ne govori arapski. A Jasmin zna tekst te pesme, arapski je njen maternji jezik.

Njih dve, zajedno sa još 13 devojčica i dečaka pevaju u Jerusalimskom horu mladih. Imaju probe jednom nedeljno u jednoj školi u Zapadnom Jerusalimu. Među njima ima Jevreja, hrišćana i muslimana, neki govore hebrejski, a neki arapski. Zato je s njima uvek i prevodilac. „Oni nam objašnjavaju o čemu se radi u pesmi da bismo mogli da osetimo emocije. Ali već i izgovor ume da bude izazov“, kaže Avital.

Avital uvežbava izgovor na arapskom

Grad pun nepoverenja

U Jerusalimu nije uobičajeno Izraelka Avital i Palestinka Jasmin zajedno idu na probe i da se repertoar njihovog hora sastoji od hebrejskih, arapskih i pesama na engleskom. To je sveti grad i za Jevreje i za hrišćane i za muslimane, ali među njima vlada veliko nepoverenje. Sukobi su svakodnevica.

Većina stanovnika Zapadnog Jeruzalema su jevrejski Izraelci, a stanovnici anektiranog Istočnog Jeruzalema su Palestinci koji imaju poseban status. Oni su tzv. „stalni stanovnici“ grada i mogu slobodno da se kreću po Izraelu, za razliku od Palestinaca iz Zapadnog Jordana.

U Jerusalimu skoro uopšte nema kontakata između Izraelaca i Palestinaca, oni žive u različitim gradskim četvrtima i idu u odvojene škole. Ovaj hor je jedan od načina da se to promeni.

„Hor je nešto sasvim drugo od naše svakodnevice u Jerusalimu, kaže Jasmin. „Ovde upoznajem nove ljude i novi način razmišljanja. Zato sam tu. Želela sam da se sretnem sa ljudima koji žive u istom gradu kao i ja.“

Hani Krajtem diriguje horom već četiri godine

Iz istog razloga je tu i Avital. To je, kaže, dobra mogućnost za kontakte s različitim kulturama „Verujem da je upravo to ono što je potrebno našoj zemlji.“

Ljudi koji vode ovaj hor paze da je polovina članova uvek iz Istočnog, a polovina iz Zapadnog Jerusalima. I pesme se na sličan način biraju, kaže dirigent Hani Krajtem: „Pevamo isti broj hebrejskih i arapskih pesama kako bi se svako dobro osećao, a istovremeno i da bi mogao da peva na drugom jeziku.“

Jedan novi svet

Onaj ko želi da peva u ovom horu, mora najpre da prođe audiciju. Na njoj nije potrebno samo pokazati dobar glas, već i otvorenost i želju za diskusijom. Svaka proba traje četiri sata, od čega je sat i po rezervirano za razgovor. Svi moraju da učestvuju. Mladi na taj način uče da saslušaju jedni druge i shvate koliko različit može da bude svakodnevni život, u zavisnosti od toga iz kojeg dela grada dolaze. Rasprave prate prevodioci i voditelji grupe.

„Razgovaramo slobodno i otvoreno“, kaže Jasmin. „Brzo sam stvorila poverenje prema drugima, volim da čujem što imaju da kažu. I imam osećaj da se oni stvarno interesuju za mene. Čini mi se kao da se u mom životu otvara jedan sasvim novi svet.“

Za Jasmin je hor kao kapija koja vodi u novi svet

I Avital se brzo navikla na diskusije. Pre svega je, kaže, naučila neke sasvim praktične stvari: „Malo mi je neugodno, ali uvek sam mislila da su svi Arapi muslimani. Ovde sam naučila da su deo njih hrišćani i da imaju potpuno druge praznike nego mi.“

„Ovde imamo naš sopstveni svet“

Jerusalimski hor mladih postoji već deset godina i finansira se isključivo dobrovoljnim prilozima. Američki muzičar Micah Hendler, koji ga je osnovao, ponosan je na nastupe hora u SAD i Japanu, ali mu je pre svega važno da se probe redovno održavaju, čak i u politički krajnje konfliktnim vremenima.

Probe se ne otkazuju: hor iz Jerusalima sastaje se svake nedelje

Prošlih nedelja je, recimo, Jerusalim bio česta tema medija zbog napada noževima i sukoba na Brdu hrama. Ali članovi hora ne dozvoljavaju da to utiče na njih. Amal kaže: „Stalno se događaju napadi, ali kakve to ima veze s nama?“ S njom se slaže i Jasmin: „Hor je nešto sasvim drugo! On je odvojen od svega što se tamo napolju događa. Mi ovde imamo naš sopstveni svet.“

Proba se nastavlja odgovarajućom pesmom: „Milion snova“ (A Million Dreams). U njoj se na engleskom peva o tome kako se može stvoriti nova realnost samo ako se dovoljno čvrsto veruje u sopstvene snove. U pesmu se jedni za drugim uključuju članovi hora, najpre sopran, potom alt i na kraju tenor. A onda od mnogo različitih glasova nastaje – harmonična celina.

